Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩාවින්හිදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයකට බංග්ලාදේශය සමීප වෙයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩාවින්හිදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයකට බංග්ලාදේශය සමීප වෙයි

ඩාවින්හිදී පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ තෙවන දිනය අවසානයේදී බංග්ලාදේශයේ ඒකාග්‍ර පන්දු යැවීමේ දස්කම් හමුවේ ඕස්ට්‍රේලියාව 161 කට විකේට් 4 ක් දිනා ගනිමින් තවමත් ධාවන 67 කින් පිටුපස රැඳී සිටින අතර, සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමේ බංග්ලාදේශ සිහිනය තවමත් ජීවමානව පවතී.

හසන් මහ්මූඩ් ඉදිරියෙන් සිටී

වේගී පන්දු යවන්නා වන හසන් මහ්මූඩ් නැවතත් බංග්ලාදේශය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ අතර, දිනයේ දෙවන සැසිවාරයේදී තවත් විකේට් දෙකක් ලබා ගනිමින් ඔහුගේ තරඟ විකේට් එකතුව ආකර්ෂණීය මට්ටමකට ඉහළ නැංවීය. පිටියෙන් ඉතාමත් සීමිත සහාය ලැබෙන තත්ත්වයක් යටතේ වුවද ඔහු දැක්වූ නොවෙහෙසෙන ධෛර්ය හා නිරවද්‍යතාව ඕස්ට්‍රේලියානු පිතිකරණ පෙළට අඛණ්ඩ ගැටලු ඇති කළ අතර, සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඓතිහාසික ජය ළඟා කර ගත හැකි බවට අවංක විශ්වාසයක් ගෙන දුන්නේය.

සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, තෙවන දිනයේ දෙවන භාගය පුරාවටම බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් ඕස්ට්‍රේලියානු විකේට් හතරක් දිනා ගනිමින් තරඟය මත ශක්තිමත් ග්‍රහණයක් පවත්වා ගත්හ — මෙකී ප්‍රවණතාව මෙම අවස්ථාවේදී ඔවුන් ආධිපත්‍යය දරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා නොකළ තරඟයකදී ඉස්මතු වීම විශේෂිත කාරණාවකි.

ග්‍රීන් හා කේරි ඔස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාව රැකී සිටී

දිනය අවසාන වන විට, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ බර රඳා පැවතියේ නොදිනූ පිතිකරුවන් ලෙස සිටි කැමරන් ග්‍රීන් හා ඇලෙක්ස් කේරිගේ කරෙහිය. බංග්ලාදේශය වැනි කණ්ඩායමක් සමඟ ස්වකීය භූමියේදී ලැජ්ජාජනක පරාජයකට ලක් නොවනු පිණිස, හතරවැනි දිනයේදී ඔවුන් දෙදෙනාට සැලකිය යුතු ඉවසීමකින් හා කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වනු ඇත — මෙම ක්‍රීඩා මට්ටමේදී බංග්ලාදේශය කලාතුරකින් තර්ජනාත්මකව ක්‍රියා කළ කණ්ඩායමක් බව මතක තබා ගත යුතුය.

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

බංග්ලාදේශය මෙම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයෙන් නිමා කරන්නේ නම්, එය ඒ රටේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සමරා ගනු ලබන ජයග්‍රහණවලින් එකක් ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇත — ක්‍රීඩාවේ අතිශය බලවත් ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ බිම් ගෙදරදීම ලබා ගත් ජයක් ලෙස. හතරවැනි දිනයට ළඟා වන බංග්ලාදේශ කඳවුරේ විශ්වාසය ගිනිගන්නා සුළු වනු ඇති අතර, ලෝක ක්‍රිකට්ටුව පුරා ප්‍රතිරාවය ඇති කරනු ඇති ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය හා ඔවුන් අතර විකේට් හයක් පමණක් ඉතිරිව ඇති බව ඔවුහු හොඳින් දනිති.

බංග්ලාදේශයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස නැගී ඒම දිගු කලක සිට ප්‍රශංසාවෙන් නරඹමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින්ට, ආසියාතික ක්‍රිකට්ටුව ක්‍රීඩාවේ සාම්ප්‍රදායික දැවැන්තයන්ට අභියෝග කරමින් ඔවුන් කම්පනයට පත් කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවට මෙම දස්කම් තවත් සාක්ෂියක් ලෙස පිළිබිඹු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss