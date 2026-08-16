අන්තර්ජාතික රතු නෝටිස් වැඩසටහන යටතේ විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු සොයා ශ්රී ලංකා පොලීසිය
විදේශ රටවල සැඟවී සිටින බවට විශ්වාස කෙරෙන පාතාල චරිත සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් 73 දෙනෙකු සක්රීයව හඹා යන බව ශ්රී ලංකා පොලිස්පති විසින් තහවුරු කර ඇති අතර, ඔවුන් රටට නැවත ගෙන්වා නීතිය ඉදිරියට පමුණුවීම සඳහා ඉන්ටර්පෝල් හරහා රතු නෝටිස් නිකුත් කර ඇත.
විදේශගත පලා ගිය සැකකරුවන් සඳහා රතු නෝටිස් නිකුත් කෙරේ
නඩු කටයුතුවලින් ගැලවී විදේශ රටවලට පළා ගොස් ඇතැයි කියන 73 දෙනාගේ පිහිටීම හඳුනා ගැනීම සහ සොයා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා පොලීසිය ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් යන්ත්රණය ක්රියාත්මක කර ඇත. රතු නෝටිස් ජාත්යන්තර අත්අඩංගුවේ රෙකෝඩ නොවූවත්, ඒවා ලොව පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට අවවාද ලෙස ක්රියා කරමින්, නේවාසික රට රැකවරණ ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක වන තෙක් අදාළ පුද්ගලයන් තාවකාලිකව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් කරයි.
මෙම පුද්ගලයන් නැවත ශ්රී ලංකාවට ගෙන්වා නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ පියවර ගනු ලබන බව පොලිස්පතිවරයා තහවුරු කළේය. සැකකරුවන් රටේ පොදු සුරක්ෂිතතාවයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පවතින සංවිධිත අපරාධ ජාල සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මෙහෙයුම්වලට සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට වැඩෙන ගැටලුවක්
මෙම අනාවරණය ශ්රී ලංකාව ඇසුරු කරගත් අපරාධ කටයුතු ජාත්යන්තර ස්වභාවයක් ගනිමින් පවතින බව ඉස්මතු කරන අතර, ස්ථානීය බලධාරීන්ගේ ක්ෂණික අවධානයෙන් ගැලවී සිටිමින් විදේශ රටවලින් නීති විරෝධී මෙහෙයුම් මෙහෙයවන බවට ප්රකාශිත අපරාධ චරිත සිටින බව පෙනේ.
- සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් හරහා හඳුනාගෙන ඇත
- මෙම පුද්ගලයන් පාතාල සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ වේ
- ඔවුන් නැවත රටට ගෙන්වීම සඳහා ශ්රී ලංකා පොලීසිය ජාත්යන්තර ආයතනවලක් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී
- රටට ගෙන්වීමෙන් අනතුරුව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ
සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන්නට ජාත්යන්තර සහයෝගිතාව තීරණාත්මකයි
පලා ගිය සැකකරුවන් ආපසු ගෙන්වීමට ශ්රී ලංකාව සහ ඔවුන් දැනට පදිංචිව සිටින රටවල් අතර ළඟිස්ත රාජ්යතාන්ත්රික හා නීතිමය සහයෝගිතාව අවශ්ය වේ. ප්රේෂණ ගිවිසුම් සහ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් බලධාරීන්ට කෙතරම් වේගයෙන් හා ඵලදායී ලෙස ක්රියා කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී මූලිකාංශ භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇත.
බරපතල අපරාධ සඳහා වගකීමෙන් ගැලවීමට රටෙන් පලා යන්නන් ඔවුන් සැඟවෙන ස්ථාන නොතකා සොයාගෙන නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙනු ඇති බව සහතික කිරීමට ශ්රී ලංකා පොලීසිය කැපවී සිටී.
මෙම පියවර දිගු කලක් තිස්සේ රටපුරා ප්රජාවන් අස්ථාවර කරමින් ක්රියාත්මක වූ සංවිධිත අපරාධ මැඩලීමට සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාල බිඳ හෙළීමට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගත් පුළුල් ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි. රාජ්ය සීමාවන් ඉක්මවා ද යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ක්රියාත්මක බව ජනතාව දැන සිටිය යුතු බව බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.