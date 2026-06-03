ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ සංවර්ධන ප්රතිපත්ති මූල්යකරණ වැඩසටහන යටතේ ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් සුරක්ෂිත කරයි
ශ්රී ලංකාව, ලෝක බැංකුවේ සංවර්ධන ප්රතිපත්ති මූල්යකරණ (DPF) වැඩසටහන යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ය立直 ක්රියාවලියේ ඉතා වැදගත්이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정