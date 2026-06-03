ජුලි මාසය වන විට ඉන්ධන ආනයන වියදම් අඩුවනු ඇතැයි සීපීසී අපේක්ෂාවෙන්

ලෝක තෙල් මිල ස්ථාවරව පවතිනු ලැබේ නම් හෝ දැනට පවතින අවමුඛී ප්රවණතාව ඉදිරියටත් පදිංචි නම්, ශ්රී ලංකාවේ සිලෝන් පෙට්රෝලියම් සංස්ථාව (සීපීසී) ජුලි මාසය වන විට ඉන්ධන ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.
ඉන්ධන පිරිවැය සහනයක් ක්ෂිතිජය මත
සීපීසී නිලධාරීන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ඉන්ධන ආනයනය හා සම්බන්ධ මූල්ය බර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය හැකි බවට සීමිත ශුභවාදී ඉදිරිදර්ශනයක් ප්රකාශ කර ඇත. ජාත්යන්තර අමු තෙල් වෙළෙඳපොළ සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දක්වමින් පවතින අවස්ථාවේ දී මෙම ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර, ඉහළ බලශක්ති ආනයන වියදම් හේතුවෙන් අසාමාන්ය ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දී සිටින මෙම දූපත් රාජ්යයට යම් සහනයක් ලැබිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව තමාගේ බලශක්ති ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත බෙහෙවින් යැපෙන හෙයින්, ලෝක තෙල් මිල උච්චාවචනයන්ට රට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වේ. එම මිල ගණන් තිරසාරව අඩු වීමක් ඇති වුවහොත් එය ආනයන බිල්පත් අඩු වීමට සහ විදේශ විනිමය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු වීමට සෘජුවම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලෝක වෙළෙඳපොළ හැසිරීම සමඟ බැඳුණු කොන්දේසි
සීපීසී ඉදිරිදර්ශනය සීමා රහිත එකක් නොවේ. භූ දේශපාලනික වර්ධනයන්ට, සැපයුම් දාම බාධාවන්ට සහ ප්රධාන තෙල් නිෂ්පාදන රාජ්යවල තීරණවලට සංවේදී ජාත්යන්තර තෙල් වෙළෙඳපොළ කොන්දේසි සමඟ ඇස්තමේන්තු කරන ලද ඉතිරිකිරීම් දෙඩවී ඇති බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
ලෝක තෙල් මිල දැනට පවතින මට්ටමේ පවතිනු ලැබේ නම් හෝ තවදුරටත් පහළ යනු ලැබේ නම්, ශ්රී ලංකාවට වර්ෂ මැද භාගය වන විට අඩු ඉන්ධන ප්රසම්පාදන වියදම් මගින් සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලැබිය හැකිය.
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක කරන ආර්ථික සාධාරණ ක්රියාවලියේ ප්රධාන සැලකිලිමත් වූ ක්ෂේත්රයක් වන විදේශ සංචිත මත පීඩනය සමනය කිරීමට ද ආනයන වියදම් අඩු වීම ඉවහල් විය හැකි බව බලශක්ති අංශ විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
පුළුල් ආර්ථික ගම්යාර්ථ
ඉන්ධන ආනයන බිල්පත අඩු වීම ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකය සඳහා පුළුල් ධනාත්මක ගම්යාර්ථ රැසක් ගෙන එනු ඇත. අඩු බලශක්ති පිරිවැය මගින් උද්ධමන පීඩනය සමනය කිරීමට, ප්රවාහන හා භාණ්ඩ වියදම් අඩු කිරීමට සහ වෙනත් තීරණාත්මක ක්ෂේත්රවල රාජ්ය වියදම් සඳහා රාජ්ය මූල්ය අවකාශය නිදහස් කිරීමට දායක විය හැකිය.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රජය සහ බලශක්ති බලධාරීන් ලෝක තෙල් වෙළෙඳපොළ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඇස්තමේන්තු කරන ලද පිරිවැය අඩු කිරීම් අනාවැකි කළ ලෙස ක්රියාත්මක වේ ද යන්න තක්සේරු කිරීමේ ප්රධාන සන්ධිස්ථානයක් ලෙස ජුලි මාසය ක්රියා කරනු ඇත.