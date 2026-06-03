මාධ්යවේදියෙකු අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා හමුදා නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට
මාධ්යවේදියෙකු අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා හමුදා නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය මාධ්ය නිදහස හා වගවීම පිළිබඳ රටේ ඉතිහාසය කෙරෙහි දිගු කලක් සෙවනැලි පෙලෙව් කළ නඩුවක සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් නිරාකරණයකින් තොරව පැවති මාධ්යවේදියෙකුගේ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධ සිදුවීමේදී හමුදා නිලධාරීන් ඉටු කළ කාර්යභාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරමින්, යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන නැවත ක්රියාශීලී වී ඇති බවේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
වගවීම කරා බලා පොරොත්තු වූ ප්රගමනයක්
අතුරුදහන් වූ මාධ්යවේදියෙකු සම්බන්ධයෙන් හමුදා නිලධාරීන් රඳවා ගැනීම, මාධ්යවේදීන් සම්බන්ධ සිදුවීම් හා බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් ඐතිහාසිකව විසඳුමකට ළඟා වීමට අපහසු වූ රටක අර්ථවත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දකිති. විශේෂයෙන් සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර හා ඉන් පසු කාලය සම්බන්ධ එවැනි නඩු හසුරුවාලීමේදී ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මට්ටමින් දිගු කලක් සිට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
අතුරුදහන් වූ මාධ්යවේදීන් සම්බන්ධ නඩු ශ්රී ලංකාවේ ඉතා සංවේදී ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ගේ පවුල් හා මාධ්ය නිදහස සඳහා පෙනී සිටින පක්ෂකාරයෝ වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලධාරීන්ගෙන් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිති.
මාධ්ය නිදහස අවධානයට ලක් වෙයි
මාධ්ය අයිතිවාසිකම් සංවිධාන ශ්රී ලංකාව, මාධ්යවේදීන් බිය ගැන්වීම්, ප්රචණ්ඩත්වය හා බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට ගොදුරු වූ රටක් ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කර ඇත. මෙවැනි නඩුවක හමුදා නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ අය විසින් දුර්ලභ හා වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
- විශේෂයෙන් දේශපාලනික හා හමුදා ගැටුම් කාලවලදී ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන් අතුරුදහන් වීම හෝ ඝාතනය වීම සම්බන්ධ බොහෝ සිදුවීම් වාර්තා වී ඇත.
- එවැනි නඩු රාශියක් වසර ගණනාවක් ගතවී ද විසඳුමකට නොළඟා, සැකකරුවන් කලාතුරකින් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙනඑනු ලැබ ඇත.
- මාධ්ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව සිදු වූ අපරාධ පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශන පවත්වන ලෙස ජාත්යන්තර ආයතන කොළඹට වරින් වර බල කර ඇත.
නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම් දේශීය හා ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් කණ්ඩායම්වල දැඩි අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් හා නිසි ක්රියා පිළිවෙලකින් ක්රියාත්මක වේදැයි ඔවුහු දෙස් බලා සිටිනු ඇත.
මාධ්යවේදීන්ට එරෙහිව සිදු වූ අපරාධවලට වගවීම, ඕනෑම විශ්වාසනීය ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජයක මූලික ගලක් ලෙස පවතින අතර, මෙම නඩුව සාර්ථකව කෙළවර කිරීමට ශ්රී ලංකාවට ඇති හැකියාව දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම දැඩි සමීක්ෂණයට ලක් වනු ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත් අය කවුරුන්ද, ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කළ නිශ්චිත චෝදනා මොනවාද, සහ විමර්ශනයේ කාල රේඛාව කෙබඳුද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව ශ්රී ලංකා නීතිමය ක්රමය තුළ ඉදිරියට යත්ම ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය ගෙනහැර දක්වන සවිස්තර රාජ්ය ප්රකාශයක් බලධාරීන් තවම නිකුත් කර නොමැත.
වසර ගණනාවක් පුරා දේශපාලනික හා ආර්ථික කළඹලාවකට ලක් වූ ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර තලයේ සිය ගෞරවය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට හා ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීමට වෙහෙස ගන්නා මෙවලදී මෙම ප්රගතිය ඇති වී ඇත.