Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නුවරඑළිය ග්‍රෙගරි විලේ ජෙට් ස්කී අනතුරකින් ළමුන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව බේරා ගනී

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නුවරඑළිය ග්‍රෙගරි විලේ ජෙට් ස්කී අනතුරකින් ළමුන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව බේරා ගනී

නුවරඑළියේ සිත්ගන්නා සුළු ග්‍රෙගරි විල අසල සිදු වූ ජෙට් ස්කී අනතුරකින් පසු ළමුන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ආරක්ෂිතව බේරා ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ජල අනතුරකින් ළමුන් බේරා ගැනේ

වයස අවුරුදු 11 සහ 13 වූ ළමුන් දෙදෙනා ජනප්‍රිය විල මත ජෙට් ස්කී රථයක ගමන් කරමින් සිටියදී එම ජෙට් ස්කී රථය අනතුරට ලක් වීමෙන් අවදානමට පත් විය. නාවික හමුදා පුද්ගලයින් ක්ෂණිකව ස්ථානයට ළඟා වී ළමුන් දෙදෙනා ම ජලයෙන් සාර්ථකව ගොඩ ගැනීමට සමත් විය.

ග්‍රෙගරි විල ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක්

ග්‍රෙගරි විල ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම පිවිසෙන විනෝදාස්වාද ස්ථානයන්ගෙන් එකක් වන අතර, විශේෂයෙන් නිවාඩු කාලසීමාවේදී දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විවිධ ජල ක්‍රීඩා විනෝදාංශවල නිරත වෙමින් මෙහි රැස් වෙති. මෙම සිදුවීම පොදු විනෝදාස්වාද ස්ථානවලදී ජල ක්‍රීඩාවල යෙදෙන විට නිසි ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ.

නාවික හමුදාවේ වේගවත් ප්‍රතිචාරය ප්‍රශංසාවට

හදිසි අවස්ථාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරීන් ගත් ක්ෂණික පියවර පිළිගැනීමට ලක් වී ඇති අතර, දක්ෂ ලෙස සිදු කළ බේරාගැනීම හේතුවෙන් ළමුන් දෙදෙනාටම බරපතළ හානියකින් තොරව බේරීමට හැකි විය. අනතුරට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ග්‍රෙගරි විල වැනි කාර්යබහුල සංචාරක ගමනාන්ත ඇතුළු ස්ථානවලදී ජල ක්‍රීඩා හා විනෝදාස්වාද කටයුතුවල නිරත වන විට ප්‍රවේශම් වෙමින් සියලු ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss