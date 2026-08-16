Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාල්ල පිච් පෙරළෙයි — ස්පින් ආධිපත්‍යය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි වෙයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාල්ල පිච් පෙරළෙයි — ස්පින් ආධිපත්‍යය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි වෙයි

ගාල්ලේ කීර්තිමත් ස්පින් බලකොටුව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වදේශීය තරඟවල වඩාත්ම විශ්වාසදායක අවිය ලෙස ක්‍රියා කළද, සාගරයට මුහුණලා ඇති මෙම ප්‍රකට පිටියේ නවතම තරඟය රළු සත්‍යයක් මතුකර දක්වා ඇත — තත්ත්වයන් දෙපැත්තටම ඇලෙන්නට හැකි බව, සහ ආරාධිත කණ්ඩායමට ශ්‍රේෂ්ඨතම සහාය වනු ඇතැයි සිතූ පිච් දැන් ඔවුන්ටම විරුද්ධව හැරී ඇති බව.

වරෙක නිවසක් ලෙස දැනුණු ගෝලය

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය සංචාරක කණ්ඩායම්වලට සුසාන භූමියක් බඳු විය — ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන්ගේ සේනාව, තරඟය ඉදිරියට යත්ම ඉතා ඉක්මණින් දිරා යන පිටියෙන් දරුණු ටර්න් ලබා ගනිමින් ආධිපත්‍යය පෑහ. සංචාරක පිතිකරුවන් ස්ථානීය පන්දු යවන්නන් ශල්‍ය නිරවද්‍යතාවයකින් උපයෝගී කරගත් විචල්‍ය නැගීම සහ තියුණු ස්පින් හඳුනා ගැනීමට ඓතිහාසිකව අපොහොසත් වූහ.

එහෙත්, වත්මන් තරඟය කලකිරවනසුළු යථාර්ථයක් හෙළිකර ඇත — ලෝක ක්‍රිකට්හි වරෙක ඊර්ෂ්‍යාවට පාත්‍ර වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය, පෙර පරම්පරාවල ලාංකීය ස්පිනර්වරු මෙම ගෝලයේ එතරම් ඵලදායී ලෙස පෙන්නූ ආධිපත්‍යයම ප්‍රකාශ කිරීමට අසමත් වී ඇත.

ස්පින් ජාදුව බලය අඩු කරගනී

ගාල්ලේ පිච් ස්පින් පන්දු යැවීමට අපේක්ෂිත සහාය දිගටම ලබාදෙමින්, පෘෂ්ඨය බිඳී සැලකිය යුතු ටර්න් ලබා දෙයි. එහෙත් ප්‍රතිවාදී ස්පිනර්වරු තත්ත්වයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළ දැඩි පීඩනයට ලක්ව, ස්වදේශීය භූමියේ ආධිපත්‍යය රිසිසේ ප්‍රකාශ කිරීමට ගෙදර කණ්ඩායම අසමත් වෙමින් සිටී.

ගාල්ල ශ්‍රී ලංකාව විසින්ම බලකොටුවක් කළ ඒ ගෝලයම ඔවුන්ට ම අසීරු වේදිකාවක් වීමේ උපහාසය ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන්ගෙන් වැසී නොගිය අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු වූ ස්පින් සම්පත් මෙම වෙනස් වූ ගතිකත්වයේ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ගෙදර කණ්ඩායමට අභියෝගාත්මක කාලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සිතුවිලිකාර කණ්ඩායමට මෙම දස්කම් ඉදිරිපිට දුෂ්කර ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. තරඟයෙන් පසු සාකච්ඡාවලදී ආධිපත්‍ය දරනු ඇතැයි සිතෙන කරුණු අතරට:

  • අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිවි පිදූ ස්පිනර්වරුන් හා සසඳන විට වත්මන් ස්පින් පන්දු යවන්නන්ගේ බලය ක්ෂය වීම
  • දිරා යන පිටියක ගුණාත්මක ස්පින්වලට එරෙහිව ගෙදර කණ්ඩායමේ පිතිකරණ පෙළෙහි දුර්වලතාවය
  • ගාල්ලේ පිච් සකස් කිරීමේ උපාය මාර්ගය ඉදිරියේදී නැවත සලකා බැලිය යුතු ද යන ප්‍රශ්නය
  • ශ්‍රී ලාංකීය ස්වදේශීය ක්‍රිකට් තුළ ස්පින් පන්දු යැවීම් සංවර්ධනය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නය

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට්වලට අවදි කිරීමේ ඇමතුමක්

ගාල්ලේ ඇති වූ දේ, ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ආකෘතියේ ස්ථාවරය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ක්‍රියා කරන මෙම කාලයේ, ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට්වලට සැලකිය යුතු අවදි කිරීමේ ඇමතුමක් ලෙස සේවය කරයි. රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ කිහිපයකට වේදිකාව සැකසූ ස්ථානයක පාලනය අහිමි කර ගැනීම, ඉතා කලකිරවනසුළු වෙනසක් ලෙස නිරූපණය වනු ඇත.

ගාල්ලේ පිච් වෙනස් වී නැත — එය සෑම විටෙකම සිදු කළ ආකාරයටම දෂ්ට කර ටර්න් වෙයි. දැන් ඇති ප්‍රශ්නය නම්, ප්‍රතිවාදීන්ට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට එය මෙහෙයවා ගැනීමේ නිසි දක්ෂතාව ඇත්ද යන්නයි.

තරඟය දිගටම 展開 වෙත්ම, ශ්‍රී ලාංකීය ආධාරකරුවන් සහ තේරීම්කරුවන් ද ඒකාකාරව සමීපව නරඹනු ඇත — ගෙදර කණ්ඩායම ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි අවිජිත ගොඩනැඟිල්ලක් ලෙස ගාල්ල කළ ස්පින් ජාදුව යළි සොයා ගනීවිදැයි යන බලාපොරොත්තුවෙන්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss