Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ භාරකාර නිවාස ගිනිගැනීමකින් 12 දෙනෙකු මියයයි — නිවාස හිමිකරු අත්අඩංගුවට

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ භාරකාර නිවාස ගිනිගැනීමකින් 12 දෙනෙකු මියයයි — නිවාස හිමිකරු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ භාරකාර නිවාසයක හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ, අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකුගේ ජීවිත හානිය සිදු කළ භයානක ගිනිගැනීමකින් පසුවය. මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කරමින්, දිවයිනේ එවැනි සුරක්ෂිත නිවාසවල ආරක්ෂිතභාව පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර තිබේ.

භාරකාර නිවාසය දැවැන්ත ගිනිකඳකට ගොදුරු වෙයි

නේවාසික භාරකාර නිවාසයේ ඇති වූ ගිනිගැනීම හේතුවෙන්, ඉතා වේගයෙන් පැතිරුණු ගිනිකඳෙන් බේරී යාමට නොහැකි වූ නිවාසිකයින් දොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය. මෙම ඛේදවාචකය හමුවේ බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ අතර, විනාශය සිදු වූ හේතු සොයා බැලීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරමින් නිවාසයේ හිමිකරු රඳවා ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගනු ලැබිණි.

නිවාස හිමිකරු අත්අඩංගුවට

දිගටම පවත්නා විමර්ශන කටයුතුවල කොටසක් ලෙස භාරකාර නිවාසයේ හිමිකරු රඳවා ගෙන ඇති බව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තහවුරු කළහ. අදාළ නිවාසය නිශ්චිත ගිනි ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වී තිබුණේ දැයි සහ එහි සේවය ලැබූ අවදානම් නේවාසිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු ආරක්ෂිත පියවර ගෙන තිබුණේ දැයි විමර්ශකයින් විසින් පරීක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

භාරකාර නිවාස ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික භාරකාර නිවාසවල ආරක්ෂිතභාවය අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නය කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කර ඇත. හදිසි අවස්ථාවල ඉවත් වීමේ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දිය හැකි වැඩිහිටි හෝ ආබාධිත පුද්ගලයින් නේවාසිකයින් ලෙස සිටින ස්ථාන ඇතුළුව, එවැනි ආයතන පාලනය කිරීමේ පවතින රෙගුලාසි සම්පූර්ණ ලෙස සමාලෝචනය කරන ලෙස බලධාරීන් සහ ප්‍රජා පෙරමුණු ආයතන දැන් ඉල්ලා සිටී.

  • ගිනිගැනීමෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • භාරකාර නිවාසයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා ගෙන ඇත
  • ගිනිගැනීමේ හේතුව සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • නිවාසයේ ගිනි ආරක්ෂිතභාව අනුකූලතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වෙමින් පවතී

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රජාවන් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, තවදුරටත් ජීවිත හානි වළකා ගැනීම සඳහා රට පුරා භාරකාර නිවාසවල ආරක්ෂිතභාව ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හදිසියේ ශක්තිමත් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට බොහෝ දෙනෙකු කටයුතු කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss