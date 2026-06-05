Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුමේෂ් තාරංග ශ්‍රී ලංකාවේ කඩුල්ල විසිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය රචනා කරයි — මීටර් 90 සීමාව බිඳ දමමින්

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුමේෂ් තාරංග ශ්‍රී ලංකාවේ කඩුල්ල විසිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය රචනා කරයි — මීටර් 90 සීමාව බිඳ දමමින්

ශ්‍රී ලාංකික කඩුල්ල විසිකරු රුමේෂ් තාරංග, කඩුල්ල විසිකිරීමේ ඉතිහාසයේ කීර්තිමත් මීටර් 90 සීමාව ඉක්මවා යාමට සමත් වූ හතරවන ආසියානු ක්‍රීඩකයා බවට පත්වෙමින්, එකවරම ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජාතික වාර්තාවක්ද තබා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගත්තේය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික이정표

මෙම ජය ගැනීමත් සමඟ, කඩුල්ල විසිකිරීමේ ශ්‍රේෂ්ඨතම මිම්ම ලෙස පිළිගන්නා මීටර් 90 සීමාව ඉක්මවා ගිය ආසියාවේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු අතරට තාරංග එක් විය. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ වඩාත් වැදගත් අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.

තාරංගගේ ඓතිහාසික විසිකිරීමට පෙර, ආසියාවේ වෙනත් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු පමණක් මෙම මීටර් 90 සීමාව ඉක්මවා යාමට සමත් වී ඇති අතර, මහාද්වීපීය වේදිකාවේ මෙම ජය ගැනීම කෙතරම් දුර්ලභ හා අසාමාන්‍ය දෙයක්දැයි එමඟින් පැහැදිලි වේ.

ජාතික වාර්තාව බිඳ වැටේ

මහාද්වීපීය වැදගත්කමට අමතරව, තාරංගගේ විසිකිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වාර්තාවද නැවුම් කළේය — පෙර ශ්‍රේෂ්ඨතම ලකුණ ඉක්මවා, ශ්‍රී ලාංකික කඩුල්ල විසිකරුවන්ගේ අනාගත පරම්පරාව සඳහා නව ප්‍රමිතියක් තබමිනි.

මෙම ජය ගැනීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාවට නව ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයින පුරා ධාවන හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා සංවර්ධන වැඩසටහන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන් හා නිලධාරීන් මෙම ජය ගැනීම සිත් පිනවන ආකාරයෙන් සිදු කළ නිවේදනය ලෙස සමරමින්, ශ්‍රේෂ්ඨ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩාවල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ යන හැකියාවේ ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් ලෙස තාරංගගේ දස්කම දකිති.

ශ්‍රී ලංකාව විවිධ ක්‍රීඩා ශාඛාවන්හි දක්ෂතා පෝෂණය කරමින් සිටින මෙම යුගයේ, රුමේෂ් තාරංගගේ ඓතිහාසික මීටර් 90ක් ඉක්මවන විසිකිරීම, නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස ස්ථාවර වී ඇත — ශ්‍රී ලංකාව ලෝකඩ් ක්‍රීඩා රඟදැක්වීමට හා ජය ගැනීමට හැකි ලෝකමට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් බිහිකළ හැකිය යන්නේ මතක් කිරීමක් ලෙසද.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss