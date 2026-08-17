මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ සේලය මේ වසරේ ද දිය කරමින් - තුන්වන වරටත් කඳුකර සංචාරකයන් වශීභූත කිරීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම මනරම් කඳුකර උත්සව අතර ස්ථානයක් දිනාගත් මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ 2026 ඉදිරියේ දී නැවත පැවැත්වීමට තහවුරු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ලබන අගෝස්තු 21 සිට 23 දක්වා, හපුතලේ හි සිසිල් වළාකුළු වැළඳගත් භූදර්ශනය මැද, දින තුනක අද්විතීය අත්දැකීම් රාශියක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.
කඳු වළලූවෙන් උපන් උත්සවයක්
තෙවන අවස්ථාවට ද මේ රංගනයට එළඹෙන මිස්ටි වීකෙන්ඩ් හපුතලේ, ශ්රී ලංකාවේ උත්සව දින දර්ශනයේ හදවත් ගත් සංසිද්ධියක් බවට ක්රමානුකූලව පරිණාමය වී ඇති අතර, දිවයිනේ ගිනිකොනදිග කඳු ශිඛරය ඔස්සේ නෙළා සිටින මේ සිත් ඇදගන්නා සුළු කදු නගරයට දිවයිනේ සිව් දෙසින් හා ඉන් ද ඔබ්බෙන් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගනී.
හපුතලේ හි ශිඛර හා නිම්නයන් හරහා නිතිපතා ගලා එන ඉන්ද්රජාලික මීදුම, උත්සවයේ නාමයට ද හේතු වූ අතර, ඒ ස්වාභාවික පසුබිම, රටේ වෙනත් කිසිදු සංසිද්ධියකට සමාන නොවන, උත්කෘෂ්ට රූශ්රීයක් ඉසිලයි.
කඳුකරයේ දින තුනක්
දින තුනක සති අන්ත කාලසීමාව තුළ නියමිත 2026 සංස්කරණය, සහභාගිවන්නන් නැවතත් ඌව පළාතේ කඳුකර ජනජීවිතයේ අනන්ය සිරිත් හා සංස්කෘතිය තුළ ගිල් ගන්වනු ඇතැයි ප්රතිශ්රුතිය දෙයි. ජාතික හා ජාත්යන්තර අවධානයට ලක්විය යුතු ගමනාන්තයක් ලෙස හපුතලේ ඉස්මතු කිරීමට දායකවූ, ඉකුත් සාර්ථක සංස්කරණ දෙකෙහි ගති ඉසිලිල්ල මත ගොඩනඟෙන මෙම උත්සවය, ඒ සම්ප්රදාය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.
හපුතලේ ලෝකාවලෝකනයට
විශ්මජනක දර්ශනීය ඡායාරූප, දිගේ දිගට විහිදුණු තේ වතු, හා ප්රකට ලිප්ටන්ස් සීට් නැරඹුම් ස්ථානය සඳහා ප්රකට හපුතලේ, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ගමනාන්ත අතුරින් බොහෝ කලකට නොතේරුණු නිධානයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත. මිස්ටි වීකෙන්ඩ් වැනි උත්සව, දේශීය සංචාරකත්වය ඔප් නැංවීමේ ද, මේ කඳු නගරය නිවහන කරගත් ප්රජාවන් සවිබල ගැන්වීමේ ද ගැඹුරු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
2026 අගෝස්තු මාසය තවමත් ඈතෙහි වූවද, වැඩසටහන, ක්රියාකාරකම් හා සහභාගිත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්රකාශයට පත් කිරීමට සංවිධායකයින් සූදානම් ව සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.