නුවරඑළිය ග්රෙගරි විලේ ජෙට් ස්කී අනතුරකින් ළමුන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව බේරා ගනී
නුවරඑළියේ සිත්ගන්නා සුළු ග්රෙගරි විල අසල සිදු වූ ජෙට් ස්කී අනතුරකින් පසු ළමුන් දෙදෙනෙකු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ආරක්ෂිතව බේරා ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ජල අනතුරකින් ළමුන් බේරා ගැනේ
වයස අවුරුදු 11 සහ 13 වූ ළමුන් දෙදෙනා ජනප්රිය විල මත ජෙට් ස්කී රථයක ගමන් කරමින් සිටියදී එම ජෙට් ස්කී රථය අනතුරට ලක් වීමෙන් අවදානමට පත් විය. නාවික හමුදා පුද්ගලයින් ක්ෂණිකව ස්ථානයට ළඟා වී ළමුන් දෙදෙනා ම ජලයෙන් සාර්ථකව ගොඩ ගැනීමට සමත් විය.
ග්රෙගරි විල ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්තයක්
ග්රෙගරි විල ශ්රී ලංකාවේ වැඩිපුරම පිවිසෙන විනෝදාස්වාද ස්ථානයන්ගෙන් එකක් වන අතර, විශේෂයෙන් නිවාඩු කාලසීමාවේදී දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විවිධ ජල ක්රීඩා විනෝදාංශවල නිරත වෙමින් මෙහි රැස් වෙති. මෙම සිදුවීම පොදු විනෝදාස්වාද ස්ථානවලදී ජල ක්රීඩාවල යෙදෙන විට නිසි ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ.
නාවික හමුදාවේ වේගවත් ප්රතිචාරය ප්රශංසාවට
හදිසි අවස්ථාවට ප්රතිචාර දක්වමින් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරීන් ගත් ක්ෂණික පියවර පිළිගැනීමට ලක් වී ඇති අතර, දක්ෂ ලෙස සිදු කළ බේරාගැනීම හේතුවෙන් ළමුන් දෙදෙනාටම බරපතළ හානියකින් තොරව බේරීමට හැකි විය. අනතුරට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
ග්රෙගරි විල වැනි කාර්යබහුල සංචාරක ගමනාන්ත ඇතුළු ස්ථානවලදී ජල ක්රීඩා හා විනෝදාස්වාද කටයුතුවල නිරත වන විට ප්රවේශම් වෙමින් සියලු ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.