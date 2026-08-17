Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චරිත් අසලංක විසින් ධ්‍රුව් ජුරෙල් දිව යැවූ විශ්මයජනක එක් අතකින් ගත් කැච් එක පේළිපිළිවෙලින් දැල්වූ රසිකයන්

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චරිත් අසලංක විසින් ධ්‍රුව් ජුරෙල් දිව යැවූ විශ්මයජනක එක් අතකින් ගත් කැච් එක පේළිපිළිවෙලින් දැල්වූ රසිකයන්

ශ්‍රී ලංකා නායක චරිත් අසලංක, ඉන්දීය වික්කට් රකිනා-පිතිකරු ධ්‍රුව් ජුරෙල් දිව යවමින් එක් අතකින් විශ්මයජනක කැච් එකක් ගනිමින් ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා රසිකයන් විමතියට හා ප්‍රශංසාවට ලක් කළේය.

සියල්ලන්ම නතර කළ කැච් එකක්

එම දක්ෂතාපූර්ණ කෑල්ල ක්ෂණිකවම තරගයේ කතාබහට ලක් වූ අතර, ක්‍රීඩාංගණයේ සිටි දර්ශකයන් මෙන්ම ගෙදරදී නැරඹූ රසිකයන්ද අවිශ්වාසය හා ප්‍රශංසාවෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. අසලංකගේ අකුණු වේගයේ ප්‍රතිවර්තන ශක්තිය හා ක්‍රීඩා දක්ෂතාව මනාව ප්‍රදර්ශනය වූ අතර, දිගු කළ එක් අතකින් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීම මෑත කාලීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හිදී දක්නට ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨ කැච් අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇත.

එම මොහොතෙන් අනතුරුව සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගිනිගත් අතර, ශ්‍රී ලංකා නායකට ප්‍රශංසා කරමින් රසිකයන් හා ක්‍රිකට් ලෝලීන් විවිධ වේදිකාවල ජලගැලීමක් ඇති කළහ. කැච් එකේ දර්ශන ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වූ අතර, දෙපාර්ශ්වයේම සහායයකයින්ගෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවක් හිමි විය.

ඉදිරියෙන් නායකත්වය දරන අසලංක

මෙම දිව යැවීම, පිතිකරණයේ දී පමණක් නොව ක්ෂේත්‍රයේ දී ද ඉහළ ප්‍රමිතීන් තහවුරු කිරීමේ අසලංකගේ කැපවීම පිළිබිඹු කළේය. නායකයෙකු ලෙස ක්‍රීඩාවේ සෑම අංශයකින්ම ආදර්ශය ඉදිරිපත් කිරීම ඔහුගේ ශෛලියේ ලක්ෂණයක් වී ඇති අතර, මෙම අසාමාන්‍ය කැච් එක ඒ ආකල්පයේ ජීවමාන ප්‍රකාශනයක් විය.

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හිදී සන්සුන් හා හැකියාවෙන් යුත් පහළ ශ්‍රේණියේ දායකයෙකු ලෙස නමක් ඉපැයූ ජුරෙල්, සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ පාලනයෙන් ඔබ්බෙහි වූ තනි පුද්ගල දක්ෂතාවයේ මොහොතකින් ප්‍රධාන ශාලාව බලා ආපසු යැවිණ.

ශ්‍රී ලංකා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩාව රිද්මය ගොඩනඟයි

මෙම කැච් එක, ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා උත්සාහයන්ට ගෙන ආ වැඩිදියුණු කළ ශක්තිය හා තීව්‍රතාවය ද පිළිබිඹු කළේය — මෑත කාලීනව කණ්ඩායම ඒකාග්‍රව ශ්‍රේෂ්ඨ කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වූ අංශයකි. මෙවැනි මොහොතවල් තරගයක ගති මොළවා ගැනීමට හා සමස්ත කණ්ඩායම නංවා සිටීමට හැකිය, ඒ හරියටම අසලංකගේ දායකත්වයෙහි ආනුභාවය විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, ඒ ආස්වාදය ගත හැකි මොහොතක් විය — ඔවුන්ගේ නායකයා නාමිකව පමණක් නොව, ක්‍රීඩා පිටියේ සෑම කෙළවරකදීම තරගයට බලපෑ හැකි සැබෑ ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු බව මතක් කර දෙන අවස්ථාවක්.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss