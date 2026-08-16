මහ ඔය ශෝකාන්තය: තරුණයෙකු මිය යයි, තවත් කෙනෙකු තවමත් සොයා නොගනී
තිදෙනෙකුගෙන් යුත් යහළු පිරිසක් මහ ඔය නදියේ ස්නානය කිරීමේදී දරුණු අවදානමකට ලක්වීමත් සමඟ, වයස අවුරුදු 19 ක් වූ තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර, තවත් තරුණයෙකු පිළිබඳ ඒ දක්වාත් කිසිදු තොරතුරක් ලැබී නොමැත.
සිදු වූ දෙය
නදියට බැස සිටි තරුණයන් තිදෙනා නදියේ ගැඹුරට ඇද වැටී ජීවිත අනතුරකට ලක් වූ බව විශ්වාස කෙරේ. අනතුර පිළිබඳ දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කළද, ජලය යට ගොස් නිශ්ශේෂ වූ සියලු දෙනා සොයා ගැනීමට සේවකයන්ට නොහැකි විය.
තිදෙනාගෙන් එක් අයෙකු ආරක්ෂිතව ගලවා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ජලයෙන් ගොඩ ගත් යෞවනයා මිය ගොස් ඇති බව තහවුරු විය. කණ්ඩායමේ තෙවන පුද්ගලයා තවමත් සොයාගෙන නොමැති අතර, ඒ ප්රදේශයේ සෙවීමේ මෙහෙයුම් දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන බව දැනගන්නට ඇත.
සෙවීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
අතුරුදන් වූ තරුණයා සොයා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හා ගලවා ගැනීමේ නිලධාරීන් නදී තීරයට යොදවා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා ගලා යන මහ ඔය නදිය, ජල ගැඹුර අනාවැකි කිව නොහැකි ස්ථානවල හා දැඩි ජල ප්රවාහ පවතින ප්රදේශවල ස්නානය කරන්නන්ට සැලකිය යුතු අනතුරක් ඇති කළ හැකිය.
නදීවල හා වෙනත් විවෘත ජල මූලාශ්රවල ස්නානය කිරීමේදී ඉතා ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එවැනි සිද්ධීන් හේතුවෙන් සෑම වසරකම දිවයින පුරා බොහෝ දෙනෙකු ජීවිත අහිමි කරගනී. සෙවීමේ මෙහෙයුම ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.