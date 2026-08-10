ඕස්ට්රේලියාව ශ්රේණිගත කිරීම් ශීර්ෂයේ සිටිය දී ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව WTC පුනරාවර්තනය සොයයි
ලෝක ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් ශ්රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයට ඕස්ට්රේලියාව දිවුරුම් දී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ඉහළ අවදානමක් සහිත ටෙස්ට් තරඟ මාලාවකදී ඉන්දියාව ිය සිය ක්ෂීණ වූ ව්යාපාරය නැවත ජීවිතාන්තයට ගෙන ඒමට සූදානම් වෙයි.
ඕස්ට්රේලියාව වේගය තීරණය කරයි
ඕස්ට්රේලියානු කණ්ඩායම දැනට WTC වගුවේ ප්රමුඛ ස්ථානයේ පසිඳලමින්, ඊළඟ චැම්පියන්ෂිප් අවසන් පොරයට ඉඩක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ ස්ථිර පෙරමුනේ සිටී. ඔවුන්ගේ ප්රබල ප්රතිඵල පෙළ ක්රිකට් ලෝකය පුරා ප්රතිතරඟකාරීන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින්, හඹා එන කණ්ඩායම් වලට ඉදිරියෙන් ඔවුන් ස්ථානගත කර ඇත.
ඉන්දියාවේ ව්යාපාරය හරස් මංසන්ධියක
දිගින් දිගටම පවත්නා WTC චක්රයේ දුෂ්කර කාලයක් අත්විඳ ඇති ඉන්දියාව, දැන් ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන තරඟ මාලාව කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කරයි. තරඟ මාලාව, කණ්ඩායමට අත්යවශ්ය චැම්පියන්ෂිප් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ ශ්රේණිගත කිරීම්වලට හානියක් කළ දායාකත්ව ක්රම නතර කිරීමට ඇති තීරණාත්මක අවස්ථාවකි.
WTC අවසන් පොරේ ස්ථානය තවමත් ඉතා දැඩිව ලග තබාගෙන ඇති හෙයින්, ඉන්දියානු කඳවුරට සෑම තරඟයක්ම අති විශාල වැදගත්කමක් දරයි. කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සහ තේරීම්කරුවන් හොඳින් දනිති, මෙම අවස්ථාවේ දී ලකුණු අහිමි වීම සුදුසුකම් ලැබීමේ කවුළුව අවසානයේ දී දරා ගත නොහැකි පාඩුවක් විය හැකි බව.
ශ්රී ලංකාවට එහි අර්ථය
ශ්රී ලංකාවට, මෙම තරඟ මාලාව ගෙදර කාර්යභාරයකට වඩා බෙහෙවින් වැඩි දෙයකි. ලෝකයේ ප්රමුඛ ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් ිය තමන්ගේ ම ස්වභූමියේ දී මුහුණ දීම, WTC වේදිකාවේ ප්රකාශයක් කිරීමට සහ ිය තමන්ගේ ම ලකුණු ගොඩ ශක්තිමත් කර ගැනීමට දූපත් වැසියන්ට ඇති සැබෑ අවස්ථාවකි.
- ඊළඟ පූර්ණ ක්රීඩා කරවීම් වටයට ප්රවේශ වෙද්දී ඕස්ට්රේලියාව WTC ශ්රේණිගත කිරීම් ප්රමුඛ කරයි.
- අවසන් පොරේ ස්ථානයක් සඳහා ලග රැඳීමට ඉන්දියාවට ශක්තිමත් දායාකත්ව ක්රම අවශ්ය වේ.
- දෙපාර්ශ්වයටම සැලකිය යුතු WTC ඇඟවීම් දරන තරඟ මාලාවකදී ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවට ආශ්රය ලබා දෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් ශක්තිමත් විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව අවස්ථාවට ිය තම ජාතික කණ්ඩායම නැඟී සිටිනු දැකීමට කාගේ ද ආශාව දල්වා ගනිමින්, මෙම ඉදිරි තරඟ මාලාව කලාපීය දිනෝpdateter සූචිකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ටෙස්ට් ප්රතිතරඟ ලෙස ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.