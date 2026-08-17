Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ යුදෙව් චබාඩ් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිරිපිට ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමක් වාර්තා වේ

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ යුදෙව් චබාඩ් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිරිපිට ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමක් වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ චබාඩ් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිරිපිට ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමක් සිදු වී ඇති අතර, යුදෙව් ප්‍රජා ස්ථාපනයේ අවට ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව සහ පොදු සාමය පිළිබඳ බරපතල අවධානයක් මතු වී තිබේ.

චබාඩ් මධ්‍යස්ථානයේ සිදුවීම

චබාඩ් මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති වූ මෙම කලබලය, දේශීය බලධාරීන්ගේ මෙන්ම පුළුල් ප්‍රජාවේ ද අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. චබාඩ් මධ්‍යස්ථාන, සාමාන්‍යයෙන් සියලු පසුබිම්වල අයට සාදරයෙන් පිළිගනිමින් යුදෙව් ප්‍රජා සේවා හා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, එවැනි ස්ථාපනයන් අවට සිදු වන සිදුවීම් අතිශය කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ප්‍රචණ්ඩත්වයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ පරිමාණය මෙන්ම සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිතව පවතී. සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රජාවේ කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම, දිවයිනේ පුරා ක්‍රියාත්මක වන ආගමික හා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව කුඩා නමුත් දිගු ඉතිහාසයක් සහිත යුදෙව් ප්‍රජාවකට නිවහනක් වන අතර, රටේ චබාඩ් මධ්‍යස්ථාන ඓතිහාසිකව දේශීය පදිංචිකරුවන් හා සංචාරක සේවය කර ඇත.

  • ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදු වූයේ චබාඩ් මධ්‍යස්ථානයේ ආසන්න ප්‍රදේශයේ ය
  • ඕනෑම තුවාල හෝ හානියක සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය තවමත් තහවුරු කර නොමැත
  • දේශීය බලධාරීන් මෙම කරුණ විමර්ශනය කරමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරේ

සාමය සඳහා ඇරයුම් සහ විමර්ශනය

ප්‍රජා නියෝජිතයන් සහ නිරීක්ෂකයන්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන්ගෙන් සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිමින් සාමය පවත්වා ගැනීමට ඉල්ලීම් කරති. සියලු ආගමික ප්‍රජාවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ රැස්වීම් ස්ථානවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම රාජ්‍යයේ මූලික වගකීමක් ව පවතී.

විමර්ශනයන් ඉදිරියට යාමත් සමඟ සහ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිල ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss