Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සර්ෆරාස් ඛාන්ගේ නැවත පැමිණීම ගෞතම් ගම්භීර් ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් අසීරු තත්ත්වයකට දමයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සර්ෆරාස් ඛාන්ගේ නැවත පැමිණීම ගෞතම් ගම්භීර් ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් අසීරු තත්ත්වයකට දමයි

තරුණ පිතිකරු සර්ෆරාස් ඛාන් නිරෝගී වී නැවත පැමිණීම, ඉන්දීය ක්‍රිකට් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගෞතම් ගම්භීර්ට තේරීම් ප්‍රශ්නයක් ඇති කර ඇති අතර, එය රසිකයන් හා විශ්ලේෂකයන් අතර දැඩි විවාදයකට තුඩු දීම නොවැළැක්විය හැකිය.

තරඟකාරී මැද පිළ

ඉන්දියාවේ මැද පිළ දිගු කලක් තිස්සේ සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇති අතර, සර්ෆරාස් ඛාන්ගේ ලද්ධ්‍යතාව තේරීම් ගැටලුවේ සංකීර්ණභාවය තවදුරටත් වැඩි කරයි. මුම්බායි නියෝජනය කරන දකුණත් පිතිකරු ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හිදී හදිසියේ ජාත්‍යන්තර වේදිකාවට පිය නැගූ අතර, පිතිකරු ලයිස්තුවේ පස් හෝ හය වැනි ස්ථානයේ ප්‍රබල හා විශ්වාසදායක ලකුණු රැස්කරන්නෙකු ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් තමා ස්ථාපිත කර ගත්තේය.

ඔහුගේ නැවත පැමිණීම දැන් ගම්භීර්ටත් තේරීම් මණ්ඩලයටත් දුෂ්කර තීරණ ගැනීමට බල කරයි. දැනටමත් ස්ථාපිත නම් මැද පිළේ ස්ථාන අල්ලාගෙන සිටින නිසා, කණ්ඩායමේ සමතුලිතතාවය අවුල් නොකර දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩකයාට ස්ථානයක් සොයා ගැනීම එතරම් සරල කාර්යයක් නොවේ.

ගම්භීර්ගේ තේරීම් දර්ශනය විමර්ශනයට ලක්වෙයි

ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරය භාර ගැනීමේ සිට, ගෞතම් ගම්භීර් කීර්තිනාමයට වඩා කාර්යක්ෂමතාව හා ස්වරූපයට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඒ දර්ශනය දැන් කෙලින්ම පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇත. සර්ෆරාස් ඛාන් ක්‍රිකට් පිටියේදී ඉතා අඩු වරදක් කර ඇති අතර, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ස්ථාවර හා ආක්‍රමණශීලී ලකුණු රැස් කිරීම තුළින් ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ස්ථිර තැනකට ශක්තිමත් හිමිකමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ගම්භීර් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නය, සර්ෆරාස් XI කණ්ඩායමට අයත් ද යන්න පමණක් නොවේ — බොහෝ නිරීක්ෂකයන් ඔව් යනුවෙන් එකඟ වෙති — නමුත් දක්ෂ හා පළපුරුදු පිතිකරුවන්ගෙන් දැනටමත් පිරී ඇති කණ්ඩායමෙන් ඔහු වෙනුවෙන් ඉවත් විය යුත්තේ කවුරුන් ද යන්නයි.

ස්ථාන සඳහා තරඟය

මැද පිළේ දැනට සීමිත ස්ථාන සඳහා ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු තරඟ කරමින් සිටින අතර, සෑම තේරීම් තීරණයක්ම විභව මතභේදයකට මග පාදයි. පුහුණු කාර්යමණ්ඩලයේ ප්‍රධාන සලකා බැලීම් අතර:

  • මැද පිළේ ස්ථාන අල්ලාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ වත්මන් ස්වරූපය
  • ඉදිරි සංචාරයේ තත්ත්වයන් හා පිච් ලක්ෂණ
  • කණ්ඩායමේ සමස්ත පිතිකරු සමතුලිතතාව හා ගැඹුරේ අවශ්‍යතාව
  • නැවත පැමිණීමෙන් පසු සර්ෆරාස් ඛාන්ගේ සිය යෝග්‍යතාව හා තරඟ සූදානම

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හිදී සිදු වූ ආශීර්වාදාත්මක ගැටලුවක්

තේරීම් ගැටලුව විවාදයක් ඇති කළ ද, එය අවසානයේ ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි ශක්තිය හා ගැඹුරේ ලකුණකි. සෑම ස්ථානයකටම ගුණාත්මක විකල්ප රාශියක් තිබීම සාර්ථක ක්‍රිකට් ජාතියක ලක්ෂණයක් වන අතර, කණ්ඩායම් තේරීමේ දේශපාලනික හා උපක්‍රමික සංකීර්ණතා හරහා ගමන් කරන ගම්භීර් ඒ රිදී රේඛාව ගැන මනාව දනී.

ජාත්‍යන්තර ස්ථාන සඳහා තල්ලු කරන දක්ෂ හා කුසගිනිව සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ සිටීම, කණ්ඩායමේ සමස්ත මට්ටම ඉහළ නංවා, තෝරා ගත් සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයක තබා ගනී.

ඉන්දියාව ඉදිරි තරඟ සඳහා සූදානම් වන විට, කළමනාකරණය විසින් නිවේදනය කරනු ලබන අවසන් XI කෙරෙහි සෑම දෙනාගේම ඇස් යොමු වනු ඇත. ගම්භීර් සර්ෆරාස් ඛාන් තත්ත්වය හසු රකින ආකාරය, ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ඔහුගේ ධූර කාලයේ ස්වරූපය නිශ්චිත කළ හැකි අතර, ඉන්දීය ටෙස්ට් කණ්ඩායම වටා ගොඩ නගන තේරීම් සංස්කෘතිය කෙබඳු දැයි ක්‍රිකට් ලෝකයට සංඥාවක් ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss