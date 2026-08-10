කුප්රකට 'රත්මලාන සයිමා' ඇතුළු පලා ගිය සැකකරුවන් තිදෙනෙකු මැලේසියාවෙන් ශ්රී ලංකාවට ප්රත්යාර්පණය කෙරේ
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මැලේසියාවෙන් අපරාධ සැකකරුවන් තිදෙනෙකු සාර්ථකව ප්රත්යාර්පණය කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ඔවුන් අතර 'රත්මලාන සයිමා' යනුවෙන් හඳුනාගනු ලබන කුප්රකට පුද්ගලයෙකු ද සිටින බව නිලධාරීන් සඳහන් කරයි. මෙය දේශසීමා ඉක්මවූ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවයේ සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලෙස නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
උසස් මට්ටමේ ප්රත්යාර්පණ මෙහෙයුම
ශ්රී ලංකා නීතිය ඉදිරියෙන් පලා ගොස් මැලේසියාවේ රැඳී සිටි සැකකරුවන් තිදෙනා රටට ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව ගොඩ බෑමේ දී අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදෙනු ලැබීය. නඩු විභාගයෙන් ගැලවීම සඳහා රට හැර යන අපරාධ සැකකරුවන් හඹා යාමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයන්හි කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස මෙම ප්රත්යාර්පණය සැලකේ.
රත්මලාන ප්රදේශය සමඟ බැඳුණු අන්වර්ථ නාමයකින් හඳුනාගනු ලබන 'රත්මලාන සයිමා', යුක්තිය ඉදිරියට පැමිණීමට ආපසු ගෙන එනු ලැබූ පුද්ගලයන් තිදෙනා අතර වඩාත්ම කැපී පෙනෙන චරිතයයි. මෙම සැකකරු මැලේසියාවේ සිටිනු හඳුනාගෙන රඳවා ගැනීමට පෙර ශ්රී ලංකා විමර්ශකයන් විසින් ඔහු සොයනු ලැබ සිටියේය.
දිගින් දිගටම සිදුවන දේශසීමා ඉක්මවූ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන්
විදේශ රටවලට පලා ගොස් ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමයෙන් ගැලවීමට සැකකරුවන් ගන්නා උත්සාහයන් අවහිර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන විට, අපරාධ වරදවලට අදාළ පුද්ගලයන් සොයා ගෙන ආපසු ගෙනඒමේ දී ශ්රී ලංකා හා මැලේසියා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සහයෝගීතාවය මෙම මෙහෙයුම ඉස්මතු කරයි. එවැනි ජාත්යන්තර සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත් වී ඇත.
සැකකරුවන් තිදෙනාම දැනට අදාළ ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගේ භාරයෙහි සිටින අතර, ඔවුන් සෙවීමට හේතු වූ වරදවලට අදාළව නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දීමට බලාපොරොත්තු වේ.
සැකකරුවන්ට එරෙහිව ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනවල ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු අනාගතයේ දී බලධාරීන් විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.