Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් අත්කරගනී

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව තම නවතම ක්‍රිකට් තරඟයෙන් ඒකාබද්ධ රන් 41ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් අතර, කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී එකතුවකට මෙහෙයවීමේ ප්‍රධාන භූමිකාව රඟ දැක්වූයේ කුසල් මෙන්ඩිස් ය.

ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ස්ථාවර කරමින් ඉතිරි පිත්තකරුවන්ට ගොඩනැගීමට පදනමක් සකසමින්, ශ්‍රේෂ්ඨාගාරයේ ඉහළින් නැවතත් ස්වකීය真 真价值 证明 කළ මෙන්ඩිස්, සන්සුන් හා විශ්වාසනීය දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉනිම නිලධාරීව මෙහෙය වීය.

තරඟය නිර්ණය කළ දස්කම

දස්කම් දක්වමින් සිටින දකුණත් පිත්තකරුවාගේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, ශීඝ්‍ර අවධියේ ස්ථාවරත්වය ද ප්‍රතිවාදීන් හමුවේ අභියෝගාත්මක ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කිරීමට අවශ්‍ය ව්‍යාප්තිය ද ලබා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෝ ඉන් අනතුරුව අවස්ථාවට සාධාරණ ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ප්‍රතිවාදී පිත්තකරු පෙළ සාමූහිකව කඩා බිඳ දමමින් ඔවුන් ඉලක්කයට රන් 41කින් අඩුවෙන් පරාජය කොට, ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු ජයග්‍රහණයක් හිමි කර දුන්හ.

කණ්ඩායමේ වර්ධනය වන විශ්වාසය

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සැලකිය යුතු විශ්වාස ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇති අතර, ක්‍රීඩාවේ සියලු අංශයන්හිදී පීඩාකාරී අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ කණ්ඩායමේ විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇත.

මෑත කාලීන තරඟවලදී නිතිපතා හොඳ ක්‍රීඩාවක් දක්වමින් සිටින මෙන්ඩිස්, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක පිත්තකරුවෙකු ලෙසත්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හිදී කණ්ඩායමේ අනාගත අභිලාෂයන්ගේ ශිලා ස්තම්භයක් ලෙසත් ස්වකීය ස්ථානය තහවුරු කරගනිමින් සිටී.

ජාත්‍යන්තර දිනදර්ශනයේ ඉදිරි රාජකාරි කරා හිස ගසාගෙන යාමේ ගතිය ගොඩ නගාගැනීමට කණ්ඩායම ලූන් ගන්නා අතරතුර, මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ක්‍රිකට් ගමනට තවත් ධනාත්මක පරිච්ඡේදයක් එකතු කරයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.