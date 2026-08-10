Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චෙම්මනි සමූහ සොහොනින් පුද්ගලයින් 500කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ අවශේෂ හෙළිවේ — ඓතිහාසික සොයාගැනීමක්

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චෙම්මනි සමූහ සොහොනින් පුද්ගලයින් 500කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ අවශේෂ හෙළිවේ — ඓතිහාසික සොයාගැනීමක්

යාපනය චෙම්මනි හි සිත්තුපත්තු සොහොන් භූමිය අසළ පිහිටි සමූහ සොහොනකින් පුද්ගලයින් 501 දෙනකුට අයත් මානව අස්ථි අවශේෂ කැණීම් කර ගනු ලැබ ඇති අතර, මෙය යුද්ධයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතය සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඓතිහාසික හා කම්පාජනක සොයාගැනීමක්

ඉතිහාසඥයින් සහ විධිකර්ම විශේෂඥයින් මෙම කැණීම් කාර්යය අතීතයේ දී ඒ ආකාරයෙන් සිදු නොවූ එකක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්, එකම සමූහ සොහොන් භූමියකින් පුද්ගලයින් 500කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ අවශේෂ හමු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සිද්ධිය ලෙස මෙය වාර්තා වන බව සඳහන් කර ඇත. මෙම සොයාගැනීමේ ව්‍යාප්තිය නිසා රටේ උතුරේ ජනතාව තවමත් පීඩා විඳින බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කිරීම් සහ යුධ කාලීන අපරාධ සම්බන්ධ නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නවලට නැවත අවධානය යොමු වී ඇත.

යාපනයේ චෙම්මනි භූමිය දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි පරීක්ෂාවට සහ වේදනාකාරී අනුමානවලට භාජනය වූ අතර, විශේෂයෙන් අතුරුදන් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් දශක ගණනාවක් පුරා තම ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සෙවීමට ගත් ප්‍රයත්නයන් හේතුවෙන් මෙය සුවිශේෂ වේ.

දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ බලා සිටීම

උතුරු පළාතේ බොහෝ පවුල් සඳහා, මෙම කැණීම් කටයුතු — කොතරම් වේදනාකාරී වුවත් — සත්‍ය තහවුරු කර ගැනීමක් සහ සාමය සොයා යාමේ එක් පියවරක් ලෙස නියෝජනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා ගෙන ගිය සිවිල් ගැටුමෙන් ඉතිරි වූ තුවාල සුව කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක, විනිවිද පෙනෙනසුළු සහ වින්දිත කේන්ද්‍රීය වගවීමේ ක්‍රියාවලියක් ගොඩ නැගීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව මෙම සොයාගැනීම ඉස්මතු කරයි.

විධිකර්ම කණ්ඩායම් සහ අදාළ බලධාරීන් අවශේෂ හඳුනා ගැනීමේ සහ මරණයේ හේතු තීරණය කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යමින් භූමිය තුළ ක්‍රියාකාරිත්වය දිගටම සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන සහ විදේශගත ප්‍රජාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ සර්වාංගීණ සත්‍ය හා සංහිඳියා යාන්ත්‍රණයක් සඳහා කරන ඉල්ලීම් තව තවත් තීව්‍ර කිරීමට මෙම සොයාගැනීම් හේතු වනු ඇතැයි ද සිතිය හැකිය.

යුක්තිය සඳහා ඉල්ලීම් නැවත ඉස්මතු වේ

චෙම්මනි සොයාගැනීමේ ප්‍රමාණය, සංක්‍රාන්ති යුක්තිය සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකා රජයේ කැපවීම් ත්වරණය කිරීමට නව පීඩනයක් එල්ල කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වින්දිතයින් නිසි ලෙස හඳුනාගැනීම සහ විනිවිද පෙනෙනසුළු විමර්ශනයන් ඇතුළු සැබෑ වගවීම, බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට පමණක් නොව රටේ දිගුකාලීන සංහිඳියාවට ද අත්‍යාවශ්‍ය බව අයිතිවාසිකම් පෙරාතුව දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ කාලසීමාව හෝ සමූහ සොහොන් විමර්ශනයේ ඉදිරි පියවරන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් සිදු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss