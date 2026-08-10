ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය උරුමය නැවත ජීවමත් කිරීම: වෙරළාබ නෞකා සේවාවක් සඳහා වූ යෝජනාව
දූපත් පුරා සම්බන්ධතාවය සඳහා නිර්භීත යෝජනාවක්
ශ්රී ලංකා දූපත සම්පූර්ණයෙන් වටා ගමන් කරන අධිවේගී නෞකා සේවාවක් හඳුන්වා දීම සඳහා වන බලගතු තර්කයක් ඉදිරිපත් වී ඇත — එය අනාගතය දෙස යොමු වූ සංකල්පයක් වුවද, ඇත්ත වශයෙන්ම එය ජාතියේ誇り ගත හැකි සමුද්රීය අතීතයෙන් ආභාෂය ලබා ගනී.
ඉතිහාසය ලබා දෙන සැලැස්ම
මෙම යෝජනාව, Tarnished Pearl: How Short-Sighted Governance is Squandering Sri Lanka's Greatest Treasures නම් විශ්ලේෂණාත්මක ලිපියක් තුළ මතු කර ඇති අතර, සමාන වෙරළාබ මගී සේවාවක් දළ වශයෙන් සියවසකට පෙර ක්රියාත්මක ව තිබූ බව එහි සඳහන් වේ. සිලෝන් ස්ටීම්ෂිප් සමාගම දූපත වටා මෙවැනි සමුද්රීය ගමනාගමනය පහසු කළ ආයතන අතර වූ අතර, එමගින් මෙම සංකල්පය කිසිසේත් නොදත් අදහසක් නොවන බව ඔප්පු වේ.
මෙම අදහස බරපතළ අවධානයට ලක් විය යුත්තේ ඇයි
මෙම අදහසේ ප්රකාශකයන් තර්ක කරන්නේ, ශ්රී ලංකාව වටා ආධුනික අධිවේගී නෞකා පරිපථයක් ක්රියාත්මක කිරීමෙන් බහු අංශ හරහා සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලබා ගත හැකි බවයි. ඒවා අතර:
- රටේ මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග ජාලය මත පවතින පීඩනය සැහැල්ලු කිරීම
- වෙරළ තීරය දිගේ නව හා දර්ශනීය සංචාරක මාර්ග විවෘත කිරීම
- වෙරළාබ ප්රජාවන්ට වැඩිදියුණු සම්බන්ධතාවයක් හා ආර්ථික අවස්ථා සැලසීම
- දූපතේ වෙරළ තීරය දිගේ ප්රධාන ගමනාන්ත අතර ගමන් කාලය අඩු කිරීම
සන්ධිස්ථානයක සිටින ජාතියක්
දූපත් රාජ්යයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය අනන්යතාවය එය සමුද්රීය ප්රවාහන විසඳුම් සඳහා අනන්ය ලෙස සුදුසු කරයි. කිලෝමීටර් 1,300කට අධික වෙරළු තීරයක් සහිතව, හොඳින් කළමනාකරණය කළ නෞකා ජාලයක් සඳහා ඇති ක්ෂමතාව සැලකිය යුතු තරම් විශාලය. එහෙත් විචාරකයන් තර්ක කරන්නේ, දුරදක්නා නුවණ නැති පාලනය නිතිපතා එවැනි අවස්ථා නොතකා හරිමින්, දූපතේ ස්වාභාවික වාසි නොසලකා සම්ප්රදායික යටිතල පහසුකම්වලට ප්රමුඛත්වය දී ඇති බවයි.
මෙම යෝජනාව ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට පැහැදිලිව පෙනෙන දේ ඉක්මවා බලා, ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය ලෙස හැඳින්වෙන රටේ ජනතාවට හා සංචාරකයන්ට ඒ අත්දැකීම රූපාන්තරණය කළ හැකි විසඳුම් සඳහා ශ්රී ලංකාවේම ඉතිහාසය දෙසට හැරෙන ලෙස අභියෝග කරයි.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ය立直しය දෙසට ගමන් කරද්දී, මෙම නෞකා සේවා පුනරුජ්ජීවනය වැනි නව්යකාරී යෝජනා අපට මතක් කර දෙන්නේ, ඉදිරියට යා හැකි වඩාත් promising මාර්ග සමහරක් දූපතේ අතීතයේම මුල් බැස තිබිය හැකි බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.