මාරාන්තික ගිනි ගැනීමකින් වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බිලිගනී
ශ්රී ලංකාවේ හෙද නිවාසයක් විනාශකාරී ගිනිදැල්වලට ගොදුරු වූ අතර, මෙම ඛේදවාචකයේදී අවම වශයෙන් දොළොස් දෙනෙකු මිය ගොස් ඇත. රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ මෙම සිදුවීම, දිවයින පුරා වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ආරක්ෂිතභාව පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ගිනි දැල් මැද අහිමි වූ ජීවිත
සත්කාර නිවාසයේ වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බව විශ්වාස කෙරෙන මෙම ගිනි ගැනීමේ ගොදුරු වූවන්, ගොඩනැගිල්ලට පුළුල් හානි සිදු කළ ගිනිදැල් මධ්යයේ ජීවිතක්ෂයට පත් විය. හදිසි ප්රතිචාර සේවා ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ගිනිය මැඩ පැවැත්වීමට පෙරම ජීවිත හානි සිදු වී තිබිණි.
මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම භයාවහ හෙද නිවාස ඛේදවාචකයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීම, රට පුරා ජනතාවගේ ක්ෂණික අවධානය හා ශෝකය අවුලුවා ගෙන ඇත.
ආරක්ෂිතභාව පිළිබඳ කරුණු මතුවෙයි
ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික හා රාජ්ය සත්කාර නිවාස සඳහා ගිනි ආරක්ෂාව හා නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල සෞඛ්ය බලධාරීන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සාමාන්ය ජනතාව අතර මෙම ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් ඇති වී ඇත. මතු කෙරෙන ප්රධාන ගැටලු අතර:
- වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ගිනි වැළැක්වීම් හා මර්දන පද්ධතිවල ප්රමාණාත්මකභාවය
- ගොඩනැගිලි ආරක්ෂිතභාව නීතිරීති හා හදිසි ඉවත් කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලවීම
- ජීවිතයට තර්ජනාත්මක හදිසි අවස්ථාවලදී ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීමේ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතාව
- එවැනි ආයතන සඳහා රජයේ පරීක්ෂණවල සංඛ්යාතය හා දැඩිභාවය
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
ජාතිය ජීවිත හානිය සොකින් අනුස්මරණය කරන අතර, ගිනිගැනීමේ හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට හා වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් වග කැඳවීමට බලධාරීන් මත පීඩනය ගොඩ නැගෙමින් පවතී. අනාගතයේ මෙවැනිම ව්යසනයක් සිදු නොවීම සඳහා ශ්රී ලංකාව පුරා හෙද නිවාස හා වැඩිහිටි සත්කාර මධ්යස්ථාන සඳහා ක්ෂණික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති.
ශ්රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනතාවට ගෞරවය, ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව ලැබිය යුතු අතර — සත්කාර පහසුකම් අධීක්ෂණයේ ක්රමානුකූල ඉඩ පැළැස්තිවලට මාරාන්තික ප්රතිඵල ඇති කළ හැකි බවට මෙම ඛේදවාචකය තියුණු මතක් කිරීමකි.
මිය ගිය අයගේ පවුල් පිළිතුරු සොයයි, රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව සිටින පුරවැසියන්ට බලපෑ හෘදය ශෝකය දනවන ව්යසනයකට බලධාරීන් ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සොයා ගැනීමට රට දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටී.
Comments (0)