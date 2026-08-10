Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේණිගත කිරීම් ශීර්ෂයේ සිටිය දී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTC පුනරාවර්තනය සොයයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේණිගත කිරීම් ශීර්ෂයේ සිටිය දී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව WTC පුනරාවර්තනය සොයයි

ලෝක ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයට ඕස්ට්‍රේලියාව දිවුරුම් දී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉහළ අවදානමක් සහිත ටෙස්ට් තරඟ මාලාවකදී ඉන්දියාව ිය සිය ක්ෂීණ වූ ව්‍යාපාරය නැවත ජීවිතාන්තයට ගෙන ඒමට සූදානම් වෙයි.

ඕස්ට්‍රේලියාව වේගය තීරණය කරයි

ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම දැනට WTC වගුවේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ පසිඳලමින්, ඊළඟ චැම්පියන්ෂිප් අවසන් පොරයට ඉඩක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ ස්ථිර පෙරමුනේ සිටී. ඔවුන්ගේ ප්‍රබල ප්‍රතිඵල පෙළ ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා ප්‍රතිතරඟකාරීන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින්, හඹා එන කණ්ඩායම් වලට ඉදිරියෙන් ඔවුන් ස්ථානගත කර ඇත.

ඉන්දියාවේ ව්‍යාපාරය හරස් මංසන්ධියක

දිගින් දිගටම පවත්නා WTC චක්‍රයේ දුෂ්කර කාලයක් අත්විඳ ඇති ඉන්දියාව, දැන් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන තරඟ මාලාව කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරයි. තරඟ මාලාව, කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය චැම්පියන්ෂිප් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට හානියක් කළ දායාකත්ව ක්‍රම නතර කිරීමට ඇති තීරණාත්මක අවස්ථාවකි.

WTC අවසන් පොරේ ස්ථානය තවමත් ඉතා දැඩිව ලග තබාගෙන ඇති හෙයින්, ඉන්දියානු කඳවුරට සෑම තරඟයක්ම අති විශාල වැදගත්කමක් දරයි. කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සහ තේරීම්කරුවන් හොඳින් දනිති, මෙම අවස්ථාවේ දී ලකුණු අහිමි වීම සුදුසුකම් ලැබීමේ කවුළුව අවසානයේ දී දරා ගත නොහැකි පාඩුවක් විය හැකි බව.

ශ්‍රී ලංකාවට එහි අර්ථය

ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම තරඟ මාලාව ගෙදර කාර්යභාරයකට වඩා බෙහෙවින් වැඩි දෙයකි. ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් ිය තමන්ගේ ම ස්වභූමියේ දී මුහුණ දීම, WTC වේදිකාවේ ප්‍රකාශයක් කිරීමට සහ ිය තමන්ගේ ම ලකුණු ගොඩ ශක්තිමත් කර ගැනීමට දූපත් වැසියන්ට ඇති සැබෑ අවස්ථාවකි.

  • ඊළඟ පූර්ණ ක්‍රීඩා කරවීම් වටයට ප්‍රවේශ වෙද්දී ඕස්ට්‍රේලියාව WTC ශ්‍රේණිගත කිරීම් ප්‍රමුඛ කරයි.
  • අවසන් පොරේ ස්ථානයක් සඳහා ලග රැඳීමට ඉන්දියාවට ශක්තිමත් දායාකත්ව ක්‍රම අවශ්‍ය වේ.
  • දෙපාර්ශ්වයටම සැලකිය යුතු WTC ඇඟවීම් දරන තරඟ මාලාවකදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට ආශ්‍රය ලබා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ශක්තිමත් විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව අවස්ථාවට ිය තම ජාතික කණ්ඩායම නැඟී සිටිනු දැකීමට කාගේ ද ආශාව දල්වා ගනිමින්, මෙම ඉදිරි තරඟ මාලාව කලාපීය දිනෝpdateter සූචිකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ටෙස්ට් ප්‍රතිතරඟ ලෙස ඉස්මතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss