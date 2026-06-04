Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව හා මරණ ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව හා මරණ ඉහළ යාම පොදු සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට

දිවයින පුරා ඩෙංගු තත්ත්වය උග්‍ර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින අතර, ආසාදිතයින් සහ මරණ සංඛ්‍යාව ද ඉහළ ගමනක යෙදී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර නැවත වරක් කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.

දිවයිනට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සෘතුමය අභියෝගයක් වී ඇති මෙම මදුරු මගින් පැතිරෙන වෛරස් රෝගය, වේගවත් ව ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බැවින්, රෝගය පාලනය කිරීමේ කාර්යයේ නිරත සෞඛ්‍ය ආයතන සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවකයන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටිති.

පොදු සෞඛ්‍යයට එල්ල වූ නොනිමෙන තර්ජනයක්

ඒඩිස් ඊජිප්ටායි මදුරුවා දෂ්ට කිරීම මගින් ව්‍යාප්ත වන ඩෙංගු රෝගය, ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු සෞඛ්‍යයට සැමවිටම සැලකිය යුතු බරක් ව පැවතී ඇත. මෙම රෝගය, ශීඝ්‍රයෙන් දරුණු ඩෙංගු රෝගයක් ලෙසත්, ඩෙංගු රක්තපාත උණ ලෙසත් හැඳින්වෙන, නිසි කලට ප්‍රතිකාර නොලැබුණහොත් මාරාන්තික විය හැකි තත්ත්වයකට පත් විය හැකිය.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නොකඩවා අවධාරණය කර ඇත්තේ, ඉවත දමන ලද භාජන, අවහිර වූ කාණු සහ නිසිව නඩත්තු නොකළ ජල ගබඩා ඇතුළු එකතු වී ඇති ජල මූලාශ්‍ර, වෛරසය පැතිරවීමට හේතු වන මදුරුවන්ගේ ප්‍රධාන වාසස්ථාන බවයි.

ජනතාවට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

තම නිවෙස් ඇතුළත හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල මදුරු පැතිරීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්‍රධාන පියවරන් නම්:

  • ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කිරීම
  • රබර් රෝද සහ ප්ලාස්ටික් භාජන වැනි වැසි ජලය රැඳෙන ද්‍රව්‍ය නිසිව බැහැර කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම සහ සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනී ගියහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

අධිකාරීන් අවධානයෙන්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ කලාපීය සෞඛ්‍ය ආයතන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, අධික අවදානම් ප්‍රදේශවල දුම් ඉසීමේ මෙහෙයුම් ඇතුළු දෛශික පාලන කටයුතු තීව්‍ර කරන ලෙස පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටී.

වෛද්‍ය විශේෂඥයින් අවධාරණය කරන්නේ, ඩෙංගු රෝගය හේතු කොට ගෙන සිදු වන මරණ වැළැක්වීමේදී කල් ඇතිව රෝග විනිශ්චය කිරීම සහ සැහැල්ලු ද්‍රව පාලනය ඉතාමත් ඵලදායී බවත්, රෝගයට අනුකූල රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින ඕනෑම අයෙකු ප්‍රමාදයකින් තොරව සෞඛ්‍ය ආයතනයකට යොමු විය යුතු බවත්ය.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම, ඩෙංගු රෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් බරපතළ ස්ථානීය රෝගවලින් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතින බවට දැඩි මතක් කිරීමක් වන අතර, වසර පුරා ප්‍රජා නිරන්තර අවධානයක් සහ සම්බන්ධීකරණ ලද පොදු සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය කරයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026