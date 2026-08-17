කොළඹ චබාඩ් හවුස් ඉදිරිපිට ඊශ්රායල් විරෝධී විරෝධතාවය ප්රචණ්ඩකාරී ලෙස හැරෙයි
ශ්රී ලංකාවේ චබාඩ් හවුසයක් ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවයක් ප්රචණ්ඩකාරී ස්වරූපයක් ගත් අතර, එය දිවයිනේ යුදෙව් ප්රජා අවකාශයන්හි ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව උත්කණ්ඨා මතු කරමින් දේශීය හා විදේශීය නිරීක්ෂකයන්ගෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත.
චබාඩ් හවුසේ සිදු වූ සිදුවීම
යුදෙව් ප්රජා සේවා හා ආගමික මධ්යස්ථානයක් වන චබාඩ් හවුසය ඉදිරිපිට ඊශ්රායල් විරෝධී විරෝධතාවයක් ලෙස පෙනී සිටි අවස්ථාවකදී විරෝධකරුවන් එම ස්ථානයේ රැස් වීමත් සමඟ කලහකාරී තත්ත්වය හට ගත්තේය. තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් පිරිහී ගිය අතර, විරෝධතාවය එම පරිශ්රය ඉලක්ක කරගත් ආක්රමණශීලී හා බිය ගැන්වීමේ ක්රියාවන් දක්වා පත් වූ බව වාර්තා වේ.
චබාඩ් හවුස් ලොව පුරා යුදෙව් සංචාරකයන් හා පදිංචිකරුවන් සඳහා ආගමික හා සාමාජික කේන්ද්රස්ථාන ලෙස කටයුතු කරන අතර, ශ්රී ලංකා මධ්යස්ථානය දිගු කලක් තිස්සේ රටේ කුඩා යුදෙව් ප්රජාවට මෙන්ම දිවයිනට පැමිණෙන ඊශ්රායල් සංචාරකයන්ට ද ප්රධාන නාභිගත ස්ථානයක් වී ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය තුළ ඇති තතුව
මෙම සිදුවීම, ලොව පුරා රටවල් රාශියකදී විරෝධතා හා ප්රදර්ශනවලට තුඩු දී ඇති මැද පෙරදිග ගැටුමෙන් උද්භූත වූ ගෝලීය තතු මතුවෙමින් පවතින පසුබිම තුළ සලකා බැලෙමින් ඇත. ශ්රී ලංකාව ද මෑත මාසවලදී පැවති ප්රසිද්ධ විරෝධතාවලදී ඊශ්රායල් විරෝධී හැඟීම් ප්රකාශ වීමත් සමඟ, මෙම ගෝලීය තතු වලින් බැහැර නොවීය.
ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේ තත්ත්වයන්, සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව හෝ කිසිවකු අත්අඩංගුවට ගත්තේද යන්න පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත.
ප්රජා ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ ආගමික හා සංස්කෘතික සුළු ජන ප්රජා අවකාශයන් ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලබන ආරක්ෂක පියවරවල ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. යුදෙව් ප්රජා නියෝජිතයන් හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්, රටේ ක්රියාත්මක සියලු ආගමික ස්ථාන හා ප්රජාවන්හි ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
මේ ආකාරයේ සිදුවීම් ඉවසීම හා නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ ඉතා කලකිරවන පණිවිඩයක් ලබා දෙන අතර, අදාළ බලධාරීන්ගෙන් දෘඪ හා විනිවිද දැකිය හැකි ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී.
සංචාරක ආගන්තුක සත්කාරය හා ආගමික බහු ජනතා සම්ප්රදාය පිළිබඳ ආඩම්බරයෙන් සිටින ශ්රී ලංකාව, සාමූහික ප්රචණ්ඩත්වයට මග පාදන අවදානමක් ඇති දේශපාලන ව්යාජ නිසලකාම් කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳ වර්ධනශීලී සූක්ෂ්ම විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත.
ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඇති ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා රාජතාන්ත්රික කව, ශ්රී ලංකා රජයෙන් ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වා වගකිවයුත්තන්ට නිසි නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලකරමින් සිටී. විදේශ ජාතිකයන් හා සුළු ආගමික ප්රජාවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, දේශීය නීතිය හා ජාත්යන්තර සම්මතයන් යටතේ තීරණාත්මක වගකීමක් ව පවතී.
තත්ත්වය දිනෙන් දින වර්ධනය වන විට, නිල මූලාශ්රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ඒවා යාවත්කාලීන ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.