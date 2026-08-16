ශ්රී ලංකාවේ විශ්ලේෂණාත්මක වෛද්ය වාර්තා 9,000ක් මේ මාසය අවසාන වන විට නිම කෙරේ - ඇමතිවරයා
පොදු ජන ආරක්ෂණ ඇමති ආනන්ද විජේපාල මහතා ප්රකාශ කළේ, ප්රමාද වී ඇති ෆොරෙන්සික් වාර්තාවල සැලකිය යුතු කිසිමා නොගෙව් ගොඩක් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය සියලු ම ඇරැයුම් සූදානම් කර ඇති බවත්, මේ මාසය අවසාන වන විට අසම්පූර්ණ නඩු සිාපෙ 9,000ක් පමණ නිම කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බවත් ය.
අධිකරණ පද්ධතිය තුළ දිගු කලක් පැවති අභියෝගයක්
සකස් නොකළ ෆොරෙන්සික් වාර්තා එකතු වීම ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ රාමුව තුළ නිරන්තර ගැටලුවක් ව පැවත ඇති අතර, එය බොහෝ විට අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්රමාදයන්ට හේතු වී, වින්දිතයන්ට, ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සහ සිදුරු කෙරෙන්නන්ට නියමිත වේලාවට යුක්තිය ඉෂ්ට කර ගැනීම අකාර්යක්ෂම කර ඇත.
ෆොරෙන්සික් වාර්තා අපරාධ පරීක්ෂණවල සහ අධිකරණ නඩුවල තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, ප්රචණ්ඩ අපරාධවල සිට මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ නඩු දක්වා පුළුල් අපරාධ ශ්රේණියකදී නඩු විභාගවල ප්රතිඵලය තීරණය කළ හැකි විද්යාත්මක සාක්ෂි සපයයි.
නියමිත කාලය තුළ විසඳුම ලැබෙනු ඇතැයි ඇමතිවරයාගේ විශ්වාසය
ඇමති විජේපාල මහතා විශ්වාසය පළ කළේ, ඔහුගේ අමාත්යාංශය විසින් ගනු ලැබූ පියවර, නියමිත කාල සීමාව තුළ දිගු කලක් ප්රමාද වී ඇති ලේඛනිකරණය යාවත්කාලීන කිරීමට ප්රමාණවත් වනු ඇති බවය. මෙම ප්රකාශය, මෙම තීරණාත්මක වාර්තා සම්පූර්ණ වීම අපේක්ෂාවෙන් ඔවුන්ගේ නඩු ස්තිමිත වී සිටින නීති වෘත්තිකයන්ට, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට සහ මහජනතාවට සහනයක් ගෙන දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
- ෆොරෙන්සික් වාර්තා 9,000ක් පමණ සම්පූර්ණ වීමට තවමත් අසම්පූර්ණ ව ඇත
- පොදු ජන ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය ඇරැයුම් අවසන් කර ඇති බව තහවුරු කර ඇත
- අසම්පූර්ණ ව ඇති සියලු ම වාර්තා මේ මාසය තුළ ම නිම කිරීම ඉලක්ක කර ඇත
අධිකරණ සහ පරීක්ෂණ කටයුතුවලට ඇති ඇඟවුම්
නීති විශේෂඥයන් සහ අධිකරණ නිලධාරීන් දිගු කලක සිට ෆොරෙන්සික් වාර්තාකරණයේ ප්රමාදයන් අධිකරණ ක්රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාවයට දැඩි ලෙස බලපෑ හැකි ආකාරය ඉස්මතු කර ඇත. ෆොරෙන්සික් සාක්ෂි අපේක්ෂාවෙන් සිටින නඩු බොහෝ විට නැවත නැවතත් කල් දමනු ලබන අතර, එය දැනටමත් පීඩාවට පත් අධිකරණ පද්ධතියට අමතර බරක් ආරෝපණය කරමින්, සියලු ම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ දුෂ්කරතාව දිගු කරයි.
මෙම වාර්තා සම්පූර්ණ කිරීම රට පුරා ප්රමාද වී ඇති අපරාධ නඩුවලට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විද්යාත්මක සොයාගැනීම් නොමැතිකම හේතුවෙන් ස්තිමිත වී ඇති ශ්රවණ ක්රියා කිරීමට අධිකරණවලට ඉඩ සලසනු ඇත.
මහජනතාව සහ නීති ප්රජාව, පොදු ජන ආරක්ෂණ අමාත්යාංශය මෙම ප්රතිශ්රැතිය නියමිත කාල සීමාව තුළ ඉෂ්ට කරනු ද යන්න දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ෆොරෙන්සික් හා අධිකරණ යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමෙහිලා සැලකිය යුතු පියවරක් සනිටුහන් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.