Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මගලේගොඩ අසල වෑන් රථ අනතුරකින් විවාහ මංගල්‍යයේ සතුට දුකට පෙරළේ — දෙදෙනෙකු මිය යයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මගලේගොඩ අසල වෑන් රථ අනතුරකින් විවාහ මංගල්‍යයේ සතුට දුකට පෙරළේ — දෙදෙනෙකු මිය යයි

විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයකින් නැවත නිවසට පැමිණෙමින් සිටි පවුලේ සාමාජිකයන් නව දෙනෙකු රැගත් වෑන් රථයක් මගලේගොඩ-නයිවල මාර්ගය අසළදී ඛේදජනක අනතුරකට ලක්වීමෙන් සතුටින් පිරි අවස්ථාවක් ශෝකයට පෙරළිණ. මෙහිදී දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර තවත් හත් දෙනෙකු තුවාල ලැබීය.

ශෝකයෙන් කෙළවර වූ සංත්සවයක්

ජීවිතයේ වඩාත් ප්‍රිය සිදුවීම් අතර ගැනෙන විවාහ මංගල්‍යයකට සහභාගිවීමෙන් පසු ගෙදර බලා පිටත් වූ මෙම පිරිසට ආපසු ගමන ජීවිත ඛේදවාචකයක් බවට පත්විය. සිකුරාදා පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ, අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු මියගිය බවත්, ඉතිරි මගීන් හත් දෙනෙකු විවිධ මට්ටමේ තුවාල ලබා ඇති බවත්ය.

මිය ගිය අය අතර සිටියේ සහෝදරියගේ විවාහ සමාරම්භය සඳහා විශේෂයෙන් සහභාගිවීමට පැමිණි දරණීගේ සහෝදරයාය. ඔහු කිසිදිනෙක නිවසට ළඟා නොවීය. ශෝකය ජය ගත් ශෝකය යන මෙම ඛේදජනක කරුණ, සමාජය සමූහය ගැඹුරු ශෝකයට ඇද දමා ඇති අතර, සංත්සවයෙන් ආරම්භ වූ දිනය විනාශකාරී ශෝකයකින් නිමාවිය.

බේරා ගැනීම සහ ප්‍රතිකාර

අනතුර සිදු වූ ස්ථානයට හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා ළඟා වූ අතර, තුවාලකරුවන් ආසන්නයේ පිහිටි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා රෝහල් වෙත ගෙනයන ලදී. මාර්ග තත්ත්වයන් සහ අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේ රථවාහනයේ තත්ත්වය ඇතුළු, අනතුරට හේතු වූ සාධක සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

මගලේගොඩ-නයිවල මාර්ග කොටස, දිවයිනේ බොහෝ ග්‍රාමීය මාර්ග මෙන්ම, ඊට පෙරද මාර්ග අනතුරුවලට ස්ථානයක් වී ඇති අතර, විශේෂයෙන් සමාජ රැස්වීම්වලින් පසු රාත්‍රී ගමන් සම්බන්ධයෙන් එවැනි මාර්ගවල ගමන් කිරීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පදිංචිකරුවන් සහ මාර්ග ආරක්ෂා පෙරලීකරුවන් අතර නැවත අලුත් ගිය සැකයක් ඇතිව ඇත.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්‍රජාව

දිගු කලක් සිට ඉමහත් ලෙස බලාපොරොත්තු වූ සිදුවීමක් ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් සලකා සිටි මෙම විවාහ මංගල්‍ය අවස්ථාව, ඉලක්ක කළ ප්‍රජාව පුරා කම්පනය ඇති කර ඇත. පැය කිහිපයකට පෙර දෙපළගේ විවාහය සමරන්නට රැස් වූ අසල්වාසීන් සහ හිතවතුන්, දැන් ශෝකයෙන් විකෘති වූ පවුලකට සෝ කීමට නැවත රැස්විය.

මාර්ග ආරක්ෂා සංවිධාන, අධික ලෙස බොරු ගැසූ රථවාහන, වෙහෙසට පත් රියදුරන් සහ දිරාපත් ග්‍රාමීය මාර්ග නිසා ඇතිවන අනතුරු පිළිබඳව නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජීවිත හානි සහිත අනතුරු ඇතිවීමේ ව්‍යාකූල රටාවකට දායක වන ලෙස හදුනාගත් මෙම සාධක, දිගටම ගැටලුවක් ලෙස රැඳී ඇත.

පොලිස් විමර්ශනය දිගටම සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර, අනතුරට හේතුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල නිකුත් කරනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss