Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය දැලෙහි අභ්‍යන්තරය: ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ ජාල දූපතේ සීමාවන් ඉක්මවා විහිදෙන හැටි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය දැලෙහි අභ්‍යන්තරය: ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ ජාල දූපතේ සීමාවන් ඉක්මවා විහිදෙන හැටි

සීමා රහිත අපරාධ අධිරාජ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් භයානක අපරාධ ජාල, දූපතේ සීමාව තුළ පමණක් ක්‍රියාත්මක වීම බොහෝ කලකට පෙර නතර වී ඇත. මැලේසියාව ශ්‍රී ලාංකික පාතාල චරිතයන් සඳහා වඩාත් තීරණාත්මක විදේශ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, මහද්වීප කිහිපයක් පුරා විහිදෙන සංවිධිත අපරාධයේ සංකීර්ණ හා පුළුල් දැලක් පිළිබඳව මේ වන විට පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වී තිබේ.

මැලේසියා මෙහෙයුම:転換 転換转折点 転換転換 転換 転換ターニングポイントවිභේදනීය転換 転換 ස転換转折点 ස්転換 ස්転換ිMain turning point:転換 ස転換 ස前 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換 ස転換

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන අසල්වැසි ආසියානු රාජ්‍ය දෙක, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ඉතාමත්…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි Sinhala

ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි

පළපුරුදු ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඉදිරියේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින්, තම කණ්ඩායමේ පන්දු විනය තීව්‍ර කළ යුතු බව ඉල්ලා…

16 Aug 2026 Discuss
වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී Sinhala

වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී

දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ක්‍රීඩාවට වැසි හේතුවෙන් බාධා සිදු වූ අතර, දවසේ මුල් සැසිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහී යාමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාව දිවා…

16 Aug 2026 Discuss