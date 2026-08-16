Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරුගම් බේ සන්සුන් රළ සෙවන හඹා යන සර්ෆර්වරුන්ගේ ආසියාවේ සැඟවුණු රහස් ස්වර්ගය ලෙස නැගී එයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අරුගම් බේ සන්සුන් රළ සෙවන හඹා යන සර්ෆර්වරුන්ගේ ආසියාවේ සැඟවුණු රහස් ස්වර්ගය ලෙස නැගී එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හිරු රශ්මියෙන් නාන නැගෙනහිර වෙරළ තීරය දිගේ සැඟවී පිහිටි අරුගම් බේ, බාලියේ සුරම්‍ය නිවර්තන සිත්ගන්නා ස්වභාවය ලබාදෙමින්, ඒ ඉන්දුනීසියානු ජනප්‍රිය ස්ථානයේ දැන් දරාගත නොහැකි තරම් ඝන වී ඇති සංචාරක භාරය නොමැතිව, ආසියාවේ ඉතාමත් ආකර්ශනීය සර්ෆිං ගමනාන්ත එකක් ලෙස නිහඬව කීර්තියක් උපයාගනිමින් සිටී.

දැවැන්ත රළ උරුමයක් දරන කුඩා නගරයක්

සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රමාණය තිබියදීත්, අරුගම් බේ දිගු කලක් තිස්සේ බරපතල සර්ෆර්වරුන් අතර ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස රහසේ කතාකෙරෙන ස්ථානයක් විය. අර්ධ චන්ද්‍රාකාර හැඩැති මෙම බොක්ක, විශේෂයෙන් මැයි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා, ස්ථාවර රළ පෙළක් ලබාදෙන අතර, ජනාකීර්ණ රළ රේඛාවක ඉඩ සඳහා තරඟ නොකර ඉතිහාසගත පොයින්ට් බ්‍රේක් රළ අත්දැකීමට ලොව පුරාම රළ පිනිමින් ශූරයන් ආකර්ශනය කරගනී.

නගරය එහිම ස්වාභාවිකත්වය ලස්සනට රැකගෙන සිටී. ත්‍රිරෝද රථ වැලි ගොඩ ඇති වීදි දිගේ වෙරළබඩ කැෆේ, සුවිශේෂ ආගන්තුකාගාර සහ යෝගා ස්ටූඩියෝ පසුකරමින් ගමන් කරන අතර, ජනතාව රැස් කිරීමට කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කළ බවකට නොව, සිත් ඇදගන්නා ස්වාභාවිකත්වයකින් ගැබ්වූ පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි.

බාලි සංසන්දනය

අරුගම් බේ වෙත ගමන් කළ පළපුරුදු සංචාරකයන් නිතර බාලියේ පෙර කාලයේ, හිදී සන්සුන්ව තිබූ වසරවලට සමාන කරති — සුඛෝපභෝගී සහ චරිතය ලබාදීමට තරම් ජීවන්ත වෙමින්, නමුත් සංචාරකයන්ට ඒ ස්ථානයත්, ඒ ජනතාවත් සමඟ සැබෑ සම්බන්ධයක් ඇති කරගත හැකි තරම් සාමීපිකව පවතී.

  • සර්ෆ් කඳවුරු සිට සුවිශේෂ පාරිසරික නවාතැන් දක්වා දැරිය හැකි නවාතැන් පහසුකම්
  • නැවුම් මුහුදු ආහාර සහ ක්‍රමයෙන් විවිධ වෙමින් ආ ආහාර පරිසරයක්
  • කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය ඇතුළු වන සතුන් රක්ෂිත භූමිවලට ආසන්නතාව
  • ගැඹුරු සංස්කෘතික මූලයන් සහිත සාදරයෙන් පිළිගන්නා දේශීය ප්‍රජාවක්

සර්ෆිං ඇරෙන්නට

රළ නොනඟින්නන් සඳහා වුවද, අරුගම් බේ සහ එහි අවට ප්‍රදේශය රැඳී සිටීමට බොහෝ හේතු සපයයි. අසල ජාතික වනෝද්‍යානවල අලි ඇතුන් දිටිය හැකි ස්ථාන, පුරාණ පුරාවිද්‍යාත්මක අඩවි, සහ ස්වාභාවික ලැගූන් ගවේශනය, එකම උනන්දුවක සර්ෆ් සංචාරයකට ඔබ්බෙන් ගමනාන්තය ඉහළ නංවන අනර්ඝ අත්දැකීම් ලබාදෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ, නිවර්තන ආසියාවේ සැබෑ ලෙස ස්පර්ශ නොවූ අවසාන කොටසකි — ප්‍රසිද්ධ සංචාරක මාර්ගවලින් ටිකක් ඉවතට ගොස් සොයා ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටිනවුන්ට ත්‍යාගශීලී ගමනාන්තයකි.

අවස්ථාවක් රන් කළ හැකි මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකාව සිය පුළුල් සංචාරක ප්‍රතිසාධනය කරගෙන යන අතරතුර, අරුගම් බේ සිත්ගන්නා හරස් මාර්ගයක සිටී. එහි ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධිය, ගැටුම් නිසා දිගු කලක් හුදෙකලාව ද පසුව 2004 සුනාමිය නිසා ද කැලඹුණු ප්‍රදේශයකට ආදායම් ලාභදායි ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ගෙනෙයි. එහෙත් දේශීය ජනතාව සහ දිගු කාලීන සංචාරකයන් එකසේ, බොක්ක ඉතා විශේෂ කරවන ගති ලක්ෂණ ආරක්ෂා කරගනිමින්, වර්ධනය ප්‍රවේශමෙන් කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ගැන සිතයි.

දැනට, අරුගම් බේ ආසියාවේ ඉතාමත් ප්‍රතිඵලදායක සොයාගැනීම්වලින් එකක් ලෙස රැඳෙයි — ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, නමුත් ඉහළ ආත්මයකින් සපිරි සර්ෆ් නගරයක් ලෙස, සාහසික හා ගැඹුරින් යථා තත්ත්වයට පත් කරන අත්දැකීමක් සංචාරකයන්ට ලබාදෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss