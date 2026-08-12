Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වලිකාමම් උතුර ගම්වාසීන් හමුදා අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු ගන්නා ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවේ අටවන සතියට

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වලිකාමම් උතුර ප්‍රදේශයේ වැසියන් ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විසින් අත්පත් කරගෙන ඇති ඉඩම් නිදහස් කරන ලෙස බලධාරීන්ට දැඩි පීඩනය එල්ල කරමින්, අඛණ්ඩ විරෝධතාවේ අටවන සතියට පා තබා ඇත.

තවමත් බලා සිටින ජනතාවක්

රටේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හා ඉන් පසුව තමන්ගේ නිවාස හා කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලින් විතැන් කරනු ලැබූ විරෝධකරුවෝ, අර්ථවත් රාජ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැතිකම නිසා ක්‍රමයෙන් කලකිරීමට පත්වෙමින් සිටින බව පවසති. සතියෙන් සතිය ඔවුහු ස්වකීය හඬ නංවමින් රැස්ව, තම දේපළවලට ආපසු පැමිණීමේ හා ඒවා නැවත හිමිකර ගැනීමේ මූලික අයිතිය ගරු කළ යුතු බව අධිෂ්ඨාන සහිතව ඉල්ලා සිටිති.

2009 දී යුද්ධය අවසන් වී දීර්ඝ කාලයක් ගත වී ඇතත්, උතුරු පළාතේ දහස් ගණන් දෙමළ පවුල් පෞද්ගලිකව සතු විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තවමත් හමුදාව සතු ව පවතින බවට ගැඹුරු අසහනයක් ඇති අතර, මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය ඒ ගැඹුරු කම්පාවේ ප්‍රතිබිම්බයකි.

ඉඩම් නිදහස් කිරීම — දිගු කලක සිටි ගැටලුවක්

උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා භූමිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය යුද්ධෝත්තර ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව පවතින දේශපාලනිකව සංවේදී කාරණාවකි. විචාරකයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන නැවත නැවත පෙන්වා දෙන්නේ ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ මන්දගාමී ගමන සංහිඳියා ප්‍රයත්නයන් සුන් කරන අතර, විතැන් වූ ජනතාවට ජීවනෝපාය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට බාධා කරන බවයි.

එකල කෘෂිකාර්මික හා නේවාසික ජීවනයෙන් සරුසාර ප්‍රදේශයක් වූ වලිකාමම් උතුර, හමුදා කටයුතු සඳහා වැටවල් ලා වසා ගත් ඉඩම් කොටස් රාශියක් ඇති ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති අතර, පෙර ගම්වාසීන්ට ඔවුන්ගේ දේපළ වෙත ළඟා වීමට, ගොවිතැන් කරගෙන යාමට හෝ මාතෘ ගෙවල්දොරවල් වෙත ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි තත්ත්වය ඇත.

ඉල්ලීම් වඩ වඩාත් තීව්‍ර වෙමින්

විරෝධතා මෙහෙයවන ප්‍රජා සංවිධායකයෝ පවසන්නේ, අත්පත් කරගෙන ඇති ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා රජය පැහැදිලි හා කාල සීමාවකට ලක් කළ සැලැස්මකට කැපවනු ලැබීම දක්වා ඔවුහු ආපස්සට නොබසිනු ඇති බවයි. ආශ්‍රිත පවුල් වෙනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඇරඹෙමින් ජාතික හා පළාත් මට්ටමේ මැතිවරණ නියෝජිතයන් නිශ්චිතව මැදිහත් වන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

  • විරෝධතා දැන් සති අටක් නොකඩවා පවතී
  • ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සතු ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස ගම්වාසීන් ඉල්ලා සිටිති
  • විරෝධතා පැවැත්වෙන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වලිකාමම් උතුර ප්‍රදේශයේදීය
  • විතැන් වූ පවුල් පවසන්නේ ප්‍රගතියක් නොමැතිව වසර ගණනාවක් ගත වූ බවයි
ආශ්‍රිත ගම්වාසීන් අවධාරණය කරන්නේ, ඔවුන්ගේ ඉඩම් තවමත් අත්පත් කරගෙන ඇති අතර ආපසු යාමේ අයිතිය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන තාක් කල්, සැබෑ සංහිඳියාවක් ඇති කර ගැනීම කිසිසේත් කළ නොහැකි බවයි.

විරෝධතා දෙවන මාසයට දිගු වෙමින් ඇති මෙම තත්ත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරේ බොහෝ ප්‍රජාවන්ට යුද්ධයේ තුවාල තවමත් සුව නොවූ බවට කැපී පෙනෙන සාක්ෂියකි. ඉදිරි සති කිහිපය, යුද්ධෝත්තර යුගයේ දිගුකාලීනම දුක්ගැනවිලිවලින් එකක් විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක පියවර ගැනීමට සූදානම් ද යන්න පිළිබඳ නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss