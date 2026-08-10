පෝට් සිටි වැසියන්ට පළාත් පාලන මැතිවරණවලට සහභාගි විය නොහැකි තත්ත්වය — අයිතිවාසිකම් සංවිධාන අනතුරු අඟවයි
කොළඹ පෝට් සිටි නගරය තුළ වාසය කරන පදිංචිකරුවන්ගේ ප්රජාතාන්ත්රික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ බරපතල කනස්සල්ල ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව (SOC) වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෙම පුරවැසියන්ට පළාත් පාලන මැතිවරණවලට සහභාගි වීමට නොහැකි වීම ඔවුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම්වල බරපතල උල්ලංඝනයක් බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
ගැඹුරු වෙමින් පවතින ප්රජාතාන්ත්රික හිඟය
රාජධානියේ වෙරළ තීරයේ පුනරාවර්තිත ඉඩමක් මත ඉදිකෙරෙමින් පවතින විශේෂ ආර්ථික කලාපය වන කොළඹ පෝට් සිටි නගරයේ පදිංචිකරුවන්, අසාමාන්ය හා කලකිරීම් ජනක තත්ත්වයකට මුහුණ දී සිටිති. ශ්රී ලාංකික භූමියේ නීත්යානුකූල පදිංචිකරුවන් වුවත්, ඔවුන්ට දැනට ඡන්දදායක ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වීමටත්, පළාත් පාලන මැතිවරණවලදී ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමටත් නොහැකි වීම, ඔවුන්ගේ දේශපාලන නියෝජනය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියේ මෙම කරුණ අවධාරණය කළ නීති සම්පාදකයෝ හා අයිතිවාසිකම් පෙරටුකාරයෝ, පෝට් සිටිය පාලනය කරන දැනට පවතින නෛතික හා පරිපාලන රාමුව, පදිංචිකරුවන් පළාත් පාලනයෙන් ඵලදායී ලෙස කටහඬ රහිත කරවන ප්රජාතාන්ත්රික හිදැසක් නිර්මාණය කර ඇති බව ඉස්මතු කළහ.
නෛතික හා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ප්රශ්න
විවාදයේ කේන්ද්රය වන්නේ, පෝට් සිටිය පාලනය කරන නීතිය යටතේ ලබා දෙන ලද විශේෂ නියාමන තත්ත්වය, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටතේ සියලු ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සහතික කර ඇති අයිතිවාසිකම් නොදැනුවත්වම ඉවත් කරයි ද යන්නයි. ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ අයිතිය හා ප්රජාතාන්ත්රික ක්රියාවලියේ අර්ථවත් සහභාගිත්වය ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම්, පරිපාලන සීමා හෝ විශේෂ ආර්ථික විධිවිධාන මගින් කිසිසේත් ඉවත් කළ නොහැකි ආරක්ෂිත ප්රතිපාදන වේ.
දැනට පවතින තත්ත්වය ද්විස්තරීය පුරවැසිභාවයක් නිර්මාණය කරන බවත්, රටේ අन्य සෑම ප්රදේශයකම වාසය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් භුක්ති විඳින ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ අයිතිය පෝට් සිටි කලාපය තුළ පදිංචිකරුවන්ට ප්රතික්ෂේප කෙරෙන බවත් විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
හදිසි විසඳුමක් සඳහා කැඳවීම්
SOC ඉදිරියේ මෙම කරුණ අවධාරණය කළ පාර්ශ්වයන්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හා පොදු පරිපාලන අමාත්යාංශය ඇතුළු අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නෛතික රාමුව හදිසි ලෙස විමර්ශනය කොට, පෝට් සිටි පදිංචිකරුවන්ට තවදුරටත් ප්රමාද නොවී ඡන්ද අයිතිය ක්රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි අවශ්ය සංශෝධන හෝ පරිපාලන පියවර හඳුන්වා දෙන ලෙසයි.
- පෝට් සිටි පදිංචිකරුවන්ට දැනට පළාත් පාලන මැතිවරණ සඳහා ඡන්දදායක ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වීමට නොහැකිය.
- මෙම කරුණ ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියේ නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.
- මෙම තත්ත්වය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවෙන් සහතික කෙරෙන මූලික අයිතිවාසිකම්වල උල්ලංඝනයක් බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
- ගැටලුව ඉක්මනින් විසඳා ගැනීම සඳහා නීති සම්පාදන හෝ පරිපාලන ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බැව් ඉල්ලා සිටීම් තීව්ර වෙමින් ඇත.
ශ්රී ලංකාව කොළඹ පෝට් සිටිය ප්රාදේශීය මූල්ය හා වාණිජ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතරම, රජය ඉදිරිපිට වැඩෙන ජනගහනයත් සමග, පෝට් සිටි පදිංචිකරුවන් රටේ ප්රජාතාන්ත්රික ක්රියාවලියෙන් අතහැර නොදමන ලෙස වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි — ඉදිරි වසරවලදී කලාපයේ ජනගහනය ව්යාප්ත වීමත් සමග මෙම ගැටලුව තවත් තීව්ර වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.