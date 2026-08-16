Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඩුවක් අතට ගෙන තර්ජනය කළ දර්ශන සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඩුවක් අතට ගෙන තර්ජනය කළ දර්ශන සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පසු තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

කාර්යබහුල ප්‍රධාන මාර්ගයක් සහ මගී බසයක් අඩාල කරමින් කඩුවක් සම්බන්ධ භයානක මාර්ග සිදුවීමක් කැමරාවට හසු වූ වීඩියෝවක් බහුලව ප්‍රචාරය වීමත් සමඟ පොලිසිය පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සිදුවීම පිළිබඳ මහජන කෝපය හටගනී

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු එම දර්ශනවල, සන්නද්ධ පුද්ගලයන් පොදු මාර්ගයක් අසල ගමනාගමනිකයන්ට කඩුවකින් තර්ජනය කළ අවස්ථාව සටහන් වී ඇති අතර, එය රථවාහන ගමනාගමනයට දැඩි බාධාවක් ඇති කළ අතර මහජනතාව අතර බලවත් කනස්සල්ලක් ද ඇති විය.

එම වීඩියෝව අන්තර්ජාලය හරහා ඉතා ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වූ අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන් ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බැව් ජනතාව ඉල්ලා සිටියේය. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඒ මහජන පීඩනයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික විමර්ශනයක් ආරම්භ කළේය.

විමර්ශනයෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වේ

විමර්ශකයන් විසින් සිදුවීමට සෘජුව සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන සැකකරුවන් තිදෙනෙකු හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. වීඩියෝව වෛරස් ලෙස පැතිරීමෙන් අනතුරුව, පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද ඉලක්කගත මෙහෙයුමක් හරහා මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී.

සැකකරුවන් දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යාමත් සමඟ ඔවුන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බව අධිකාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අධිකාරීන් මහජනතාවගෙන් සංයමය ඉල්ලති

පොදු ස්ථානවල සිදු කෙරෙන මෙවැනි බිය ගැන්වීමේ සහ තර්ජනාත්මක හැසිරීම් කිසිසේත් ඉවසා නොගන්නා බවත්, වගකිව යුත්තන්ට නීතිය යටතේ දැඩි ලෙස කටයුතු කෙරෙනු ඇති බවත් පොලිසිය මහජනතාවට සහතික කර ඇත.

  • වෛරල් කඩු තර්ජන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • සිදුවීම අතරතුර මගී බසයක් සහ ප්‍රධාන මාර්ගයක් අඩාල වූ බව වාර්තා වේ
  • සිදුවීමේ වීඩියෝ දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය හරහා බහුලව ප්‍රචාරය විය
  • මහජන විරෝධය හමුවේ පොලිසිය ක්ෂණික විමර්ශනයක් ආරම්භ කළේය

මෙම සිදුවීම නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කර ඇති අතර, පොදු ස්ථානවල ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ තර්ජනාත්මක ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා වඩාත් දැඩි පියවර ගත යුතු බව බොහෝ පුරවැසියන් අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss