Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා හෙද නිවාසයක ගිනි ගැනීමකින් දොළොස් දෙනෙකු මිය යයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකා හෙද නිවාසයක ගිනි ගැනීමකින් දොළොස් දෙනෙකු මිය යයි

මාරාන්තික ගිනි ගැනීමකින් වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බිලිගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ හෙද නිවාසයක් විනාශකාරී ගිනිදැල්වලට ගොදුරු වූ අතර, මෙම ඛේදවාචකයේදී අවම වශයෙන් දොළොස් දෙනෙකු මිය ගොස් ඇත. රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ මෙම සිදුවීම, දිවයින පුරා වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ආරක්ෂිතභාව පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ගිනි දැල් මැද අහිමි වූ ජීවිත

සත්කාර නිවාසයේ වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බව විශ්වාස කෙරෙන මෙම ගිනි ගැනීමේ ගොදුරු වූවන්, ගොඩනැගිල්ලට පුළුල් හානි සිදු කළ ගිනිදැල් මධ්‍යයේ ජීවිතක්ෂයට පත් විය. හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ගිනිය මැඩ පැවැත්වීමට පෙරම ජීවිත හානි සිදු වී තිබිණි.

මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම භයාවහ හෙද නිවාස ඛේදවාචකයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීම, රට පුරා ජනතාවගේ ක්ෂණික අවධානය හා ශෝකය අවුලුවා ගෙන ඇත.

ආරක්ෂිතභාව පිළිබඳ කරුණු මතුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය සත්කාර නිවාස සඳහා ගිනි ආරක්ෂාව හා නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල සෞඛ්‍ය බලධාරීන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර මෙම ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් ඇති වී ඇත. මතු කෙරෙන ප්‍රධාන ගැටලු අතර:

  • වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ගිනි වැළැක්වීම් හා මර්දන පද්ධතිවල ප්‍රමාණාත්මකභාවය
  • ගොඩනැගිලි ආරක්ෂිතභාව නීතිරීති හා හදිසි ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලවීම
  • ජීවිතයට තර්ජනාත්මක හදිසි අවස්ථාවලදී ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතාව
  • එවැනි ආයතන සඳහා රජයේ පරීක්ෂණවල සංඛ්‍යාතය හා දැඩිභාවය

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

ජාතිය ජීවිත හානිය සොකින් අනුස්මරණය කරන අතර, ගිනිගැනීමේ හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට හා වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් වග කැඳවීමට බලධාරීන් මත පීඩනය ගොඩ නැගෙමින් පවතී. අනාගතයේ මෙවැනිම ව්‍යසනයක් සිදු නොවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෙද නිවාස හා වැඩිහිටි සත්කාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා ක්ෂණික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනතාවට ගෞරවය, ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව ලැබිය යුතු අතර — සත්කාර පහසුකම් අධීක්ෂණයේ ක්‍රමානුකූල ඉඩ පැළැස්තිවලට මාරාන්තික ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකි බවට මෙම ඛේදවාචකය තියුණු මතක් කිරීමකි.

මිය ගිය අයගේ පවුල් පිළිතුරු සොයයි, රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව සිටින පුරවැසියන්ට බලපෑ හෘදය ශෝකය දනවන ව්‍යසනයකට බලධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සොයා ගැනීමට රට දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටී.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.