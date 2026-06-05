Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දාමවලින් බැඳ තිබූ රෝගියෙකු ඇතුළු 13 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා සෙනසුරු නිවාස ගින්නේ මිය ගිය බව සේවකයෙකු හෙළිකරයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දාමවලින් බැඳ තිබූ රෝගියෙකු ඇතුළු 13 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා සෙනසුරු නිවාස ගින්නේ මිය ගිය බව සේවකයෙකු හෙළිකරයි

බිහිසුණු ගිනිදැල් රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයේ ජීවිත 13ක් බිලිගනී

රෝගීන් 13 දෙනෙකුගේ මරණයට තුඩු දුන් මාරාන්තික ගින්නකින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ සෙනසුරු නිවාසයක සේවකයෙකු කම්පාජනක හෙළිදරව්වක් සිදු කර ඇත — ගිනිදැල් නැගී ඒ මොහොතේ දී අවම වශයෙන් එක් ගොදුරක්වත් ශාරීරිකව දාමවලින් බැඳ අනතුරේ රඳවා තිබූ බව ඔහු හෙළිකර ඇති අතර, එය අවදානමට ලක්ව සිටි නේවාසිකයන් සැලකූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

සේවකයාගේ සාක්ෂිය රට කම්පනයට පත් කරයි

සෙනසුරු නිවාසයේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකු විසින් ලබා දෙන ලද මෙම ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කර, රෝගීන් රඳවා ගනු ලැබූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් මතු කර ඇත. අවහිර කරන ලද පුද්ගලයෙකු මිය ගිය අය අතර සිටි බැව් හෙළිවීම, මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් සහ පොදු ජනතාව දෙපසින්ම පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක් වී ඇත.

රෝගීන් ශාරීරිකව රඳවා තැබීමේ පුරුද්ද ඉහළ මරණ සංඛ්‍යාවට දායක වූවාද යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් දැන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති; ශරීරය චලනය කළ නොහැකි ලෙස රඳවා තිබූ අය වේගයෙන් පැතිරෙන ගිනිදැල්වලින් ගැලවී යාමට ඉතා සීමිත හෝ කිසිදු අවස්ථාවක් නොතිබිණි.

සේවා ප්‍රමිතීන් සහ අධීක්ෂණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න

මෙම ඛේදවාචකය දිවයිනේ පෞද්ගලික සෙනසුරු නිවාස සහ රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් ගෙන ඇත. ප්‍රමාණවත් පරීක්ෂා යාන්ත්‍රණයන් දිගු කලක් තිස්සේ නොතිබූ බවත්, එමගින් වැඩිහිටි සහ මානසික රෝගීන් — සමාජයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් සමහර සාමාජිකයන් — ඉතා භයානක හා අමානුෂික තත්ත්වවලට නිරාවරණය වූ බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • ගින්නේ දී රෝගීන් දහතිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
  • සිද්ධිය සිදු වූ අවස්ථාවේ අවම වශයෙන් එක් ගොදුරක්වත් දාමවලින් බැඳ තිබූ බව වාර්තා විය.
  • සෙනසුරු නිවාස සේවකයෙකු ඉදිරිපත් වී ගොඩනැගිල්ල තුළ පැවති තත්ත්වයන් හෙළිකළේය.
  • දේශීය බලධාරීන්ගේ විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතී.

වගවීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම්

ගිනිදැල හා රටපුරා ව්‍යාප්ත සමාන ආයතනවල පවතින පුළුල් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික සහ විනිවිද භාවිතා විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සියලු නේවාසික සෞඛ්‍ය පහසුකම් සඳහා වඩාත් දැඩි බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතා, නිතිපතා පරීක්ෂාවන් සහ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සේවා ප්‍රමිතීන් ඉල්ලා සිටින හඬ ශක්තිමත් ලෙස නැගෙමින් පවතී.

රැකවරණ මධ්‍යස්ථානවල රෝගීන් ශාරීරිකව රඳවා තැබීම ගැඹුරු 윤리적 සහ නීතිමය ගැටලු මතු කරන අතර, මෙම ඛේදවාචකය වටා ඇති සාධකයන් සම්පූර්ණ හා නිष්පාක්ෂික විමර්ශනයකට ලක් විය යුතුය.

රෝගියෙකු දාමවලින් බැඳ සිටි බව සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් රජය තවම සම්පූර්ණ නිල ප්‍රකාශයක් ලබා දී නොමැති නමුත්, විමර්ශකයන් මෙම කරුණ ඔවුන්ගේ විමර්ශනයේ ප්‍රධාන අවධානය ලෙස ඇතුළත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට පුරා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ළතැවිල්ලෙන් නරඹමින්, පිළිතුරු සහ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිති; එවැනි ඛේදවාචකයක් නැවත සිදු නොවන බව සහතික කිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss