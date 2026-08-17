Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව 462 දී ඔල් අවුට් වී පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව 462 දී ඔල් අවුට් වී පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරයි

ඉන්දියාව 462 ක ප්‍රබල එකතුවකට ඔල් අවුට් වීමත් සමඟ, පළමු ටෙස්ට් තරගයේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව දැවැන්ත අභියෝගයකට මුහුණ දෙන අතර, පිතිකරණයට එළැඹෙන ලාංකිකයන්ට ඉදිරියේ ඇත්තේ ඉතා දුෂ්කර ගමනකි.

ඉන්දියාව ශක්තිමත් එකතුවක් ගොඩනඟයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ තෙවන දිනයේදී ඉන්දියාවේ පළමු ඉනිම 462 දී අවසන් වූ අතර, එම එකතුව ශ්‍රී ලංකාවට ක්ෂණිකව දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළේය. ලාංකික පිතිකරණ පෙළේ අධිෂ්ඨානය, ක්‍රමවේදය සහ මනෝධෛර්යය ශක්තිමත් ඉන්දීය පිල් ප්‍රහාරයකට එරෙහිව කෙතරම් දිනෙව්ද යන්නේ දැඩි පරීක්ෂණයකි.

ඉන්දියාවේ ඉනිම ඔවුන්ගේ පිතිකරණ පෙළේ ගැඹුර හා ගුණාත්මකභාවය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ අතර, ඔවුන් ක්‍රමානුකූලව ගොඩනඟා ගත් ඒ එකතුවට ශ්‍රී ලංකාව සාධාරණ ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වුවහොත්, ෆොලෝ-ඔන් අනතුරක් හෝ තීරණාත්මක පළමු ඉනිම පරාජයක් ලාංකිකයන්ට ගොදුරු විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ අභියෝගය

තෙවන දිනය ඉන්දියාවට හිතකර ලෙස නිමාවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරුවන්ට ඉන්දියාවේ එකතුවට ළඟා වීමේ හෝ අවම වශයෙන් ඒ ආසන්නයේ රැඳීමේ දුෂ්කර කාර්යභාරය භාරව ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී පිළිවෙළ ශේෂය ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිඵලයට අනතුරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ හැකිය.

ලාංකික කඳවුරට ඔවුන්ගේ ඉහළ පිළිවෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් සංයත හා විනයගරුක ඉනිමක් අවශ්‍ය වන අතර, සාර්ථක හවුල්කාරිත්ව ගොඩනඟා ගැනීම හා ඉන්දියාවේ නව බෝල තර්ජනය ජය ගැනීම තරඟය ජීවත්ව තබා ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

සත්කාරක කණ්ඩායමට තීරණාත්මක අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකාවට, ඉතිරි ක්‍රීඩා කාලය ස්වකීය රටේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඔවුන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති තීරණාත්මක අවස්ථාවකි. ඉන්දියාවේ ප්‍රබල එකතුවට ශ්‍රී ලංකාව ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දැයි, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ ප්‍රවේශමෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

තවමත් සම්පූර්ණ දෙදිනක් ඉතිරිව ඇති බැවින් තරගය ජීවත්ව පවතී; එහෙත් මාලාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේදීම පසුබෑමකින් වැළකී සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට අධිෂ්ඨානය හා කුසලතාව යන දෙකම ඇතිව පිතිකරණය කළ යුතුමය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss
2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා Sinhala

2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා

2006 වර්ෂයේදී ඝාතනය කරනු ලැබූ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. සිවසුබ්‍රමණියම්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ලෙස බහුලව හඳුනාගනු ලබන සිවනේසතුරේ…

17 Aug 2026 Discuss