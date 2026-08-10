ප්රධාන විනිසුරුවරයාට එරෙහිව අදහස් දැක්වූවන්ට විනය පියවර ගන්නා ලෙස ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙක් BASL හට ඉල්ලීමක් කරයි
නීති ප්රජාව තුළ වෘත්තීය වගවීම සඳහා ඉල්ලීමක්
ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥ ජගත් අබේනායක මහතා, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) වෙත විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් කරමින්, ප්රධාන විනිසුරුවරයා ඉලක්ක කරගනිමින් අදහස් දැක්වූ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙස හා රටේ නීතිඥ සමාජය තුළ සාමාජිකයන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ල ද ප්රකාශ කර ඇත.
ඉල්ලීමේ ස්වභාවය
BASL හට අබේනායක මහතා ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම, නුසුදුසු බව සහ අධිකරණයේ නිදහස හා ගෞරවයට හානිකර විය හැකි යැයි සැලකෙන ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් නීති ප්රජාවේ ඇතැම් කොටස් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසැසුලිමක් ඉස්මතු කරයි. ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයාගේ ඉල්ලීම සංඥා කරන්නේ, සංගමයේ සාමාජිකත්වයට නොගැලපෙන බව ලෙස සැලකෙන හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් BASL ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, බාර් සභාව තුළ සිටින වෘත්තිකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවයි.
අධිකරණ නිදහසේ වැදගත්කම
අධිකරණයේ නිදහස, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවේ礎 ශිලාවක් ලෙස සැලකේ. ප්රධාන විනිසුරුවරයා ඇතුළු ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණ නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගනිමින් කරන ප්රකාශ, එම නිදහසට තර්ජනයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, BASL වැනි වෘත්තීය ආයතනවලට අධිකරණ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරන ප්රමිතීන් ඉහළ මට්ටමේ තබා ගැනීමේ වගකීමක් ඇති බව නීති ප්රජාවේ බොහෝ දෙනෙකු විශ්වාස කරති.
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය වෘත්තීය ආචාර ධර්මවල භාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අධිකරණය අවුල් කරන හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීමට අපොහොසත් වීම, රටේ නීතියේ ආධිපත්යය සඳහා කරදරකාරී පෙරදස්තරයක් ඇති කළ හැකිය.
BASL හෙතෙමෙන් ඉල්ලා සිටින දෑ
අබේනායක මහතාගේ ඉදිරිපත් කිරීම BASL හෙතෙමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- ප්රධාන විනිසුරුවරයාට එරෙහිව කරන ලද ප්රකාශ විධිමත් ලෙස විමර්ශනය කිරීමට
- වගකිව යුත්තන් සංගමයේ සාමාජිකයන් දැයි තීරණය කිරීමට
- සංගමයේ හැසිරීම් පිළිබඳ සංග්රහයට අනුව සුදුසු විනය පියවර ගැනීමට
- අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට BASL ගේ කැපවීම තහවුරු කරමින් පැහැදිලි ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට
පුළුල් ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන තත්ත්වය ඉතාමත් උද්දීපිත ව පවතින මෙවැනි කාලයක මෙම සිද්ධිය ඇති වී ඇත. වෘත්තීය ආයතන තුළ වගවීම ඉල්ලා සිටීම, ආයතන ස්වයං-නියාමනය කළ යුතු බවත්, ඔවුන්ගේ වෘත්තිය පාලනය කරන ආචාර ධර්ම ප්රමිතීන්ට කිසිවෙකු — ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කුමක් වුවත් — ඉහළින් නොසිටිය යුතු බවත් ප්රදර්ශනය කළ යුතු යැයි පවතින පුළුල් මහජන අපේක්ෂාව පිළිබිඹු කරයි.
අබේනායක මහතාගේ ඉල්ලීමට BASL විසින් තවමත් විධිමත් ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, සංගමය මෙම කරුණේදී කිනම් පියවරක් ගනු ඇත්ද යන්න, නොගනු ඇත්ද යන්න, තවම දැකගත නොහැකිය. නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ සාමාජිකයන් මෙම තත්ත්වය දිග හැරෙන විට සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.