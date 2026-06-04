Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාබන් ආයෝජනය හරහා ඩොලර් මිලියන 4ක් — ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකඩ වනාන්තර ගෝලීය දේශගුණික මූල්‍ය සිතියමේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කාබන් ආයෝජනය හරහා ඩොලර් මිලියන 4ක් — ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකඩ වනාන්තර ගෝලීය දේශගුණික මූල්‍ය සිතියමේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව එහි දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් සමඟ — විදේශ සංචිත හිඟය සහ විදේශ ප්‍රාග්ධනය සඳහා දැඩි සෙවීම ලකුණු කරගෙන — සටන් වදිමින් සිටි මොහොතක, මහජන අවධානයෙන් බොහෝ දුරට ඈත් ව ක්‍රියාත්මක වූ පාරිසරික මුලපිරීමක් සුවිශේෂී කාබන් මූල්‍ය යාන්ත්‍රණයක් ඔස්සේ ඩොලර් මිලියන 4කට ආසන්න ආයෝජනයක් දිවයිනට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සමත් විය.

Value Network Ventures හරහා මෙහෙයවනු ලැබූ මෙම ආයෝජනය, ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකඩ පරිසර පද්ධතීන් ගෝලීය දේශගුණික මූල්‍ය සිතියමේ තදින් ස්ථාන ගන්වා ඇති අතර, රටේ ස්වාභාවික සම්පත් ඉදිරි වසරවල දී ශක්තිමත් විදේශ මුදල් ප්‍රභවයක් බවට පත් විය හැකි බව ඉස්මතු කරයි.

දේශගුණික වත්කමක් ලෙස මඩකඩ වනාන්තර

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළු රේඛාවේ විශාල කොටසක් දිගේ පරාවර්තනය වන මඩකඩ වනාන්තර, ඒවායේ පාරිසරික වැදගත්කම සඳහා බොහෝ කලෙකටත් පෙර සිටම පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත — වෙරළ ඛාදනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම, සමුද්‍රීය ජෛව විවිධත්වයට සහාය දැක්වීම, සහ වාණිජ වශයෙන් ඉතා වැදගත් මත්ස්‍ය විශේෂ සඳහා ජනනාගාර ලෙස කටයුතු කිරීම ඒ අතර වේ. කෙසේ වෙතත්, දැන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින්නේ "නිල් කාබන්" ලෙස හඳුන්වනු ලබන, ඒවායේ කාබන් ගබඩා කිරීමේ අසාමාන්‍ය හැකියාවයි.

භූමි වනාන්තරවලට සාපේක්ෂව, මඩකඩ වනාන්තර සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ වේගයෙන් කාබන් අවශෝෂණය කර, ඒවායේ ජෛව ස්කන්ධය මෙන්ම ඒවා යටින් ඇති ජලාකිරණ පසෙහි ද කාබන් හිරකර ගනී. මෙම ලක්ෂණය, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් කාබන් ක්‍රෙඩිට් රාමු යටතේ ස්වකීය හරිතාගාර වායු විමිසන් කාර්ය සාධනය කර ගැනීමට ලක් කිරීමට කැමති සංස්ථා සහ රජයන් සඳහා මඩකඩ සංරක්ෂණය ආකර්ෂණීය යෝජනාවක් බවට පත් කරයි.

නව්‍ය මූල්‍ය ප්‍රවේශයක්

Value Network Ventures සිය මැදිහත්වීම ව්‍යුහගත කළේ ශ්‍රී ලාංකික මඩකඩ වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සහ පුනරුත්ථාපනය කිරීම මඟින් ජනනය කරනු ලබන සත්‍යාපිත කාබන් ක්‍රෙඩිට් වටා ය. මෙම ආකෘතිය යටතේ, සංරක්ෂිත මඩකඩ වනාන්තරවල පාරිසරික වටිනාකම ප්‍රමාණාත්මකව නිර්ණය කර, සහතික කර, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ගැනුම්කරුවන් වෙත කාබන් offset ලෙස අලෙවි කෙරේ — ඵලදායී ලෙස, සිටගත් වනාන්තර විදේශ ආයෝජන ප්‍රභවයක් බවට පරිවර්තනය කෙරේ.

මෙම යාන්ත්‍රණය ඔස්සේ ලබා ගත් ඩොලර් මිලියන 4කට ආසන්න මුදල, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ නිල් කාබන් ගනුදෙනුවල ශ්‍රේෂ්ඨ ගනුදෙනුවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පවසන්නේ රටේ ඉතිරි වෙරළාසන තෙතමනය සහිත ඉඩම් පුරා මෙවැනි මුලපිරීම් පුළුල් කිරීම සඳහා ආදර්ශ ප්‍රතිමානයක් ලෙස ඉදිරියෙහිදී භාවිත කළ හැකි බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

2022 ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු ඇඟවීම් තවමත් ජය ගනිමින් සිටින රටකට, සාම්ප්‍රදායික වෙළෙඳාම් හෝ ණය වෙනුවට සංරක්ෂණය ඔස්සේ විදේශ මුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ වැදගත්කම ඉමහත් ය. ශ්‍රී ලංකාවේ 광범위 නමුත් බොහෝ විට අවතක්සේරු කරනු ලබන ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතීන් — මඩකඩ සහ මුහුදු තණකොළ ඇඳන් සිට මධ්‍යම කඳුකර වනාන්තර දක්වා — ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පුළුල් වෙමින් ඇති ස්වෙච්ඡා කාබන් වෙළඳපොළ තුළ ගවේෂණය නොකළ විභවයක් දරාගෙන සිටින බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ මඩකඩ ආවරණය, බටහිර, දකුණු සහ උතුරු වෙරළු තීරයේ දිගේ හෙක්ටෙයාර් දහස් ගණනකට විහිදේ.
  • නිල් කාබන් ව්‍යාපෘති, ජාත්‍යන්තර ස්වෙච්ඡා වෙළඳපොළවල ගනුදෙනු කළ හැකි සත්‍යාපිත කාබන් ක්‍රෙඩිට් ජනනය කළ හැකිය.
  • එවැනි ව්‍යාපෘතිවලින් ලැබෙන ආදායම, ප්‍රාදේශීය ප්‍රජා ජීවනෝපාය මෙන්ම සංරක්ෂණ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ද යොමු කළ හැකිය.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026