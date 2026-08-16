Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක හතක් පුරා ඉහළ යන තාප දර්ශකය පිළිබඳ අධිකාරීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිස්ත්‍රික්ක හතක් පුරා ඉහළ යන තාප දර්ශකය පිළිබඳ අධිකාරීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

ශ්‍රී ලංකා අධිකාරීන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක හතක් සඳහා තාප අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිවා කාලීන උෂ්ණත්වය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තාප දර්ශකය "සැලකිලිමත් විය යුතු" මට්ටමට ළඟා වනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා තිබේ.

බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්‍රික්ක මොනවාද?

මෙම උපදේශනය දිස්ත්‍රික්ක හතක කොටස් ආවරණය කරන අතර, එම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් දවසේ අධික උෂ්ණ කාලවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතු බව අනතුරු අඟවා ඇත. ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතාවය එකතු වීම සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි බවත්, විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පූර්ව රෝගී තත්ත්වයන් ඇති අය වැනි අවදානම් සහිත කණ්ඩායම් ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.

තාප දර්ශකය අවබෝධ කර ගනිමු

සාමාන්‍යයෙන් "දැනෙන උෂ්ණත්වය" ලෙස හඳුන්වන තාප දර්ශකය, වායු උෂ්ණත්වය සමඟ ආර්ද්‍රතාවය ද සැලකිල්ලට ගත් විට ඇත්ත වශයෙන්ම කොතරම් රස්නය දැනෙනවාද යන්න මනිනු ලබයි. "සැලකිලිමත් විය යුතු" මට්ටමේ රීඩිමක් යනු, දිගු කාලීනව එළිමහනේ රැඳීම හෝ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් නිසා තෙහෙට්ටුව සහ තාප අසහනය ඇති විය හැකි බව පෙන්නුම් කරයි.

මහජනතාව සඳහා ආරක්ෂක උපදෙස්

  • දහවල් අධික රස්න වේලාවන්හිදී කෙලින්ම හිරු එළියට නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න
  • දවස පුරා ප්‍රමාණවත් ජලය පානය කිරීමෙන් සජලනය පවත්වා ගන්න
  • එළිමහනට යන විට ලිහිල් සහ සැහැල්ලු වර්ණ ඇඳුම් අඳින්න
  • අසල්වැසි වැඩිහිටියන් සහ පවුලේ වැඩිහිටි සාමාජිකයන් නිතර නිතර පරීක්ෂා කරන්න
  • හැකිතාක් සෙවණ හෝ වායු සමීකරණ පහසුකම් ඇති ස්ථාන සොයා ගන්න

බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරමින්, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට නිල මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී

යාපනයේ කුරිකට්ටුවාන් ජෙට්ටිය සහ දේල්ෆ්ට් දූපත අතර ජල මාර්ගයේ, ඓතිහාසික නාගදීප දූපත අසළ සිදු වූ නෞකා අනතුරකින් මගීන් දස දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගත් බව බලධාරීන්…

16 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් පවතින බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සිදු කළ ද සම්පූර්ණ…

16 Aug 2026 Discuss
පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි Sinhala

පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි

රිෂභ් පන්ත් නොසැලකිලිමත් පහරක් ක්‍රීඩා කරමින් නැවතත් තම වික්කට් පරිත්‍යාග කර ගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් රසිකයන් කලකිරීමට පත් වූ අතර දක්ෂ වික්කට්…

16 Aug 2026 Discuss