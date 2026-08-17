කේතේෂ් ලොගනාදන් සිහිපත් කරමින්: ශ්රී ලංකාවේ සංඝර්ෂයෙන් අහිමි වූ පරම්පරාවේ හඬ
ඛේදවාචකයක් මැද කැටයම් වූ උරුමයක්
ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා දිවෙන සිවිල් සංඝර්ෂය මගින් නිහඬ කරනු ලැබූ බොහෝ හඬ අතරින්, කේතේෂ් ලොගනාදන්ගේ හඬ තරම් ගැඹුරින් හා සිතුවිලි සහගතව අනුනාද වූ හඬ ස්වල්පයකි. විද්වතෙකු, සාමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ක්රියාකාරිකයෙකු සහ ප්රසිද්ධ බුද්ධිමතෙකු වූ ලොගනාදන්, යුද්ධය මගින් 引き裂かれ වෙන් කරනු ලැබූ ජනකොටස් අතර පවතින දීර්ඝ පරතරය පියවීමට සිය ජීවිතය කැප කළේය — එම කැපවීම නිසා ඔහු ඉහළම මිලක් ගෙවීමට සිදු විය.
කේතේෂ් ලොගනාදන් කවරෙක්ද?
කේතේෂ් ලොගනාදන් ශ්රී ලංකාවේ සාම ක්රියාවලිය තුළ අඛණ්ඩව කටයුතු කළ著名 ද්රවිඩ බුද්ධිමතෙකි. ඔහු සංඝර්ෂ කාලපරිච්ඡේදයේ ඉතා සංවේදී සාකච්ඡා කිහිපයකට හදවතින් සම්බන්ධ වූ තනතුරු දැරීය. ඔහුගේ විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාව සහ සංහිඳියාව සඳහා වූ අව්යාජ ආශාව, ජාතික හා දේශපාලන සීමා ඉක්මවා ගෞරවය දිනා ගත්තේය; එහෙත් ඔහු ගත් ස්ථාවරයන් ඔහු සංවාදය වෙනුවට උණ්ඩ තෝරා ගත් අයගේ ඉලක්කයක් බවට ද පත් කෙළේය.
2006 වර්ෂයේ ඔහු ඝාතනය කරනු ලැබීම ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජය හරහා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, දිවයිනේ වඩාත්ම කැළඹිලිකාරී වසරවල සාමය සෙවීමේ දිරිය දැක්වූ අයට මුහුණ දීමට සිදු වූ කෲර යථාර්ථය ඉස්මතු කළේය.
ඔහු නියෝජනය කළ අහිමි වූ පරම්පරාව
ලොගනාදන්ගේ කාර්යය කිසිදා순粹 ශාස්ත්රීය හෝ දේශපාලනික පමණක් නොවීය — එය ගැඹුරින් මානවීය විය. ඔහු, බොහෝ දෙනෙකුට වඩා හොඳින්, "අහිමි වූ පරම්පරාව" යන සංකල්පය අවබෝධ කරගෙන සිටියේය: ප්රධාන වශයෙන් ද්රවිඩ ජාතිකයන් වන, අවතැන්වීම, භය සහ සන්නද්ධ ගැටුමේ හිරවැල් හැරෙන්නට වෙනත් කිසිවක් නොදැන වැඩුණු දහස් ගණන් තරුණ ශ්රී ලාංකිකයන් ඒ පරම්පරාවයි. ඔවුහු පන්තිකාමරවල සිටිය යුතු දරුවන් වූහ, කුරිරු ගිනි රැල් මැද සිරවූ නොව; ඉදිරි ජීවිතය ගොඩනගා ගත යුතු තරුණ ප්රජාවක් වූහ, වර්තමානය ශෝකයෙන් ව්යසනයට නොපත් කළ යුතු.
ඔහුගේ ලිවීම් සහ ජනමතය ගොඩනැගීමේ ක්රියාවලිය මෙම පරම්පරාව කෙරෙහි ආලෝකය විහිදුවා, දේශපාලන තීරකයන්, සාකච්ඡාකරුවන් සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව දිගුකාලීන සන්නද්ධ ගැටුම ඇති කරන息长期 මානව හානිය පිළිගත යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය. කිසිදු සාම ගිවිසුමක් සැබැවින් ස්ථිර විය නොහැකි බව ඔහු තර්ක කළේ, ඒ තරුණ ජනකොටස් කෙරෙහි ඇති කරන ලද ගැඹුරු තුවාල ආමන්ත්රණය නොකර.
නොතකා හරිනු ලැබූ අනතුරු ඇඟවීමක්
ආපසු හැරී බලන කල, ලොගනාදන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම් වේදනාකාරී ලෙස පූර්වදර්ශී ස්වභාවයක් ගනී. දේශපාලන විසඳුම් ප්රමාද කිරීම යනු මානව ඛේදවාචකය දෙගුණ කිරීමක් බව ඔහු නිතරනිතර අනතුරු ඇඟවීය. ඔහු ඝාතනය කරනු ලැබීමෙන් පසු වූ වසරවල, 2009 දී ගැටුම ඒ දරුණු අවසානයට පත් වූ අතර, ශාරීරික විනාශය පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධෙන් පසු ඔවුන්ගේ ස්ථානය පිළිබඳ කම්පනය, ශෝකය සහ අවිනිශ්චිතතාවයෙන් අනු දෙ ගෙවූ සම්පූර්ණ පරම්පරාවක් ඉතිරි විය.
ඔහුගේ පණිවිඩය සරල නමුත් ගැඹුරු විය: සාමය යනු හුදෙක් යුද්ධය නොමැතිකම නොව — ගැටුමෙන් වඩාත්ම හානි ලද අයට යුක්තිය, ගෞරවය සහ අවස්ථාව ලැබීමේ ප්රකාශිත යථාර්ථයයි.
අද ශ්රී ලංකාවට ඇති අදාළත්වය
ඔහු ඝාතනය කරනු ලැබී දශකයකට වැඩි කාලයකට පසුව ද, ලොගනාදන්ගේ අදහස් හදිසි ලෙස අදාළ ව පවතී. ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් පුරා ව්යාප්ත වූ ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ඉරිතැලුණු ප්රජාවන්ගේ සංහිඳියාව, වගවීම සහ නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්නවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටී. ඔහු කතා කළ අහිමි වූ පරම්පරාව වයසට ගොස් ඇතත්, ඔවුන්ගේ ආර්ථික, මනෝවිද්යාත්මක සහ දේශපාලනික අවශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.