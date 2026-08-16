Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අන්තර්ජාතික රතු නෝටිස් වැඩසටහන යටතේ විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු සොයා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අන්තර්ජාතික රතු නෝටිස් වැඩසටහන යටතේ විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු සොයා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

විදේශ රටවල සැඟවී සිටින බවට විශ්වාස කෙරෙන පාතාල චරිත සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 73 දෙනෙකු සක්‍රීයව හඹා යන බව ශ්‍රී ලංකා පොලිස්පති විසින් තහවුරු කර ඇති අතර, ඔවුන් රටට නැවත ගෙන්වා නීතිය ඉදිරියට පමුණුවීම සඳහා ඉන්ටර්පෝල් හරහා රතු නෝටිස් නිකුත් කර ඇත.

විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන් සඳහා රතු නෝටිස් නිකුත් කෙරේ

නඩු කටයුතුවලින් ගැලවී විදේශ රටවලට පළා ගොස් ඇතැයි කියන 73 දෙනාගේ පිහිටීම හඳුනා ගැනීම සහ සොයා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් යන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. රතු නෝටිස් ජාත්‍යන්තර අත්අඩංගුවේ රෙකෝඩ නොවූවත්, ඒවා ලොව පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට අවවාද ලෙස ක්‍රියා කරමින්, නේවාසික රට රැකවරණ ක්‍රියා පටිපාටි ක්‍රියාත්මක වන තෙක් අදාළ පුද්ගලයන් තාවකාලිකව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් කරයි.

මෙම පුද්ගලයන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ පියවර ගනු ලබන බව පොලිස්පතිවරයා තහවුරු කළේය. සැකකරුවන් රටේ පොදු සුරක්ෂිතතාවයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පවතින සංවිධිත අපරාධ ජාල සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම්වලට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ.

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට වැඩෙන ගැටලුවක්

මෙම අනාවරණය ශ්‍රී ලංකාව ඇසුරු කරගත් අපරාධ කටයුතු ජාත්‍යන්තර ස්වභාවයක් ගනිමින් පවතින බව ඉස්මතු කරන අතර, ස්ථානීය බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික අවධානයෙන් ගැලවී සිටිමින් විදේශ රටවලින් නීති විරෝධී මෙහෙයුම් මෙහෙයවන බවට ප්‍රකාශිත අපරාධ චරිත සිටින බව පෙනේ.

  • සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් හරහා හඳුනාගෙන ඇත
  • මෙම පුද්ගලයන් පාතාල සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ වේ
  • ඔවුන් නැවත රටට ගෙන්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ජාත්‍යන්තර ආයතනවලක් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී
  • රටට ගෙන්වීමෙන් අනතුරුව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ

සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන්නට ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාව තීරණාත්මකයි

පලා ගිය සැකකරුවන් ආපසු ගෙන්වීමට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔවුන් දැනට පදිංචිව සිටින රටවල් අතර ළඟිස්ත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා නීතිමය සහයෝගිතාව අවශ්‍ය වේ. ප්‍රේෂණ ගිවිසුම් සහ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් බලධාරීන්ට කෙතරම් වේගයෙන් හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී මූලිකාංශ භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇත.

බරපතල අපරාධ සඳහා වගකීමෙන් ගැලවීමට රටෙන් පලා යන්නන් ඔවුන් සැඟවෙන ස්ථාන නොතකා සොයාගෙන නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙනු ඇති බව සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය කැපවී සිටී.

මෙම පියවර දිගු කලක් තිස්සේ රටපුරා ප්‍රජාවන් අස්ථාවර කරමින් ක්‍රියාත්මක වූ සංවිධිත අපරාධ මැඩලීමට සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාල බිඳ හෙළීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගත් පුළුල් ප්‍රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි. රාජ්‍ය සීමාවන් ඉක්මවා ද යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ක්‍රියාත්මක බව ජනතාව දැන සිටිය යුතු බව බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss