Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ස්‍ය සම්පත් අඩුවීම පිළිබඳ බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්: ශ්‍රී ලංකාවේ මාළු අල්ලාගැනීම් පහත වැටීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් කිරීමට NARA ආයතනයට රජයේ නියෝගයක්

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ස්‍ය සම්පත් අඩුවීම පිළිබඳ බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්: ශ්‍රී ලංකාවේ මාළු අල්ලාගැනීම් පහත වැටීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් කිරීමට NARA ආයතනයට රජයේ නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය දිනෙන් දින උත්සන්න වන කනස්සල්ලකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ජලාශ පුරා මාළු අල්ලාගැනීම් අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන්, මෙම අර්බුදය විධිමත් විද්‍යාත්මක විමර්ශනයකට ලක් කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

නිල මැදිහත්වීමක් අපේක්ෂිතව

NARA යනුවෙන් බහුලව හඳුන්වනු ලබන ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය, මෑත කාලයේ දේශීය ධීවරයන් විසින් වාර්තා කරන ලද මාළු අල්ලාගැනීම්වල ස්ථාවර අඩුවීමේ හේතූන් සොයා බැලීමට යොමු කර ඇත. මෙම පියවර සංඥා කරන්නේ, මෙතෙක් තනි ධීවර ප්‍රජාවන්ගේ කාරණාවක් ලෙස සැලකූ මෙම ගැටළුව, දැන් හදිසි ජාතික අවධානයක් අවශ්‍ය කරන කාරණාවක් ලෙස සලකා බලනු ලබන බවයි.

ජීවනෝපාය අර්බුදයක් ගොඩනැඟෙමින්

ශ්‍රී ලංකාව වටා ඇති අනෙකුත් බොහෝ වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන් සඳහා, ධීවරය හුදෙක් රැකියාවක් පමණක් නොව — එය දෛනික ජීවිතයේ හා ආර්ථික පැවැත්මේ කොඳු නාරටියයි. අල්ලාගැනීම්වල අඛණ්ඩ අඩුවීමක් ධීවරයන්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල ආදායමට පමණක් නොව, රටපුරා ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට හා පාරිභෝගික මිල ගණන්වලට හිමිකර ගත හැකි ව්‍යාප්ත ප්‍රතිවිපාක සහිතව, පුළුල් මුහුදු ආහාර සැපයුම් දාමයටද තර්ජනයක් ඇති කරයි.

හේතූන් සමීක්ෂණයට ලක්වෙමින්

තවම නිශ්චිත නිගමනවලට නොපැමිණියද, අඩුවීමට දායක විය හැකි සාධක පරාසයක් සහිතව, විශේෂඥයන් හා පාර්ශ්වකරුවන් ඒවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත, ඒවා නම්:

  • ගොඩබිමට සමීප ජලයේ අධික ධීවරය හා තිරසාර නොවන අස්වැන්නු ලබා ගැනීමේ පිළිවෙත්
  • පරිසර හායනය හා කොරල් පර්වත සහ සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතිවල විනාශය
  • සාගර උෂ්ණත්වයට හා මාළු සංක්‍රමණ රටාවලට දේශගුණ විපර්යාසයේ බලපෑම
  • ශ්‍රී ලංකා ජලයේ නීතිවිරෝධී, වාර්තා නොකළ හා නොසංවිධානාත්මක ධීවර ක්‍රියාකාරකම්
  • වෙරළාසන්න හා සමුද්‍රීය වාසස්ථාන කෙරෙහි දූෂණයේ බලපෑම

NARA ආයතනයේ ඉදිරි කාර්යභාරය

ජලජ සම්පත් හා සමුද්‍රීය පර්යේෂණ පිළිබඳ රටේ ප්‍රමුඛතම අධිකාරිය ලෙස NARA, තත්ත්වය පිළිබඳ පුළුල් තක්සේරුවක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ධීවර කළමනාකරණය, සංරක්ෂණ පියවර සහ බලපෑමට ලක්වූ ධීවර ප්‍රජාවන් සඳහා ආධාරක වැඩසටහන් සම්බන්ධව ගනු ලබන අනාගත ප්‍රතිපත්ති තීරණ හැඩගැස්වීමේදී ඒ ආයතනයේ සොයාගැනීම් ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත.

ගැටළුවේ ව්‍යාප්තිය අවබෝධ කර ගැනීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය සම්පතට අලවිය නොහැකි හානියක් සිදු වීමට පෙර, පහත වැටීම ආපසු හරවා ලීමට විද්‍යා පදනම් සහිත උපාය මාර්ගයක් සකස් කිරීමටත් මෙම විමර්ශනය ඉතා තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.

විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස කළ ඉල්ලීම කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් හා ධීවර ප්‍රජා නියෝජිතයන් විසින් පොදුවේ සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති නමුත්, සොයාගැනීම් ඵලදායී හා කාලෝචිත ක්‍රියාවලට පරිවර්තනය කළ යුතු බව බොහෝ දෙනා අවධාරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ජනතාව ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය හා ආදායම සඳහා සමුද්‍රය කෙරෙහි ගැඹුරින් යැපෙන බැවින්, NARA ආයතනය හා ප්‍රතිපත්ති立 立立නිර්මාතෘන් යන දෙඅංශයටම අර්ථවත් විසඳුම් ලබා දීමේ බලපෑම දැඩිව පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss