රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
දූෂණ චෝදනා මත නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන තුළ දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සලකනු ලැබේ. මොණරාගල බෙදීමට අනුයුක්ත කර සිටි නිලධාරීන් සිව්දෙනාට, අල්ලසක් ලෙස විශාල මුදලක් ඉල්ලා සිට ලබාගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, එය රාජ්ය විශ්වාසයට හා වෘත්තීය යුතුකමට දරුණු ලෙස පටහැනි ක්රියාවකි.
චෝදනා මතුවීමත් සමඟ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී නිලධාරීන් රඳවා ගත් අතර, පොලිස් සේවය තුළ වරදකාරී හැසිරීම් ට එරෙහිව දෘඪ ස්ථාවරයක් ගන්නා බව එමඟින් පැහැදිලි වේ.
ජනවිශ්වාසයට දැඩි පහරක්
මෙම සිදුවීම නිසා, විශේෂයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ කටයුතු භාරව කටයුතු කරන ඒකක තුළ ස්ථානීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව පදිංචිකරුවන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර නැවත අලුත් ගැටළු මතු වී තිබේ. බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකය ඉහළම හැසිරීම් ප්රමිතීන් රකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, මෙම නිලධාරීන්ගේ කියනු ලබන හැසිරීම විශේෂයෙන් කනස්සල්ලට කරුණකි.
අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයක නිලධාරීන් සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනා, යුක්ති ක්රමය කෙරෙහි ජනතාව තබන විශ්වාසයේ හදවතටම පහරක් එල්ල කරයි.
අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරීන් ඉදිරියේ දී අදාළ අධිකරණ බලධාරීන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ. කියනු ලබන අල්ලස් ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නඩුව ඉදිරියට ගෙන යත්ම ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පරීක්ෂණය පුරාවටම සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය තහවුරු කරන ලෙසත්, චෝදනා සනාථ වුවහොත් තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අධීක්ෂණ ආයතන සිවිල් කණ්ඩායම් විසින් 촉구 කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.