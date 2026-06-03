Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මූල්‍යකරණ වැඩසටහන යටතේ ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් සුරක්ෂිත කරයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මූල්‍යකරණ වැඩසටහන යටතේ ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් සුරක්ෂිත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, ලෝක බැංකුවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මූල්‍යකරණ (DPF) වැඩසටහන යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ය立直 ක්‍රියාවලියේ ඉතා වැදගත්이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026