ජර්මානු භල්ලු විසිකිරීම් ශූරයා ජූලියන් වේබර් රුමේෂ් තාරංගගේ ලෝක අංක 1 ස්ථානයට තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකට භල්ලු විසිකිරීම් ක්රීඩක රුමේෂ් තාරංගගේ බහුමාන ලෝක අංක 1 ශ්රේණිගත කිරීමට ඉක්මනින්ම බරපතල අභියෝගයක් එල්ල විය හැකි අතර, ජර්මනියේ ජූලියන් වේබර් ගෝලීය舞台හිදී ශීර්ෂ ස්ථානය සඳහා තරඟ කරන ප්රබල අභ්යර්ථියෙකු ලෙස මතු වී ඇත.
පීඩනයට ලක්වන ශ්රේණිගත කිරීමක්
මහෝත්තම දස්කම් මාලාවක් ඔස්සේ ලෝක භල්ලු විසිකිරීම් ශ්රේණිගත කිරීමේ ශිඛරයට ළඟා වූ තාරංග, ශ්රී ලංකාවට අතිමහත් ජාතික ආඩම්බරයක් ලබා දී ඇත. එහෙත් ජාත්යන්තර ක්රීඩා ප්රජාවේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ආකර්ෂණීය දස්කමක් ප්රදර්ශනය කළ ජර්මානු ක්රීඩක ජූලියන් වේබර් දැන් එම ශ්රේණිගත කිරීමට සැබෑ තර්ජනයක් එල්ල කර ඇත.
වේබර්ගේ මෑත කාලීන දස්කම, ලෝක භල්ලු විසිකිරීමේ ඉහළම ස්ථානය සඳහා තරඟකාරිත්වය තීව්ර වෙමින් පවතින බවට සංඥාවක් ලබා දෙන අතර, යුරෝපීය ශක්තිමත් ක්රීඩකයා අංක එකේ ස்ථானය සඳහා ඒත්තු ගැන්වෙනසු නඩුවක් ඉදිරිපත් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ භල්ලු විසිකිරීම් පුරෝගාමියා
ලෝක ශ්රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂයට තාරංගගේ නැගීම ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විස්මිත කතාවන්ගෙන් එකක් බවට පත්ව ඇත. ඔහුගේ ජය ගැනීම දූපත් රාජ්යය ගෝලීය ක්රීඩා සිතියම මත තදින් ස්ථාපිත කළ අතර, රට පුරා නව පරපුරේ තරුණ ක්රීඩකයන්ට ආශ්වාදයක් ලබා දුනි.
වේබර් සහ අනෙකුත් ඉහළ මට්ටමේ ක්රීඩකයන් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ඉල්ලුම් බහුල ක්ෂේත්ර තරඟාවලියක් වන භල්ලු විසිකිරීමේ නිර්ණායකය ඉහළ නංවමින් සිටින නිසා, ඒ ශ්රේණිගත කිරීම රඳවා ගැනීම සඳහා දැන් ඔහුගේ හොඳම දස්කම් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.
ඉදිරියේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ලෝකයේ සියල්ලන්ගේ දෙනෙත් තාරංග මෙම අභියෝගයට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි තදින් යොමු වනු ඇත. රට පුරා ක්රීඩා රසිකයන් ශූරයාට ගැඹුරට කිමිදී ලෝක舞台යේ තම අධිපත්යය නැවත තහවුරු කර ගත හැකි බවට බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
ජර්මානු අභියෝගය ඉවත් කර ලෝක භල්ලු විසිකිරීමේ ශිඛරයේ ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරජනක ස්ථානය රඳවා ගත හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි සති හා මාස කිහිපයේ තරඟකාරිත්වය තීරණාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.