Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජවිපෙ හඳුන්නෙත්ති ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජවිපෙ හඳුන්නෙත්ති ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙකු සහ ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකු වන විජිත හේරත් හඳුන්නෙත්ති, ශ්‍රී ලංකාව ඔස්ට්‍රේලියාවට සමකළ හැකි සශ්‍රීක හා සුශාසිත රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට දිරිමත් ප්‍රතිඥාවක් ප්‍රකාශ කරමින්, රටේ අනාගතය සඳහා පාලන සන්ධානය දරන දැක්ම කෙරෙහි නැවුම් අවධානයක් යොමු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආකාංක්ෂාමත් දැක්මක්

හඳුන්නෙත්ති මෙම ආකාංක්ෂාමත් ප්‍රකාශය සිදු කළේ සමර්ථකයන් අමතමිනි. වත්මන් පරිපාලනයේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාලනය, ජීවන තත්ත්වය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය යන අංශවල මූලික පරිවර්තනයක් සිදු වනු ඇතැයි ඔහු ප්‍රතිඥා දුන්නේය. එම ප්‍රකාශය, එවැනි ඉලක්කයක ක්‍රියාත්මක විය හැකි බව සහ දිශානතිය පිළිබඳව සාධාරණ මහජන සාකච්ඡාවක් ඇති කර ඇත.

ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක්, ශක්තිමත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන, විනිවිද පෙනෙන පාලනයක් සහ ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සඳහා පුළුල් ලෙස පිළිගත් ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ සිදු කළ සැසඳීම, ජවිපෙ නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික ජන බලවේගය රජය මෙම දූපත් රාජ්‍යය සඳහා දරන අභිලාෂයන් ප්‍රකාශ කරයි.

අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධාන අංශ

සම්පූර්ණ විස්තර සහිත ප්‍රතිපත්ති සවිස්තරව ඉදිරිපත් නොකළ ද, ප්‍රතිඥාව බොහෝ දුරට රජය බලයට පත් වූ දා සිට ඉදිරිපත් කරමින් සිටින ප්‍රධාන ස්තම්භ කිහිපයක් ඔස්සේ ව්‍යාප්ත විය:

  • ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සහ දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීම
  • සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සමස්ත ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම
  • විනිවිද පෙනෙන හා වගවීමෙන් යුත් රාජ්‍ය සේවාවක් ගොඩනැගීම
  • තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් හා සංවර්ධනයක් පෝෂණය කිරීම

මහජන හා දේශපාලන ප්‍රතිචාරය

මෑත වසරවල රටට විඳින්නට සිදු වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා දිගු කලක් සිතා සිටි ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවේ සමහර කොටස් අතර මෙම ප්‍රකාශය ප්‍රතිරාවයක් ඇති කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් සහ විපක්ෂ පක්ෂවල නියෝජිතයන් එවැනි ප්‍රකාශ දැඩි ලෙස විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, රජයේ වත්මන් ගමන් මග ප්‍රකාශ කෙරෙන ආකාංක්ෂාවේ විශාලත්වයට අනුරූප වේ දැයි ප්‍රශ්න කිරීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත, ස්ථාවර හා සශ්‍රීක රාජ්‍යයක් බවට පත් වීමේ මාර්ගයට දිරිමත් පොරොන්දු පමණක් නොව, කල් පවත්නා ප්‍රතිපත්ති කැපවීමක්, ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුළුල් මහජන විශ්වාසය ද අවශ්‍ය වනු ඇත.

හඳුන්නෙත්තිගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම, මහජන සහාය තහවුරු කර ගනිමින් රටේ සංවර්ධනය සඳහා පැහැදිලි දිගු කාලීන දැක්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කරන පාලන සන්ධානය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි — ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත් දියුණු හා සාධාරණ රාජ්‍යයන් අතර තැන් ගන්නා දැක්මක්.

යථාර්ථවාදී කාල රාමුවක් තුළ එවැනි පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කළ හැකි ද යන්න තවමත් දරුණු විවාදයට තුඩු දෙන විෂයයක් ව පවතී; කෙසේ නමුත්, ජාතික ප්‍රගතිය සඳහා ඉහළ මිණුම් දඬු තබා ගැනීමේ රජයේ අධිෂ්ඨානය මෙම ප්‍රතිඥාව තුළ ඉස්මතු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss