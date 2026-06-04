කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පසුබෑම් ගමන් මඟ දිගටම පවතී — ආයෝජකයන් ස්ථාවර ආදායම් විකල්ප වෙත යොමු වෙති
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව මත විකුණුම් පීඩනය තීව්ර වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ එහි පහළ ගමන් මඟ දිගටම ක්රියාත්මක කරමින්, ආයෝජකයන්ගේ කොටස් සඳහා වූ ඇල්ම අඩුවීමත් සමඟ, අරමුදල් කළමනාකරුවන් ස්ථාවර ආදායම් මෙවලම් දෙසට පුළුල් ලෙස හැරීමත් මධ්යයේ ඔවුන්ගේ කොටස් අත්හැරීමට කටයුතු කළහ.
ක්රය ශක්තිය අඩුවීම වෙළඳපොළට බරක් වෙයි
වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් කොටස් හුවමාරුවේ ක්රය ක්රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගොස් ඇති බව පෙන්වා දුන් අතර, වෙළඳ කටයුතු සමීපව දන්නා ප්රභවයන් සියලු ක්ෂේත්රවල ඉල්ලුම සීතල ගතියෙන් පවතින බව විස්තර කළහ. ආයතනික ආයෝජකයන් ආරක්ෂාකාරී, ඵලදා දරන වත්කම් දෙසට තමන්ගේ ආයෝජන කළඹ නැවත සකස් කරමින් සිටිනා බවක් පෙනෙන හෙයින් වෙළඳ භූමිය මත ව්යාප්ත වූ වාතාවරණය ප්රවේශම්කාරී ස්වරූපයක් ගෙන තිබිණ.
"ක්රය ශක්තිය අඩු වෙලා. අරමුදල් කළමනාකරුවන් ඔවුන්ගේ කොටස් කිහිපයක් අත්හිටුවනවා."
වෙළඳපොළ අභ්යන්තර ප්රභවයකට අදාළ කරන ලද මෙම අදහස, කොටස් වටිනාකම් වල වත්මන් පසුබෑමට හේතු වන ප්රචලිත මනෝභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ග්රහණය කරගනී.
ස්ථාවර ආදායම් මෙවලම් ආයෝජකයන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගනී
කොටස් වෙතින් ඉවත් වීමේ මෙම ප්රවාහය, වත්මන් පොලී අනුපාත පරිසරය තුළ තරඟකාරී ප්රතිලාභ ලබා දෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම්කර ඇතුළු ස්ථාවර ආදායම් විකල්පවල සාපේක්ෂ ආකර්ෂණය නිසා ඇතිවූ බවක් පෙනෙයි. රජයේ සුරැකුම්පත් මත ඵලදා ප්රමාණ තවදුරටත් ආකර්ෂණීය ලෙස පවතින හෙයින්, සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයන් දෙකම කොටස් දරා සිටීමේ අවදානම-ප්රතිලාභ සමතුලිතතාව නැවත ඇගයීමට ලක් කරමින් සිටිති.
වෙළඳපොළ සඳහා පුළුල් ආනුෂඟිකතා
දිගින් දිගටම සිදුවන මෙම පසුබෑම, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ කෙටිකාලීන ගමන් විදිය පිළිබඳව විශ්ලේෂකයන් අතර කනස්සල්ල ඇති කරයි. ප්රධාන කනස්සල්ලේ ක්ෂේත්රවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- කොටස් නිරාවරණය අඩු කරන අරමුදල් කළමනාකරුවන්ගෙන් ඇති දිගුකාලීන විකුණුම් පීඩනය
- වෙළඳපොළට නව ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නව උත්ප්රේරකයක් නොමැතිකම
- ප්රාග්ධනය ආරක්ෂිත, ස්ථාවර ප්රතිලාභ ආයෝජන මාධ්යයන් සඳහා ක්රමයෙන් වැඩිවන ප්රමුඛතාව
- ප්රවණතාව දිගටම පැවතුනහොත් වෙළඳපොළ දර්ශකවල තවදුරටත් ක්ෂය වීමේ හැකියාව
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කිසියම් ප්රතිපත්ති සංඥා හෝ සාර්ව ආර්ථික දිශාන්තරයන් වත්මන් ප්රවණතාව ආපසු හැරවීමට සහ කොටස් ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය නැවත ස්ථාපිත කිරීමට හැකි වේද යන්න වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇත.
Comments (0)