Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා

2006 වර්ෂයේදී ඝාතනය කරනු ලැබූ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. සිවසුබ්‍රමණියම්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ලෙස බහුලව හඳුනාගනු ලබන සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිනීතිපතිවරයා පොළොන්නරුව මහාධිකරණය ඉදිරියේ විධිමත් නඩු ලිපිගොනු ඉදිරිපත් කර ඇත.

සුවිශේෂී යුධකාලීන ඝාතනයකට සම්බන්ධ චෝදනා

දශකවලකට ආසන්න කාලයක් විවෘතව පැවති මෙම නඩුවේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙම නඩු ලිපිගොනු ඉදිරිපත් කිරීම සලකනු ලැබේ. සන්නද්ධ කල්ලි ක්‍රියාකාරකම් උච්ඡස්ථානයට පත්ව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර කලාපයේ ඉතා කැළඹිලිසහගත අවධියකදී මහාචාර්ය සිවසුබ්‍රමණියම් ඝාතනය කරනු ලැබීය. ඔහුගේ ඝාතනය එකල අධ්‍යාපනික හා සිවිල් සමාජ මහල්වලින් පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක් විය.

දෙමළ මක්කල් විදුතලෛ පුලිගල් (TMVP) සංවිධානයේ හිටපු අණදෙන නිලධාරියෙකු වන පිල්ලයාන් පසුකාලීනව ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට පිවිස නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස සේවය කළේය. මෑත වසරවලදී ඔහු ගණනාවක් බරපතළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නෛතික පරීක්ෂණවලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙම නවතම නඩු ලිපිගොනු ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග ඔහුට එරෙහිව ඇති නෛතික ගැටලු වෙත විධිමත් ඝාතන චෝදනාවක් ද එකතු වී ඇත.

නඩු විභාගය කරා දිගු ගමන

නඩු ලිපිගොනු ඉදිරිපත් කිරීම සංඥා කරන්නේ, විධිමත් නඩු විභාගයක් ඇරඹීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතින බව අධිනීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බවය. මෙම නඩුව දැන් පොළොන්නරුව මහාධිකරණය ඉදිරියේ විභාගයට ගනු ලබන අතර, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනාවලට පිල්ලයාන් පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුම් යුගයේ සිදු කරන ලද අපරාධවල සම්බන්ධිත දේශපාලන පෞද්ගලයන්ගේ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා දිගු කලක් හඬ නැගූ පිරිස් විසින් මෙම දියුණුව සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. එවැනි නඩු විභාගයට ගෙනෙනු ලැබීම රට විසින් ගෙනයන යුද්ධෝත්තර යුක්තිය ස්ථාපනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ වැදගත් පියවරක් බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

චූදිතයාගේ පසුබිම

නැගෙනහිරේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අවධියේදී රජයේ හමුදාවන් සමග සමගිව ක්‍රියා කළ බිඳී වෙන් වූ කොටස් නායකයෙකු ලෙස පිල්ලයාන් කීර්තියට පත් විය. නැගෙනහිර පළාතේ එල්ටීටීඊ (LTTE) සංවිධානය හමුදාමය වශයෙන් පරාජය කිරීමෙන් පසු, ඔහු මැතිවරණ දේශපාලනයට ඇතුළු වී අවසානයේ නැගෙනහිර පළාත් සභාව ප්‍රධාන අමාත්‍ය ලෙස මෙහෙයවීය.

ඔහු ඊට පෙර ද ජෝශප් පරාජසිංහම් මන්ත්‍රීවරයා ඝාතනය ඇතුළු වෙනත් විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් රඳවා ගනු ලැබ ඇත. ඔහුගේ අඛණ්ඩ නෛතික සටන් ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ඉවසා දරාගනිමින් සිටින යුධකාලීන හැසිරීම හා යුද්ධෝත්තර වගවීම අතර සංකීර්ණ ගැටුම පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත නඩුව විභාගය කරා ඉදිරියට ගෙනයන විට, පොළොන්නරුව මහාධිකරණය විසින් ඉදිරි කාර්යක්‍රම නියම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss