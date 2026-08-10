ඛාන් සුදර්ශන් වෙනුවට පිටියට එයි — ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරග මාලාව සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම ප්රතිසංවිධානය කෙරේ
ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරග මාලාව ඉදිරියේ තම කණ්ඩායමට සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු කර ඇති අතර, තුවාල ලැබූ යශස්වි සුදර්ශන් වෙනුවට සර්ෆරාස් ඛාන් සංචාරක කණ්ඩායමට කැඳවා ගෙන ඇත.
ඉන්දියාවේ සැලසුම්වලට සිදු වූ අනිවාර්ය වෙනසක්
ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය කණ්ඩායම් සංශෝධනය තහවුරු කළ අතර, සුදර්ශන් ටෙස්ට් පැවරුමෙන් ඉවත් කිරීමත් සමඟ සර්ෆරාස් ඛාන්ට කණ්ඩායමේ ස්ථානය නැවත ලබා ගැනීමට මග පෑදිණ. ශ්රී ලංකාවේ පිටසක්වල බිමක ම ශ්රී ලංකාවට මුහුණ දීමට සූදානම් වන ඉන්දියාවේ පිතිකරු සැලසුම්වල සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස මෙම සිදුවීම සලකුණු වේ.
සර්ෆරාස් ඛාන් නැවතත් ඇසට හසු වෙයි
දේශීය මට්ටමේ දී අඛණ්ඩ ලකුණු ගොනු කිරීමෙන් හොඳ හැඟීමක් ඇති කළ සර්ෆරාස් ඛාන්ට, ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට දැන් හොඳ අවස්ථාවක් උදා ව ඇත. ශක්තිමත් මැද පේළියේ මෙම පිතිකරු ටෙස්ට් ක්රිකට්හිදී ඊට පෙරත් හොඳ ප්රතිඵල ලබා දී ඇති අතර, මෙම නැවත කැඳවීමෙන් උපරිම ප්රයෝජන ගැනීමට ඔහු කඩිසරව සිටිනු ඇත.
බලාපොරොත්තු සහගත දස්කම් මත මුල් කණ්ඩායමට ඇතුළත් කරගත් සුදර්ශන්ට, ජාත්යන්තර මට්ටමේ රතු පන්දු ක්රිකට්හිදී ලැබෙන අගනා අත්දැකීමකින් දැන් මිදීමට සිදු ව ඇත.
තරග මාලාවට මෙයින් සිදු වන බලපෑම
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරග මාලාව දැඩි තරඟකාරී වැළලීමක් බවට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගෙදර කෙළිය ශ්රී ලංකාව සුපුරුදු පිටිවල වාසිය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. ඉන්දියාව තම ශක්තිමත් ටෙස්ට් වාර්තාව රැකගැනීමට කඩිසරව සිටිනු ඇති අතර, පීඩනය යටතේ ලකුණු ගොනු කිරීමට ස්වකීය පිතිකරු පෙළ මත රඳා සිටිනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ට, ඉහළ මට්ටමේ ටෙස්ට් ක්රිකට් සාක්ෂිව සිටීමට මෙම තරග මාලාව උද්දීපනජනක අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර, ඉන්දීය කණ්ඩායම ප්රතිසංවිධානය වීමත් සමඟ තරඟය කෙරෙහි අමතර කුතූහලයක් ද ජනිත ව ඇත.
කණ්ඩායම් යෝග්යතාව හා තරග කාලසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල ක්රිකට් පාලක මණ්ඩල විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.