ඩාවින්හිදී ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් ජයග්රහණයකට බංග්ලාදේශය සමීප වෙයි
ඩාවින්හිදී පැවති ටෙස්ට් තරඟයේ තෙවන දිනය අවසානයේදී බංග්ලාදේශයේ ඒකාග්ර පන්දු යැවීමේ දස්කම් හමුවේ ඕස්ට්රේලියාව 161 කට විකේට් 4 ක් දිනා ගනිමින් තවමත් ධාවන 67 කින් පිටුපස රැඳී සිටින අතර, සුවිශේෂ ජයග්රහණයක් ලබා ගැනීමේ බංග්ලාදේශ සිහිනය තවමත් ජීවමානව පවතී.
හසන් මහ්මූඩ් ඉදිරියෙන් සිටී
වේගී පන්දු යවන්නා වන හසන් මහ්මූඩ් නැවතත් බංග්ලාදේශය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ අතර, දිනයේ දෙවන සැසිවාරයේදී තවත් විකේට් දෙකක් ලබා ගනිමින් ඔහුගේ තරඟ විකේට් එකතුව ආකර්ෂණීය මට්ටමකට ඉහළ නැංවීය. පිටියෙන් ඉතාමත් සීමිත සහාය ලැබෙන තත්ත්වයක් යටතේ වුවද ඔහු දැක්වූ නොවෙහෙසෙන ධෛර්ය හා නිරවද්යතාව ඕස්ට්රේලියානු පිතිකරණ පෙළට අඛණ්ඩ ගැටලු ඇති කළ අතර, සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඓතිහාසික ජය ළඟා කර ගත හැකි බවට අවංක විශ්වාසයක් ගෙන දුන්නේය.
සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, තෙවන දිනයේ දෙවන භාගය පුරාවටම බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නන් ඕස්ට්රේලියානු විකේට් හතරක් දිනා ගනිමින් තරඟය මත ශක්තිමත් ග්රහණයක් පවත්වා ගත්හ — මෙකී ප්රවණතාව මෙම අවස්ථාවේදී ඔවුන් ආධිපත්යය දරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා නොකළ තරඟයකදී ඉස්මතු වීම විශේෂිත කාරණාවකි.
ග්රීන් හා කේරි ඔස්සේ ඕස්ට්රේලියාව රැකී සිටී
දිනය අවසාන වන විට, ඕස්ට්රේලියාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ බර රඳා පැවතියේ නොදිනූ පිතිකරුවන් ලෙස සිටි කැමරන් ග්රීන් හා ඇලෙක්ස් කේරිගේ කරෙහිය. බංග්ලාදේශය වැනි කණ්ඩායමක් සමඟ ස්වකීය භූමියේදී ලැජ්ජාජනක පරාජයකට ලක් නොවනු පිණිස, හතරවැනි දිනයේදී ඔවුන් දෙදෙනාට සැලකිය යුතු ඉවසීමකින් හා කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව ක්රීඩා කිරීමට සිදු වනු ඇත — මෙම ක්රීඩා මට්ටමේදී බංග්ලාදේශය කලාතුරකින් තර්ජනාත්මකව ක්රියා කළ කණ්ඩායමක් බව මතක තබා ගත යුතුය.
බංග්ලාදේශ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්
බංග්ලාදේශය මෙම ටෙස්ට් ජයග්රහණයෙන් නිමා කරන්නේ නම්, එය ඒ රටේ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සමරා ගනු ලබන ජයග්රහණවලින් එකක් ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇත — ක්රීඩාවේ අතිශය බලවත් ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් වන ඕස්ට්රේලියාවේ බිම් ගෙදරදීම ලබා ගත් ජයක් ලෙස. හතරවැනි දිනයට ළඟා වන බංග්ලාදේශ කඳවුරේ විශ්වාසය ගිනිගන්නා සුළු වනු ඇති අතර, ලෝක ක්රිකට්ටුව පුරා ප්රතිරාවය ඇති කරනු ඇති ඓතිහාසික ජයග්රහණය හා ඔවුන් අතර විකේට් හයක් පමණක් ඉතිරිව ඇති බව ඔවුහු හොඳින් දනිති.
බංග්ලාදේශයේ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස නැගී ඒම දිගු කලක සිට ප්රශංසාවෙන් නරඹමින් සිටි ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයින්ට, ආසියාතික ක්රිකට්ටුව ක්රීඩාවේ සාම්ප්රදායික දැවැන්තයන්ට අභියෝග කරමින් ඔවුන් කම්පනයට පත් කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවට මෙම දස්කම් තවත් සාක්ෂියක් ලෙස පිළිබිඹු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.