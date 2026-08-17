Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ සේලය මේ වසරේ ද දිය කරමින් - තුන්වන වරටත් කඳුකර සංචාරකයන් වශීභූත කිරීමට සූදානම්

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ සේලය මේ වසරේ ද දිය කරමින් - තුන්වන වරටත් කඳුකර සංචාරකයන් වශීභූත කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම මනරම් කඳුකර උත්සව අතර ස්ථානයක් දිනාගත් මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ 2026 ඉදිරියේ දී නැවත පැවැත්වීමට තහවුරු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ලබන අගෝස්තු 21 සිට 23 දක්වා, හපුතලේ හි සිසිල් වළාකුළු වැළඳගත් භූදර්ශනය මැද, දින තුනක අද්විතීය අත්දැකීම් රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

කඳු වළලූවෙන් උපන් උත්සවයක්

තෙවන අවස්ථාවට ද මේ රංගනයට එළඹෙන මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සව දින දර්ශනයේ හදවත් ගත් සංසිද්ධියක් බවට ක්‍රමානුකූලව පරිණාමය වී ඇති අතර, දිවයිනේ ගිනිකොනදිග කඳු ශිඛරය ඔස්සේ නෙළා සිටින මේ සිත් ඇදගන්නා සුළු කදු නගරයට දිවයිනේ සිව් දෙසින් හා ඉන් ද ඔබ්බෙන් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගනී.

හපුතලේ හි ශිඛර හා නිම්නයන් හරහා නිතිපතා ගලා එන ඉන්ද්‍රජාලික මීදුම, උත්සවයේ නාමයට ද හේතු වූ අතර, ඒ ස්වාභාවික පසුබිම, රටේ වෙනත් කිසිදු සංසිද්ධියකට සමාන නොවන, උත්කෘෂ්ට රූශ්‍රීයක් ඉසිලයි.

කඳුකරයේ දින තුනක්

දින තුනක සති අන්ත කාලසීමාව තුළ නියමිත 2026 සංස්කරණය, සහභාගිවන්නන් නැවතත් ඌව පළාතේ කඳුකර ජනජීවිතයේ අනන්‍ය සිරිත් හා සංස්කෘතිය තුළ ගිල් ගන්වනු ඇතැයි ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්විය යුතු ගමනාන්තයක් ලෙස හපුතලේ ඉස්මතු කිරීමට දායකවූ, ඉකුත් සාර්ථක සංස්කරණ දෙකෙහි ගති ඉසිලිල්ල මත ගොඩනඟෙන මෙම උත්සවය, ඒ සම්ප්‍රදාය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

හපුතලේ ලෝකාවලෝකනයට

විශ්මජනක දර්ශනීය ඡායාරූප, දිගේ දිගට විහිදුණු තේ වතු, හා ප්‍රකට ලිප්ටන්ස් සීට් නැරඹුම් ස්ථානය සඳහා ප්‍රකට හපුතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ගමනාන්ත අතුරින් බොහෝ කලකට නොතේරුණු නිධානයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත. මිස්ටි වීකෙන්ඩ් වැනි උත්සව, දේශීය සංචාරකත්වය ඔප් නැංවීමේ ද, මේ කඳු නගරය නිවහන කරගත් ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීමේ ද ගැඹුරු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

2026 අගෝස්තු මාසය තවමත් ඈතෙහි වූවද, වැඩසටහන, ක්‍රියාකාරකම් හා සහභාගිත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සංවිධායකයින් සූදානම් ව සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss