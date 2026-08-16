Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ ඔය ශෝකාන්තය: තරුණයෙකු මිය යයි, තවත් කෙනෙකු තවමත් සොයා නොගනී

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ ඔය ශෝකාන්තය: තරුණයෙකු මිය යයි, තවත් කෙනෙකු තවමත් සොයා නොගනී

තිදෙනෙකුගෙන් යුත් යහළු පිරිසක් මහ ඔය නදියේ ස්නානය කිරීමේදී දරුණු අවදානමකට ලක්වීමත් සමඟ, වයස අවුරුදු 19 ක් වූ තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර, තවත් තරුණයෙකු පිළිබඳ ඒ දක්වාත් කිසිදු තොරතුරක් ලැබී නොමැත.

සිදු වූ දෙය

නදියට බැස සිටි තරුණයන් තිදෙනා නදියේ ගැඹුරට ඇද වැටී ජීවිත අනතුරකට ලක් වූ බව විශ්වාස කෙරේ. අනතුර පිළිබඳ දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කළද, ජලය යට ගොස් නිශ්ශේෂ වූ සියලු දෙනා සොයා ගැනීමට සේවකයන්ට නොහැකි විය.

තිදෙනාගෙන් එක් අයෙකු ආරක්ෂිතව ගලවා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ජලයෙන් ගොඩ ගත් යෞවනයා මිය ගොස් ඇති බව තහවුරු විය. කණ්ඩායමේ තෙවන පුද්ගලයා තවමත් සොයාගෙන නොමැති අතර, ඒ ප්‍රදේශයේ සෙවීමේ මෙහෙයුම් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බව දැනගන්නට ඇත.

සෙවීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

අතුරුදන් වූ තරුණයා සොයා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් හා ගලවා ගැනීමේ නිලධාරීන් නදී තීරයට යොදවා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා ගලා යන මහ ඔය නදිය, ජල ගැඹුර අනාවැකි කිව නොහැකි ස්ථානවල හා දැඩි ජල ප්‍රවාහ පවතින ප්‍රදේශවල ස්නානය කරන්නන්ට සැලකිය යුතු අනතුරක් ඇති කළ හැකිය.

නදීවල හා වෙනත් විවෘත ජල මූලාශ්‍රවල ස්නානය කිරීමේදී ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එවැනි සිද්ධීන් හේතුවෙන් සෑම වසරකම දිවයින පුරා බොහෝ දෙනෙකු ජීවිත අහිමි කරගනී. සෙවීමේ මෙහෙයුම ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss