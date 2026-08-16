මගලේගොඩ අසල වෑන් රථ අනතුරකින් විවාහ මංගල්යයේ සතුට දුකට පෙරළේ — දෙදෙනෙකු මිය යයි
විවාහ මංගල්ය උත්සවයකින් නැවත නිවසට පැමිණෙමින් සිටි පවුලේ සාමාජිකයන් නව දෙනෙකු රැගත් වෑන් රථයක් මගලේගොඩ-නයිවල මාර්ගය අසළදී ඛේදජනක අනතුරකට ලක්වීමෙන් සතුටින් පිරි අවස්ථාවක් ශෝකයට පෙරළිණ. මෙහිදී දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර තවත් හත් දෙනෙකු තුවාල ලැබීය.
ශෝකයෙන් කෙළවර වූ සංත්සවයක්
ජීවිතයේ වඩාත් ප්රිය සිදුවීම් අතර ගැනෙන විවාහ මංගල්යයකට සහභාගිවීමෙන් පසු ගෙදර බලා පිටත් වූ මෙම පිරිසට ආපසු ගමන ජීවිත ඛේදවාචකයක් බවට පත්විය. සිකුරාදා පොලිසිය ප්රකාශ කළේ, අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු මියගිය බවත්, ඉතිරි මගීන් හත් දෙනෙකු විවිධ මට්ටමේ තුවාල ලබා ඇති බවත්ය.
මිය ගිය අය අතර සිටියේ සහෝදරියගේ විවාහ සමාරම්භය සඳහා විශේෂයෙන් සහභාගිවීමට පැමිණි දරණීගේ සහෝදරයාය. ඔහු කිසිදිනෙක නිවසට ළඟා නොවීය. ශෝකය ජය ගත් ශෝකය යන මෙම ඛේදජනක කරුණ, සමාජය සමූහය ගැඹුරු ශෝකයට ඇද දමා ඇති අතර, සංත්සවයෙන් ආරම්භ වූ දිනය විනාශකාරී ශෝකයකින් නිමාවිය.
බේරා ගැනීම සහ ප්රතිකාර
අනතුර සිදු වූ ස්ථානයට හදිසි ප්රතිචාර සේවා ළඟා වූ අතර, තුවාලකරුවන් ආසන්නයේ පිහිටි වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා රෝහල් වෙත ගෙනයන ලදී. මාර්ග තත්ත්වයන් සහ අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේ රථවාහනයේ තත්ත්වය ඇතුළු, අනතුරට හේතු වූ සාධක සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
මගලේගොඩ-නයිවල මාර්ග කොටස, දිවයිනේ බොහෝ ග්රාමීය මාර්ග මෙන්ම, ඊට පෙරද මාර්ග අනතුරුවලට ස්ථානයක් වී ඇති අතර, විශේෂයෙන් සමාජ රැස්වීම්වලින් පසු රාත්රී ගමන් සම්බන්ධයෙන් එවැනි මාර්ගවල ගමන් කිරීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පදිංචිකරුවන් සහ මාර්ග ආරක්ෂා පෙරලීකරුවන් අතර නැවත අලුත් ගිය සැකයක් ඇතිව ඇත.
ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්රජාව
දිගු කලක් සිට ඉමහත් ලෙස බලාපොරොත්තු වූ සිදුවීමක් ලෙස ප්රදේශවාසීන් සලකා සිටි මෙම විවාහ මංගල්ය අවස්ථාව, ඉලක්ක කළ ප්රජාව පුරා කම්පනය ඇති කර ඇත. පැය කිහිපයකට පෙර දෙපළගේ විවාහය සමරන්නට රැස් වූ අසල්වාසීන් සහ හිතවතුන්, දැන් ශෝකයෙන් විකෘති වූ පවුලකට සෝ කීමට නැවත රැස්විය.
මාර්ග ආරක්ෂා සංවිධාන, අධික ලෙස බොරු ගැසූ රථවාහන, වෙහෙසට පත් රියදුරන් සහ දිරාපත් ග්රාමීය මාර්ග නිසා ඇතිවන අනතුරු පිළිබඳව නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා ජීවිත හානි සහිත අනතුරු ඇතිවීමේ ව්යාකූල රටාවකට දායක වන ලෙස හදුනාගත් මෙම සාධක, දිගටම ගැටලුවක් ලෙස රැඳී ඇත.
පොලිස් විමර්ශනය දිගටම සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර, අනතුරට හේතුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල නිකුත් කරනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.