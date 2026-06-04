Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය: හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට විදේශ ගමන් තහනම්

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ඉස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය: හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට විදේශ ගමන් තහනම්

2019 ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධව පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමලත් හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් විදේශ ගමන් තහනම් නියෝග නිකුත් කර ඇත.

බදාදා නිකුත් කරන ලද එම නියෝගය, විශ්‍රාමලත් කර්නල් මොහොමඩ් අන්සාර් සහ හිටපු බුද්ධි අංශ නිලධාරී ප්‍රේමානන්ද උඩලගම යන දෙදෙනාගේ ගමනාගමනයද සීමා කරන අතර, විමර්ශන සක්‍රීයව පවතින තාක් පුද්ගලයින් තිදෙනාටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම තහනම් කර ඇත.

වගවීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා ඉස්තර් ඉරිදා දින ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ ප්‍රධාන හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත බෝම්බ ප්‍රහාරවලදී දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යනු ලබන නෛතික කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස මෙම ගමන් තහනම් නියෝග සලකනු ලැබේ.

ගමන් තහනම් නියෝගවලට හිටපු රාජ්‍ය නායකයාද යටත් කිරීම, ප්‍රහාරයට පෙර බුද්ධි අංශවල කළමනාකරණ අසාර්ථකත්වය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂිත විමර්ශනයේ පුළුල් බව අවධාරණය කරයි.

බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ රටේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි ආයතනවලට සම්බන්ධ වූ විශ්‍රාමලත් කර්නල් මොහොමඩ් අන්සාර් සහ හිටපු බුද්ධි අංශ නිලධාරී ප්‍රේමානන්ද උඩලගමද දැන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නියෝගයට යටත් වෙති.

විමර්ශනයේ පසුබිම

ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම අධ්‍යායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තු විමර්ශන, ජනාධිපති කොමිෂන් සභා සහ අපරාධ නඩු පැවැත්වූවද, සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා ගොදුරුවූවන්ගේ පවුල්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන දිගින් දිගටම හඬ නගා ඇත.

බුද්ධ අංශ ලද පෙර අනතුරු ඇඟවීම් නිසි ලෙස ක්‍රියාවට නංවන ලදීද යන්නත්, ප්‍රහාර සිදුවීමට ඉඩ සළසූ අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වගකිව යුතුද යන්නත් සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රශ්න මතු වෙමින් පවතී.

විසඳුම් නොලැබී ඇති එම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සෙවීමේදී විමර්ශකයින් ඉදිරියට යන විට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගයන් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026