උතුරේ සිංහල කතා කරන පුරවැසියන්ට ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය භාෂා අයිතිවාසිකම් ලැබීමේ සැබෑ බාධක පවතී
කඩදාසියේ අයිතිවාසිකම්, ක්රියාවේ නොව
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව සිංහල හා දෙමළ යන දෙඅඩකම රාජ්ය භාෂාවන් ලෙස පිළිගනිමින්, සෑම පුරවැසියෙකුටම තම මව් භාෂාවෙන් අධ්යාපනය, රාජ්ය පරිපාලනය සහ රජයේ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ අයිතිය සහතික කරයි. එහෙත් උතුරු පළාතේ ජීවත් වන සිංහල කතා කරන පුරවැසියන්ට ඒ ව්යවස්ථාමය සහතිකය බොහෝ දුරට න්යායාත්මකව පමණක් පවතී — නීතියෙන් හිමි වන නමුත් දෛනික ජීවිතයේ දී කලාතුරකින් ගරු කරනු ලබන අයිතිවාසිකමකි.
අතහැර දමන ලද ප්රජාවක්
වවුනියාව, මන්නාරම සහ කිලිනොච්චිය වැනි ප්රදේශවල පදිංචිව සිටින සිංහල කතා කරන පුරවැසියන්, රාජ්ය ආයතන සමඟ සිය භාෂාවෙන් මූලික කටයුතු සිදු කිරීමේදී නිරන්තර දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන බව වාර්තා කරති. සිවිල් ලේඛන ලබා ගැනීමේ සිට පළාත් කාර්යාලවලට අභිමතාර්ථ ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා, බොහෝ දෙනෙකු ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට අපොහොසත් වෙති — ව්යවස්ථාව ඔවුන්ට හිමිකම් නොදෙන නිසා නොව, ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් සඳහා ආධාරක ප්රායෝගික යටිතල පහසුකම් සරලවම නොමැති නිසාය.
මව් භාෂාවෙන් අධ්යාපනය දිගටම අසාධ්ය සිහිනයක්
උතුරු පළාතේ සිංහල මාධ්ය පාසල් සඳහා ප්රවේශය දැඩි ලෙස සීමිතය. ළමුන් සිංහල භාෂාවෙන් අධ්යාපනය ලැබිය යුතු යැයි සිතන පවුල් බොහෝ විට දරුණු තේරීමකට මුහුණ දෙති: වෙනත් පළාතකට ස්ථානාන්තරය හෝ භාෂා බාධකය නො顧 ළමුන් දෙමළ මාධ්ය පාසල්වල ඇතුළත් කිරීමය. මෙම විෂමතාව, රටේ අනෙකුත් ප්රදේශවල ළමුන් සාමාන්ය කාරණාවක් ලෙස සලකන, මව් භාෂාවෙන් ඉගෙනීමේ මූලික අයිතිය, පසු පරම්පරාවලට ඵලදායී ලෙස ප්රතික්ෂේප කරයි.
රාජ්ය සේවාවන්හිදී පරිපාලන බාධක
පන්ති කාමරයෙන් ඔබ්බට ගිය විට, රජයේ සේවාවන් ලබා ගැනීමට සිටින වැඩිහිටියන් බොහෝ විට මුහුණ දෙන්නේ, පළාත් මට්ටමින් ක්රියාත්මකව දෙමළ ඒකභාෂිකව පවතින ක්රමවේදයකටය. උතුරු පළාතේ බොහෝ ආයතනවල නිල ආකෘති පත්ර, සංඥා පුවරු සහ කාර්ය මණ්ඩල සන්නිවේදනය සිදු කරනු ලබන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන් පමණක් වන අතර, ඒ නිසා සිංහල කතා කරන පදිංචිකරුවන්ට පරිවර්තකයෙකු හෝ තෙවන පාර්ශ්වයකගේ සහාය නොමැතිව නාගරික ක්රියාවලීන්හි සම්පූර්ණ සහභාගිත්වය ලබා ගත නොහැකිය.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්රදානය කිරීමේදී කිසිදු ප්රදේශයක් අතර වෙනසක් නොකරයි. යාපනයේ පුරවැසියෙකු නීතිමය වශයෙන් ගාල්ලේ පුරවැසියෙකුට හිමි එකම හිමිකම් ලබයි — එහෙත් ජීවිතයේ සැබෑ අත්දැකීම ඉතා වෙනස් කතාවක් කියයි.
ජාතික වගකීමක්
භාෂා ප්රතිපත්ති විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ, මෙම පරතරය පියවා ගැනීමේ වගකීම කේන්ද්රීය රජය ම භාරගත යුතු බවය. ද්විභාෂා පරිපාලන සේවාවන්ගේ අර්ථාන්විත ක්රියාත්මක කිරීම, රාජ්ය නිලධාරීන් දෙඅඩ ජාතික භාෂාවල පුහුණු කිරීම සහ උතුරේ ප්රමාණවත් සිංහල මාධ්ය අධ්යාපන පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම දශක ගණනාවක් ඇතිව සාකච්ඡා වූ පියවරය — නමුත් ඒ කිසිවක් ද තවමත් කිසිඳු සාරවත් ආකාරයෙන් ක්රියාවට නැංවී නොමැත.
සංහිඳියාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව යුද්ධාවසාන සංහිඳියාවේ දිගු ගමනේ තව දුරටත් ඇදී යන අතර, භාෂා සමානාත්මතාව එම ක්රියාවලියේ අත්යාවශ්ය សសුනක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. සැබෑ සංහිඳියාව අන්යෝන්ය විය යුතු බව, ඕනෑම ප්රජාවක — ඉතා කුඩා වුවත් — භාෂා හා සේවා අයිතිවාසිකම් ක්රමානුකූලව නොසලකා හරිනු ලැබේ නම් ඒ සංහිඳියාව අර්ථාන්විත විය නොහැකි බව පෙනී සිටින්නෝ සඳහන් කරති.
- උතුරු පළාතේ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක සිංහල මාධ්ය පාසල් දුර්ලභ හෝ නොමැත
- රජයේ කාර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.