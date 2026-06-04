Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාශ්‍රමයක් විනාශ කළ ගිනිගැනීමෙන් මරණ සංඛ්‍යාව අටක් දක්වා ඉහළ යයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාශ්‍රමයක් විනාශ කළ ගිනිගැනීමෙන් මරණ සංඛ්‍යාව අටක් දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාශ්‍රමයක ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව අටක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඛේදවාචකය සිදු වූ ස්ථානයේ සෙවීම් හා ගොඩනැගීමේ කටයුතු තවමත් අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.

මාරාන්තික ගිනිදැල් තවත් ජීවිත හානි කරගනී

වැඩිහිටි නේවාසිකයින් සිටි නිවසක ඇති වූ ගින්නෙන් මරණ සංඛ්‍යාව අට දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම සිදුවීම රටපුරා කම්පනයක් ඇති කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහනයට සේවය කරන සත්කාර මධ්‍යස්ථානවල ගිනි ආරක්ෂක සූදානම සහ ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ගිනිදැල් ඇති වූ වහාම හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබූ අතර, ගින්න මැඩපැවැත්වීමට සහ පරිශ්‍රය තුළ සිරවී හෝ තුවාල ලැබූ අය බේරාගැනීමට ඔවුහු කටයුතු කළහ. එහෙත් ගිනිදැල් ඉතා දරුණු ලෙස ව්‍යාප්ත වූ අතර, ඉක්මනින් ඉවත් වීමට සීමිත හැකියාවක් පැවති අවදානමට ලක්ව සිටි නේවාසිකයින් කිහිප දෙනෙකුගේ ජීවිත හානිවීමට හේතු විය.

ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කනස්සල්ල

මෙම ඛේදවාචකය හේතුවෙන් දිවයිනේ වෘද්ධාශ්‍රම පාලනය කරනු ලබන ගිනි ආරක්ෂක රෙගුලාසිවල ප්‍රමාණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් සුභසාධක සංවිධාන සහ මහජනතාව අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති වී ඇත. ගිනි නිවීමේ පද්ධති, හදිසි පිටවීමේ මාර්ග සහ පුහුණු ලත් කාර්ය මණ්ඩල ක්‍රියා පටිපාටීන් ඇතුළු ප්‍රමාණවත් පූර්වාරක්ෂාවන් එම පහසුකමේ පැවතුණේ දැයි ප්‍රශ්න මතු වෙමින් ඇත.

සමාජයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් අතර මෙතරම් විශාල ජීවිත හානියකට හේතු වූ ගින්නේ හේතුව සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට නිලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාතිය වින්දිතයන් සොකවෙමින් සිටී

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති රටපුරා ප්‍රජාවන් වෙත ළඟා වත්ම ශ්‍රී ලංකාව පුරා දුක සහ කෝපය පැතිරී ගියේය. මෙවැනි හදවත් කඩන ව්‍යසනයක් නැවත සිදු නොවනු පිණිස ලියාපදිංචි සහ ලියාපදිංචි නොකළ සියලු වෘද්ධාශ්‍රම ක්ෂණිකව සහ සම්පූර්ණ ලෙස සමාලෝචනය කරන ලෙස රජයෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලා සිටී.

මියගිය අයගේ පවුල්වලට දැනුම් දී ඇති අතර, ඛේදවාචකයෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ට සහාය ලබා දෙන බව බලධාරීන් පොරොන්දු වී ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම මියගිය අයගේ අනන්‍යතා සහ ජීවතුන් අතර සිටින්නන්ගේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026