Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගුරුවතොට ඛේදවාචකය: සෙනෙහස් නිවාස ගින්නෙන් වැඩිහිටියන් අට දෙනකුට අධික පිරිසක් මරුට

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
අගුරුවතොට ඛේදවාචකය: සෙනෙහස් නිවාස ගින්නෙන් වැඩිහිටියන් අට දෙනකුට අධික පිරිසක් මරුට

බටගොඩ වැඩිහිටි නිවාසයේ ගින්නෙන් දිවි පිදූ අය

අගුරුවතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයකට ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් පිරිස් අට දෙනකුට අධික සංඛ්‍යාවක් මියගොස් ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. මෙම ඛේදජනක සිදුවීම මුළු රටම කම්පනයට පත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සෙනෙහස් නිවාසවල ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්‍රශ්න රැසක් මතු කර ඇත.

මේ වන තෙක් අනාවරණය වූ තොරතුරු

නේවාසික සෙනෙහස් නිවාසයේ ඇති වූ ගින්නෙන් අවම වශයෙන් වැඩිහිටියන් අට දෙනකු මියගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ගින්න ඇති වූ හේතුව සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාව වන විට නිල නිගමනයක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

හදිසි ආපදා සේවා ක්ෂණිකව ස්ථානයට ළඟා වූවද, ගින්නේ ව්‍යාප්තිය නිවාසයේ ආධාරකරුවන් රහිතව ඉවත් වීමට නොහැකිව සිටි අවදානමට ලක්ව සිටි නේවාසිකයන් රැසකගේ ජීවිත앗ගෙන ගිය බව සඳහන් වේ.

ශෝකයෙන් කිමිදුණු ජාතියක්

වැඩිහිටියන්ට සේවය හා ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද පහසුකමක දී සිදු වූ ජීවිත හානිය, පොදු ජනතාව හා ප්‍රජා නායකයන් අතරින් ගැඹුරු ශෝකයක් ඇති කර ඇත. ගින්නට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලා සිටිති.

  • වැඩිහිටි නේවාසිකයන් අට දෙනකුට අධික සංඛ්‍යාවක් මියගිය බව තහවුරු කර ඇත
  • ගින්න ඇති වූයේ අගුරුවතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයකදීය
  • ගින්නට හේතුව සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පොලීසිය විමර්ශන පවත්වයි
  • හානිවල සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය නිල වශයෙන් තවමත් අවසන් කර නොමැත

හදිසි ආරක්ෂක සමාලෝචනයක් සඳහා ඉල්ලීම්

හදවත් කම්පා කළ මෙම සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකාව පුරා වැඩිහිටි සෙනෙහස් නිවාසවල ගිනි ආරක්ෂක ප්‍රොතොකෝල හා හදිසි සූදානම් මිනුම් ජාතික මට්ටමින් සමාලෝචනය කරන ලෙස කරන ඉල්ලීම් තීව්‍ර කර ඇත. එවැනි පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පාලනය කරන දැඩි රෙගුලාසි, විශේෂයෙන්ම ගිනි නිවාරණ පද්ධති හා හදිසි ඉවත් කිරීම් සඳහා කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය බව පෙනෙන්නට කරන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉස්මතු කර ඇත.

විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිල මූලාශ්‍රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් යාවත්කාලීන වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026