Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුද්ධ හරස්කඩේ සිරවී: දුරස්ථ යුද්ධයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වෙහෙසට පත් කරන ආකාරය

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුද්ධ හරස්කඩේ සිරවී: දුරස්ථ යුද්ධයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වෙහෙසට පත් කරන ආකාරය

නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ තුවාල තවමත් සුව නොවූ ශ්‍රී ලංකාව, තමාට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති ගැටුමක කම්පනයන් නැවතත් දැනෙමින් සිටී — මැදපෙරදිග කඩිනම් යුද්ධය සහ රුසියා-යුක්‍රේන ගැටුම ද්වීපයේ බිඳෙන්නට ආසන්න ආර්ථික ප්‍රකෘතියට දිගින් දිගටම කදිමා රළු ලෙස පහර දෙමිනි.

කුඩා රාජ්‍යයක්, බර බරක භාරයක්

සක්‍රීය යුද කලාපවලින් දහස් ගණනක් කිලෝමීටර් දුරින් පිහිටා තිබුණද, ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ගැටුම්වල ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලට ගැඹුරු ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ඉහළ යන ඉන්ධන වියදම්, කඩාකප්පල් වූ සැපයුම් දාම, සහ ස්ථිර නොවූ වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් — රටේ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය ගෙවීමට නොහැකිව ගිය 2022 දරුණු ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු, කෙසේ හෝ ස්ථාවරත්වයකට ළඟා වෙමින් සිටි ආර්ථිකයට දැඩි ලෙස පහර දෙමින් ඇත.

යුද්ධයේ රිපල් ආචරණ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තාත්විකව දැනේ. ආනයන වියදම් ඉහළ යාම ආහාර හා ඖෂධවල සිට ගිනිගෑස් හා විදුලිය දක්වා දෛනික අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් ඉහළ නැංවීමට හේතු වෙමින්, අවුරුදු ගණනාවක් දරා සිටි ද්‍රව්‍යමය උද්ධමනය හා හිඟකමින් ගොඩ නැගීමට තවමත් අරගල කරන ගෘහස්ථ ජනතාවට නව පීඩනයක් ගෙන ඒ.

නැව් ගමනාගමන බාධා වේදනාවට එකතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ගැටුම ආචරණය කරන ඍජුතම මාර්ගවලින් එකක් වන්නේ ගෝලීය නැව් මාර්ගවලට සිදු වූ බාධාවයි. යේමනයේ හූතී බලකාය විසින් රතු මුහුදේ වාණිජ නෞකා ඉලක්ක කර දියත් කළ ප්‍රහාරවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බොහෝ貨物 නෞකා ගුඩ් හෝප් අන්තූනය ඔස්සේ දිගු, වඩා මිළ අධික මාර්ගවලට යොමු වීමට සිදු වී, ගෙවුම් භාරය සහ බෙදාහැරීමේ කාලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිවී ඇත.

ඉන්ධන, කාර්මික ආදාන, සහ පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්‍රී ලංකාව වැනි වෙළඳාම් රඳා පවතින ද්වීපයකට, මෙම අමතර සැපයුම් දාම වියදම් කිසිසේත් සුළු නොවේ. ජීවිකාවේ අත්‍යවශ්‍ය කර්මාන්ත ලෙස සලකන ඇඟලුම් හා තේ කර්මාන්තයේ අපනයනකරුවන්ද, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොළ කරා ළඟා වීම සඳහා ඉහළ ගිය වියදම් දරමිනි.

සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රකෘතිය අනතුරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ප්‍රභවයක් ලෙස සහ රටේ ප්‍රකෘති උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන ස්ථම්භයක් ලෙස සැලකෙන සංචාරක කර්මාන්තය ද ඒ පීඩනය දැනෙමින් ඇත. ක්‍රියාත්මක ගැටුම් හා සම්බන්ධ ගෝලීය සංචාර අවිනිශ්චිතතාව, ප්‍රධාන ගමනාන්ත කිහිපයකින් සංචාරකයන් පැමිණීම අඩාල කර, අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය නැවත විවෘත වීමත් සමඟ ඇරඹුණු ප්‍රහර්ෂමාන සංචාරක ප්‍රවාහය මන්දගාමී කර ඇත.

දිගු කාලීන භූ-දේශපාලනික අස්ථාවරත්වය, ආයෝජකයන්ගේ හා සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය සුනු විසුනු කළ හැකි බවත්, සංචිත ගොඩනඟා ගැනීමට හා ප්‍රතිව්‍යූහගත ණය ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකාවට ජීවිතාන්ත අවශ්‍ය වන විදේශ විනිමය ගලා ඒම ආකර්ශනය කර ගැනීම වඩාත් දුෂ්කර කළ හැකි බවත් කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අනතුරු අඟවා ඇත.

ඉන්ධන හා බලශක්ති පිරිවැය ප්‍රධාන කරදරයක් ලෙස පවතී

බලශක්ති මිල ගණන් දරුණුතම පීඩන ලක්ෂ්‍යවලින් එකක් ලෙස පවතී. ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉන්ධන අවශ්‍යතාවන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන අතර, ගෝලීය තෙල් මිල ගණන්හි ඕනෑම ස්ථිර ඉහළ යාමක් — මැදපෙරදිග ගැටුම්වල සාමාන්‍ය ප්‍රතිවිපාකයක් — රටේ ප්‍රවාහනය, විදුලිය නිෂ්පාදනය, සහ කාර්මික නිෂ්පාදනයේ පිරිවැය කෙරෙහි ක්ෂණික හා ප්‍රමාණාත්මකව විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.

2022 අරාජකත්වයෙන් පසු ඉන්ධන මිල ගණන් ස්ථාවර කිරීමට රජය දැඩි ශ්‍රමයක් දරා ඇත. නමුත් ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳ පොළ තවදුරටත් ක්ෂය වෙයි නම්, මෙවැනි බා

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss