Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුප්‍රකට 'රත්මලාන සයිමා' ඇතුළු පලා ගිය සැකකරුවන් තිදෙනෙකු මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රත්‍යාර්පණය කෙරේ

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුප්‍රකට 'රත්මලාන සයිමා' ඇතුළු පලා ගිය සැකකරුවන් තිදෙනෙකු මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රත්‍යාර්පණය කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මැලේසියාවෙන් අපරාධ සැකකරුවන් තිදෙනෙකු සාර්ථකව ප්‍රත්‍යාර්පණය කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ඔවුන් අතර 'රත්මලාන සයිමා' යනුවෙන් හඳුනාගනු ලබන කුප්‍රකට පුද්ගලයෙකු ද සිටින බව නිලධාරීන් සඳහන් කරයි. මෙය දේශසීමා ඉක්මවූ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවයේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලෙස නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

උසස් මට්ටමේ ප්‍රත්‍යාර්පණ මෙහෙයුම

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ඉදිරියෙන් පලා ගොස් මැලේසියාවේ රැඳී සිටි සැකකරුවන් තිදෙනා රටට ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව ගොඩ බෑමේ දී අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදෙනු ලැබීය. නඩු විභාගයෙන් ගැලවීම සඳහා රට හැර යන අපරාධ සැකකරුවන් හඹා යාමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහයන්හි කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස මෙම ප්‍රත්‍යාර්පණය සැලකේ.

රත්මලාන ප්‍රදේශය සමඟ බැඳුණු අන්වර්ථ නාමයකින් හඳුනාගනු ලබන 'රත්මලාන සයිමා', යුක්තිය ඉදිරියට පැමිණීමට ආපසු ගෙන එනු ලැබූ පුද්ගලයන් තිදෙනා අතර වඩාත්ම කැපී පෙනෙන චරිතයයි. මෙම සැකකරු මැලේසියාවේ සිටිනු හඳුනාගෙන රඳවා ගැනීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා විමර්ශකයන් විසින් ඔහු සොයනු ලැබ සිටියේය.

දිගින් දිගටම සිදුවන දේශසීමා ඉක්මවූ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන්

විදේශ රටවලට පලා ගොස් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රමයෙන් ගැලවීමට සැකකරුවන් ගන්නා උත්සාහයන් අවහිර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන විට, අපරාධ වරදවලට අදාළ පුද්ගලයන් සොයා ගෙන ආපසු ගෙනඒමේ දී ශ්‍රී ලංකා හා මැලේසියා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සහයෝගීතාවය මෙම මෙහෙයුම ඉස්මතු කරයි. එවැනි ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත් වී ඇත.

සැකකරුවන් තිදෙනාම දැනට අදාළ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ භාරයෙහි සිටින අතර, ඔවුන් සෙවීමට හේතු වූ වරදවලට අදාළව නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දීමට බලාපොරොත්තු වේ.

සැකකරුවන්ට එරෙහිව ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනවල ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු අනාගතයේ දී බලධාරීන් විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss