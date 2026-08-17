ඉන්දියාවේ දැවැන්ත 462 ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාව 99/5 කදී දැඩි අර්බුදයකට
ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවේ ප්රථම ඉනිම් ලකුණු සමුච්චය වන 462 ට පිළිතුරු දෙමින් තම පළමු ඉනිමේ දී පන්දු 5ක් දිගු කර ලකුණු 99 කදී දැඩි අර්බුදයකට පත්ව සිටින අතර, ටෙස්ට් තරඟය සංචාරක කණ්ඩායමට තදින් අනුග්රාහී ලෙස හැරී ඇත.
ඉන්දියාව ආධිපත්යකාරී තත්ත්වයක් ගොඩ නඟයි
ඉන්දියාවේ ප්රබල ප්රථම ඉනිම් ලකුණු එකතුව වන 462 ශ්රී ලංකා පිත්තන් පෙළට දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉනිමේ ආරම්භයේ සිටම අති විශාල පීඩනයකට ලක් වූහ. මෙතරම් විශාල හිඟයක් හමුවේ ශ්රී ලංකා පිත්තන්ට අනුගාමී ඉනිම වළක්වා ගැනීම සඳහා පමණක් නොව, තරඟකාරී අභියෝගයක් ගොඩ නැගීම සඳහා ද දැවැන්ත ඉහළ නැගීමක් අවශ්ය විය.
ශ්රී ලංකා පිත්තන් පෙළ බිඳ වැටේ
ශ්රී ලංකා ඉනිම ක්රමානුකූලව බිඳ වැටුණු අතර, ලකුණු 99 ක් සඳහා පන්දු 5ක් දිගු කර ගෙදර කණ්ඩායමට ඉතා අඳුරු චිත්රයක් ඇඳ පෑවේය. ඉහළ සහ මැද පෙළ ඉන්දීය පිතිකරුවන්ගේ ප්රහාරයට ඔරොත්තු දීමට අපොහොසත් වූ අතර, කණ්ඩායම ස්ථාවර කර නැවත තරඟයට ඇදගැනීමට අවශ්ය හවුල් ඉනිම් ගොඩ නැගීමට ඔවුහු අසමත් වූහ.
ඉදිරියේ දුෂ්කර සටනක්
දැනටමත් පන්දු 5ක් දිගු කර ලකුණු 360 කට අධික හිඟයක් ඉතිරිව ඇති නිසා, ශ්රී ලංකාවේ ඉතිරි පිත්තන්ට තරඟයෙන් ගෞරවනීය ප්රතිඵලයක් ගලවා ගැනීම සඳහා අති දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇත. සම්පූර්ණ පරාජයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ශේෂ පිත්තන් සහ හඳුනාගත් ඕනෑම ක්රීඩකයෙකු ගැඹුරින් ශක්තිය රොද ගත යුතු වේ.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ක්රිකට් තරඟාවලිය දිවයිනේ රසිකයින් සහ පුළුල් ක්රිකට් ලෝකය ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින මෙවැනි ටෙස්ට් තරඟයක ප්රතිඵලය දෙපාර්ශ්වයටම විශාල ඇඟවුම් රාශියක් දරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.