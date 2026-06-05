Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නදීෂා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික මීටර් 90 කඳුළු විසිකිරීමේột සන්ධිස්ථානයට රැගෙන යයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නදීෂා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික මීටර් 90 කඳුළු විසිකිරීමේột සන්ධිස්ථානයට රැගෙන යයි

මීටර් 90 ක්ලබයට ඓතිහාසික පිවිසීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කඳුළු විසිකරුවෙකු කිසිදා ජය ගත නොහැකි යැයි සිතූ මීටර් 90 සීමාව ඉක්මවා යෑමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු කඳුළු විසිකිරීමේ ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම කොටා තැබීය. ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කඳුළු විසිකරුවන් හඳුනාගනු ලබන මෙම සීමාව සමස්ත මහාද්වීපය පුරාම ඉතා සුළු ක්‍රීඩකයන් පිරිසකට පමණක් ජය ගත හැකි වී ඇත.

මීටර් 90 සන්ධිස්ථානයේ වැදගත්කම

කඳුළු විසිකිරීමේ ක්‍රීඩා ලෝකයේ, මීටර් 90 ක් ඉක්මවා යෑම විශිෂ්ටත්වයේ අවසාන මිණුම් දණ්ඩ ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම දුර ජය ගැනීමට අසමාන ශාරීරික ශක්තිය පමණක් නොව, ආසන්නතම ශිල්පය, කාලය නිවැරදිව ගැලපීම සහ ක්‍රීඩා ශූරතාව ද ඒකාබද්ධ වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දශක ගණනාවක් පුරා මෙම සන්ධිස්ථානය යුරෝපීය හා ලෝක මට්ටමේ ස්වල්ප දෙනෙකු සතු ව පැවතුණු අතර, ශ්‍රී ලංකාව මෙම සුවිශේෂ ක්ලබයට ඇතුළත් වීම ඊටත් වඩා අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් බවට පත් කරයි.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු දිවිලිහිණි ක්‍රීඩාවේ සිතියමේ දැඩිව ස්ථාපිත කරන අතර, කලක් තෝරාගත් ජාතීන් පිරිසකගේ ආධිපත්‍යයට ලක්ව පැවති ශාඛාවක් කැළඹෙමින්, මහාද්වීපීය කඳුළු විසිකිරීමේ ප්‍රතිතරඟකාරිත්වයේ බලවත් නව ශක්තියක් බිහිවීම සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයට මෙය දරන අරුත

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ転換 転換転換転換 転換 මෙම ඉදිරි ගමන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික転換點 ලෙස සමරනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවකට ක්ෂේත්‍ර ඉසව්වල ලෝකෝත්තර ප්‍රදර්ශනයක් දැක්විය හැකි බව ඔප්පු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව, පුහුණු කිරීම, පුහුණු ලබාදීම සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා ලබාදෙන ආයෝජනය ඉතා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගෙනදෙමින් ඇති බවට ශ්‍රී ලංකාව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා නිලධාරීන් හා ඇදිරිලිහිණි ක්‍රීඩා රසිකයෝ සතුටින් හා ස්වාගතයෙන් විද්‍යාමාන කරති.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමඟ බොහෝ දුරට සම්බන්ධ ජාතියක් සඳහා, මෙම කඳුළු විසිකිරීමේ ජයග්‍රහණය අතිශය සංකේතාත්මක බරක් දරා, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔලිම්පික් හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිතරඟකාරිත්ව හැකියාව පිළිබඳ සංවාද විවෘත කරයි.

ආසියානු කඳුළු විසිකිරීමේ ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක්

ආසියානු සන්දර්භය තුළ, මෙම ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. මෙම මහාද්වීපය වසර ගණනාවක් පුරා කැපී පෙනෙන කඳුළු විසිකිරීමේ දක්ෂතා නිෂ්පාදනය කළ ද, මීටර් 90 ක්ලබයේ සාමාජිකත්වය දුර්ලභ ව පැවතුණේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත් වීම ස්ථාපිත ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට බාධා කර, ආසියානු ක්‍රීඩාවට ආකර්ෂණීය නව කතාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

  • ශ්‍රී ලංකාව දැන් මීටර් 90 කඳුළු විසිකරුවන් සිටින ආසියානු ජාතීන්ගේ සුවිශේෂ කණ්ඩායමට එක්ව ඇත.
  • මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
  • මෙම සන්ධිස්ථානය ඉදිරි ආසියාන් ක්‍රීඩා උළෙල හා ලෝක ක්‍රීඩා ශූරතා ඉසව්වල ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමේ ඉදිරිදර්ශනය ඉහළ නංවයි.

ඉදිරිය දෙස බැලීම

ඉතිහාසයේ සටහන් පොත්වල ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය සටහන් ව ඇති මෙම මොහොතේ, ශ්‍රී ලාංකික කඳුළු විසිකිරීමේ ඊළඟ පියවර කුමක් වේදැයි සෑම දෙනාගේම ඇස් යොමු ව ඇත. ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවෝ, ක්‍රීඩා පරිපාලකයෝ සහ රසිකයෝ, මෙම ඉදිරි ගමන හුදෙකලා ජයග්‍රහණයක් නොව, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ දිගු ගමනාරම්භය බව ප්‍රතිලාභ කොට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙති.

ක්‍රීඩාව ක

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss