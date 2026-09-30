빈곤 통계 '오해 소지' 관련 프레마다사, 정부 맹비난
විපක්ෂ නායක රජයේ දරිද්රතා අංකයන්හි නිරවද්යතාවය අභියෝගයට ලක් කරයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, රටේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ නොමඟ යවන සේ ප්රතිරූපයක් ඇති කිරීම සඳහා රජය හිතාමතාම යල් පැන ගිය දරිද්රතා හා ජීවන තත්ත්ව දත්ත මත රඳා සිටින බවට චෝදනා කරමින් රජයට දැඩි ප්රහාරයක් එල්ල කර ඇත.
සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්රේමදාස, පරිපාලනය විසින් උපුටා දක්වනු ලබන සංඛ්යාලේඛන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දැනට මුහුණ දෙන සැබෑ දුෂ්කරතා පිළිබිඹු නොකරන බව තර්ක කළ අතර, එවැනි තීරණාත්මක දත්ත සම්පාදනය කර මහජනතාවට ඉදිරිපත් කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටියේය.
විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ ප්රශ්නයක්
භූමි යථාර්ථය නිවැරදිව නිරූපණය නොකරන සංඛ්යාලේඛන මත පදනම්ව ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීම හා මහජනීය ප්රකාශ කිරීම නොමඟ යවන ක්රියාවක් පමණක් නොව, රටේ දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් සුවය ලැබීමට තවමත් අරගල කරන කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන්ට හානිකර බව විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කළේය.
ජනතාවගේ දුක්ගැනවිලි පිළිබිඹු නොකරන සංඛ්යා පිටුපස සැඟවී සිටීම රජයට තව දුරටත් කළ නොහැකිය.
දිවයිනේ දරිද්රතා මට්ටම් හා ජීවන තත්ත්වයන් පිළිබඳ නැවුම්, විශ්වාසදායක තක්සේරුවක් සිදු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ට ප්රේමදාස බල කළ අතර, රජයේ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමට භාවිතා කරන ඕනෑම දත්තයක් යාවත්කාලීන හා ස්වාධීනව සත්යාපිත කළ යුතු බව අවධාරණය කළේය.
පුළුල් පසුබිම
මෑත වසරවල දී ඉන්ධන, ඖෂධ හා අනෙකුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා දරුණු හිඟකම් ඇති කළ අභූතපූර්ව මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ග්රාමීය මට්ටමේ දී අත්විඳින දරිද්රතාවේ හා දුෂ්කරතාවේ ගැඹුර නිල සංඛ්යාලේඛනවලින් සම්පූර්ණයෙන් ග්රහණය නොවිය හැකි බව විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
විපක්ෂයේ මෑත ප්රහාරය රජයේ ආර්ථික වාර්තාකරණය පිළිබඳ සූක්ෂ්ම විමර්ශනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වඩාත් දැඩි හා විනිවිද ස්වභාවයෙන් යුත් දත්ත එකතු කිරීමේ ක්රමවේද සඳහා සිවිල් සමාජය හා දේශපාලන කවයන් යන දෙකෙන්ම නැගෙන ඉල්ලීම් ප්රබල වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.