Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ දැවැන්ත 462 ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව 99/5 කදී දැඩි අර්බුදයකට

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ දැවැන්ත 462 ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව 99/5 කදී දැඩි අර්බුදයකට

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවේ ප්‍රථම ඉනිම් ලකුණු සමුච්චය වන 462 ට පිළිතුරු දෙමින් තම පළමු ඉනිමේ දී පන්දු 5ක් දිගු කර ලකුණු 99 කදී දැඩි අර්බුදයකට පත්ව සිටින අතර, ටෙස්ට් තරඟය සංචාරක කණ්ඩායමට තදින් අනුග්‍රාහී ලෙස හැරී ඇත.

ඉන්දියාව ආධිපත්‍යකාරී තත්ත්වයක් ගොඩ නඟයි

ඉන්දියාවේ ප්‍රබල ප්‍රථම ඉනිම් ලකුණු එකතුව වන 462 ශ්‍රී ලංකා පිත්තන් පෙළට දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉනිමේ ආරම්භයේ සිටම අති විශාල පීඩනයකට ලක් වූහ. මෙතරම් විශාල හිඟයක් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා පිත්තන්ට අනුගාමී ඉනිම වළක්වා ගැනීම සඳහා පමණක් නොව, තරඟකාරී අභියෝගයක් ගොඩ නැගීම සඳහා ද දැවැන්ත ඉහළ නැගීමක් අවශ්‍ය විය.

ශ්‍රී ලංකා පිත්තන් පෙළ බිඳ වැටේ

ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ක්‍රමානුකූලව බිඳ වැටුණු අතර, ලකුණු 99 ක් සඳහා පන්දු 5ක් දිගු කර ගෙදර කණ්ඩායමට ඉතා අඳුරු චිත්‍රයක් ඇඳ පෑවේය. ඉහළ සහ මැද පෙළ ඉන්දීය පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රහාරයට ඔරොත්තු දීමට අපොහොසත් වූ අතර, කණ්ඩායම ස්ථාවර කර නැවත තරඟයට ඇදගැනීමට අවශ්‍ය හවුල් ඉනිම් ගොඩ නැගීමට ඔවුහු අසමත් වූහ.

ඉදිරියේ දුෂ්කර සටනක්

දැනටමත් පන්දු 5ක් දිගු කර ලකුණු 360 කට අධික හිඟයක් ඉතිරිව ඇති නිසා, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිරි පිත්තන්ට තරඟයෙන් ගෞරවනීය ප්‍රතිඵලයක් ගලවා ගැනීම සඳහා අති දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇත. සම්පූර්ණ පරාජයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ශේෂ පිත්තන් සහ හඳුනාගත් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකු ගැඹුරින් ශක්තිය රොද ගත යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය දිවයිනේ රසිකයින් සහ පුළුල් ක්‍රිකට් ලෝකය ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින මෙවැනි ටෙස්ට් තරඟයක ප්‍රතිඵලය දෙපාර්ශ්වයටම විශාල ඇඟවුම් රාශියක් දරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss